"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв

Наглядова рада Укрзалізниці не має фахового рівня для управління компанії та консервує корупцію.

Про це заявив Костянтин Бондарєв, коментуючи засідання тимчасові слідчої комісії у Верховній раді з розслідування ситуації в Укрзалізниці у 2017-2020 роках, передає Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, на засідання з незрозумілих причин не були запрошені представники правління, а лише члени Наглядової ради.

"Дуже цікаво було, що голова Наглядової ради спілкувався з нами через скайп-зв’язок та через перекладача, тому що він українською не володіє".

Бондарєв також підкреслив, що жодної інформації від Наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали.

В нас було запитання:"Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано жодного плану реформ?"

На жаль, на це ми відповіді не отримали.

Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди – заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі", - підкреслив депутат.

Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени Наглядової ради в особі Сергія Лещенка пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.

"Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках", - заявив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія з розслідування ситуації в Укрзілазниці булі створена у кінці січня 2020 року, одна ініційовано її створення ще у травні 2020 року. У пояснювальній записці до проєкту постанови йшлося про аналіз ситуації з найгіршими показниками виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України.

Серед основних відповідальних у такій ситуації значився нинішній голова Наглядової ради Шевкі Аджунер та ексголова компанії Євген Кравцов. Як повідомляли ЗМІ, нещодавно нове Правління компанії дало старт реформі Укрзалізниці, створивши філіали "УЗ Карго" та "УЗ Інфра".

Однак Наглядова рада з невідомих причин заблокувала це рішення.