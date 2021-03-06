У ВООЗ не рекомендують вводити "паспорти вакцинації" проти COVID-19: Невідомо, скільки тримається імунітет після щеплення

Всесвітня організація охорони здоров'я заперечує проти планів Єврокомісії запровадити документи про вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це в інтерв'ю Die Welt, яке вийшло 5 березня, сказав глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він зазначив, що зараз немає інформації, скільки тримається імунітет після щеплення, тому ВООЗ критично ставиться до ідеї запровадити документи про вакцинацію.



Клюге сказав, що появи таких сертифікатів навряд чи вдасться уникнути, але ВООЗ не рекомендує їх вводити.

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Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У світі станом на 6 березня зробили понад 291 млн щеплень проти коронавірусу, повідомляє агентство Bloomberg. В Україні кампанію вакцинації розпочали 24 лютого. Станом на ранок 6 березня в Україні першу дозу вакцини ввели понад 15 тис. осіб.

Наприкінці лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомляла, що країни Євросоюзу планують запровадити електронні сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Щоб підготувати впровадження системи електронних сертифікатів Єврокомісії знадобиться приблизно три місяці.

Низка країн заявила про розроблення документів про вакцинацію проти коронавірусу. Водночас комітет із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує країнам не вимагати від мандрівників документа, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Головний санлікар України Віктор Ляшко 12 січня розповів, що Україна розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про вакцинацію, які можна використовувати для перетину кордону, але поки не вводить їх. 15 січня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть такі самі документи після вакцинації, як і жителі країн Євросоюзу.