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Новини
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"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв

Наглядова рада Укрзалізниці не має фахового рівня для управління компанії та консервує корупцію.

Про це заявив Костянтин Бондарєв, коментуючи засідання тимчасові слідчої комісії у Верховній раді з розслідування ситуації в Укрзалізниці у 2017-2020 роках, передає Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, на засідання з незрозумілих причин не були запрошені представники правління, а лише члени Наглядової ради.

"Дуже цікаво було, що голова Наглядової ради спілкувався з нами через скайп-зв’язок та через перекладача, тому що він українською не володіє".

Бондарєв також підкреслив, що жодної інформації від Наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали.

В нас було запитання:"Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано жодного плану реформ?"

На жаль, на це ми відповіді не отримали.

Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди – заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі", - підкреслив депутат.

Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени Наглядової ради в особі Сергія Лещенка пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.

"Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках", - заявив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія з розслідування ситуації в Укрзілазниці булі створена у кінці січня 2020 року, одна ініційовано її створення ще у травні 2020 року. У пояснювальній записці до проєкту постанови йшлося про аналіз ситуації з найгіршими показниками виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України.

Серед основних відповідальних у такій ситуації значився нинішній голова Наглядової ради Шевкі Аджунер та ексголова компанії Євген Кравцов. Як повідомляли ЗМІ, нещодавно нове Правління компанії дало старт реформі Укрзалізниці, створивши філіали "УЗ Карго" та "УЗ Інфра".

Однак Наглядова рада з невідомих причин заблокувала це рішення.

Бондарєв Костянтин (31) Лещенко Сергій (505) Укрзалізниця (6836)


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Топ коментарі
+6
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4144
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06.03.2021 14:50
+5
Один Лещенко заменит 100 специалистов по реформам
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06.03.2021 14:52
+5
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев
НЕПРАВДА!
Там є професійний залізничник Лещенко!

«Железнодорожник» Лещенко не знает, какой ширины колея украинской железной дороги - видео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
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06.03.2021 15:01
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"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4144
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06.03.2021 14:50 Відповісти
Один Лещенко заменит 100 специалистов по реформам
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06.03.2021 14:52 Відповісти
До прихода "честных" и "не воров"

"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 3953
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06.03.2021 14:53 Відповісти
Лящ Лещу
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06.03.2021 14:54 Відповісти
"Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев
НЕПРАВДА!
Там є професійний залізничник Лещенко!

«Железнодорожник» Лещенко не знает, какой ширины колея украинской железной дороги - видео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
показати весь коментар
06.03.2021 15:01 Відповісти
Красти менше потрібно весь уровень
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06.03.2021 15:01 Відповісти
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 8354
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06.03.2021 15:04 Відповісти
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 1863
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06.03.2021 15:10 Відповісти
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 2058
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06.03.2021 15:15 Відповісти
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, але Наглядова рада не має для цього фахового рівня, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 997
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06.03.2021 15:21 Відповісти
300К в месяц без проф. уровня. Зебилята, вы должно быть очень рады за человека, гребущего миллионы и который ни хрен@ не умеет.
https://censor.net/ru/comments/locate/3251851/01921473-4e0d-70e0-ba6f-519142518597
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06.03.2021 15:23 Відповісти
Профессионалом считается тот, кто умеет брать, не стесняется давать и любит сраку подлизать. Очень удивляет квалификация людей, которые сидят в конкурсных комиссиях по отбору таких кандидатов в члены набсоветов гос монополий - сам сталкивался с таким оголтелым дебилизмом, что ни словом сказать ни пером описать.
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06.03.2021 15:24 Відповісти
Типичные тупицы назначены в набсовет с бешенными, ни за что назначенными зарплатами! Обезьяна и та умнее будет! За кой хрен машинист недополучает денег, чтобы эти *********** и дальше *********! Украина-не страна, а территория! Территория дураков, анархии и криминала!!!
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06.03.2021 15:44 Відповісти
Когда "Аси-сяи" находятся у руля - жди беды.
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06.03.2021 15:56 Відповісти
Судя по зарплате в набсовете супер специалисты.Если это не так,значит есть виновные в назначении дилетантов.А если есть виновные,то есть и уголовная ответственность за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах
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06.03.2021 16:22 Відповісти
Судя по зарплате в набсовете супер специалисты.Если это не так,значит есть виновные в назначении дилетантов.А если есть виновные,то есть и уголовная ответственность за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах
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06.03.2021 16:23 Відповісти
Дойче бан придет - порядок наведёт. Или не придет, потому как зелёные про Дойче бан привычно напиз✓дели. Как про сборку американских вертолетов в Одессе.
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06.03.2021 16:35 Відповісти
сірожа вже голосував в набсовете за купівлю у франції локомотивів, де домовлявся аваков, з ним ясно- вірмени з франції забацали гешефт, продали локомотиви. Ширина копії похер, потужність похер, вантажна тяга похер, де будуть кататись похер. Але маржа-по не похер, то святе. Тепер сірожа настоює на программі, чого чого а стрілки переводити він вже давно навчився. Для них программа як пісня- наш паровоз вперед летит, в комуне остановка. Програма для цих фокусників повинна бути проста-бери побільше, і тягни подальше.
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06.03.2021 16:45 Відповісти
Звідки профессійний рівень у вигравших конкурс злодія-початківця
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06.03.2021 16:57 Відповісти
давайте я издалека понаблюдаю за 500 тыщ в месяц...
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06.03.2021 18:28 Відповісти
Понабирали в наглядову раду людей далеких від проблем залізниці,які отримують по пів мільйона гривень зарплати і тільки кришують корупцію і нічого не роблять.
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06.03.2021 20:02 Відповісти
Хто б пояснив, на дідька лисого потрібна "Укрзалізниці" наглядова рада зі сторонніх людей, які нічогісінько не тямлять у залізничних справах, а отримують велетенські зарплати?
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06.03.2021 20:53 Відповісти
 
 