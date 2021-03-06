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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ не рекомендують вводити "паспорти вакцинації" проти COVID-19: Невідомо, скільки тримається імунітет після щеплення

У ВООЗ не рекомендують вводити

Всесвітня організація охорони здоров'я заперечує проти планів Єврокомісії запровадити документи про вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це в інтерв'ю Die Welt, яке вийшло 5 березня, сказав глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Він зазначив, що зараз немає інформації, скільки тримається імунітет після щеплення, тому ВООЗ критично ставиться до ідеї запровадити документи про вакцинацію.

Клюге сказав, що появи таких сертифікатів навряд чи вдасться уникнути, але ВООЗ не рекомендує їх вводити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У світі станом на 6 березня зробили понад 291 млн щеплень проти коронавірусу, повідомляє агентство Bloomberg. В Україні кампанію вакцинації розпочали 24 лютого. Станом на ранок 6 березня в Україні першу дозу вакцини ввели понад 15 тис. осіб.

Наприкінці лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомляла, що країни Євросоюзу планують запровадити електронні сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Щоб підготувати впровадження системи електронних сертифікатів Єврокомісії знадобиться приблизно три місяці.

Низка країн заявила про розроблення документів про вакцинацію проти коронавірусу. Водночас комітет із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує країнам не вимагати від мандрівників документа, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Головний санлікар України Віктор Ляшко 12 січня розповів, що Україна розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про вакцинацію, які можна використовувати для перетину кордону, але поки не вводить їх. 15 січня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть такі самі документи після вакцинації, як і жителі країн Євросоюзу.

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) паспорт (1152) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А подумайте сами.
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06.03.2021 15:18
+5
А Вы не поняли разве? Такими заявлениями ВОЗ просто прикрывает свою жопу. Ибо они понимают, что все существующие вакцины не могут дать гарантии никакой, что после прививки ими человек не заразится и не заболеет. А посему нет смысла в данном паспорте.
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06.03.2021 15:20
+5
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.
В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки - Цензор.НЕТ 2509
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06.03.2021 15:22
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Ну так какой смысл тогда от вакцины?)))
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06.03.2021 15:07 Відповісти
А подумайте сами.
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06.03.2021 15:18 Відповісти
Людство може знищити не штучний інтелект, а природна дурість...
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06.03.2021 19:19 Відповісти
А до чого тут штучний інтелект?
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06.03.2021 20:57 Відповісти
Карманная китайская организация себя полностью дискредитировала...пускай лучше повозмущается обязательными ректальными тестами для желающих посетить Китай....
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06.03.2021 15:08 Відповісти
Чует моя пятая точка, что все равно введут. С указанием даты и типа вакцины.
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06.03.2021 15:08 Відповісти
Паспорта вакцинации вводить необходимо,ведь как заставить необразованное стадо,выбить мракобесие и русские фейки из головы?Почему мой бизнес,моё здоровье,мои права на передвижение должны страдать из-за кретинов на улице и таких же кретинов на Банковой?!
Сделал прививку
-путешествуй
-посещай развлекательные мероприятия и общепит
-работай с людьми
Нет?Иди на ***.
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06.03.2021 15:12 Відповісти
А Вы не поняли разве? Такими заявлениями ВОЗ просто прикрывает свою жопу. Ибо они понимают, что все существующие вакцины не могут дать гарантии никакой, что после прививки ими человек не заразится и не заболеет. А посему нет смысла в данном паспорте.
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06.03.2021 15:20 Відповісти
ВОЗ настолько обосралась из за своих рекомендаций,что ниже падать уже не куда.
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06.03.2021 15:26 Відповісти
До сраки эта прививка...и тот паспорт вакцинации если неизвестно главное..

сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854
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06.03.2021 15:20 Відповісти
Если встанет вопрос два раза году прививаться или потерять всё а к этому у многих идёт,то я выбираю первый вариант.
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06.03.2021 15:28 Відповісти
Это если встанет вопрос что два раза в году...а если встанет вопрос два раза в месяц??
Держава хрен сможет обеспечить такие сроки вакцинации...а что бы вакцинироваться за свои...придется пахать на аптеку прививки..
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06.03.2021 15:30 Відповісти
вы, ото, - як с приветом... Дык, не вакцинируйтесь, вас кто-то заставит? ХМЫ...
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06.03.2021 15:48 Відповісти
Мужайся. А таки два раза в месяц. Вторая доза через три недели после первой.
Но. Максимальный иммунитет выработается через 6-8 недель. А вот сколько продержится, вот этого как раз и никто и не знает. Потому что в будущее мы пока что заглядывать не научились.
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06.03.2021 17:35 Відповісти
Тю, в существующие в Украине медицинские паспорта вносят прививку от гриппа, которая легитимна один год( в некоторые страны не въедешь не имея годичной прививки от гриппа), другие прививки можно делать раз в 5, в 10 лет, а иные пожизненно. Так шо дата последней прививки в паспорте еще и поможет определить на сколько по времени эффективна прививка от ковида.
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06.03.2021 15:47 Відповісти
Дурашка....прочти статью еще раз если с первого раза не понял....
В статье черным по белому написано..
сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854

И речь идет именно о прививках от коронавируса...а не о гриппе...или сифилисе мозга как у тебя...
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06.03.2021 16:01 Відповісти
С приветом, вы почитайте и другие утверждения... Нужно просто в мед паспорте указывать рекомендованную вакцину, а не какой-то нарабсейский непотрiб, на манер Спутник=5 или ЭпикВакКорона, после прививки которыми, даже по два раза, человек заболевает, ко всему после ягелеядных вакцин в организме еще и накапливаются тяжелые металлы... тогда я с вами согласен.
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06.03.2021 16:37 Відповісти
Дурашка...тебе бирку в ухо надо вставить...что бы все видели что ты идиот...
Потому как никто не знает...сколько держится иммунитет после прививки...причем какая при этом используется вакцина разницы нет...
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06.03.2021 17:13 Відповісти
с приветом, мед паспорт поможет более объективно определить устойчивость привитого организма по времени. ан нет, Баб Йошка против...
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06.03.2021 17:24 Відповісти
Ви не праві: У сімейного є вся інфа про щеплення. А нафіга іншим це знати? І як нещеплені зашкодять щепленим? Це вже сто раз обговорювалося ще за часів супрун, явної прихильниці вакцинації. То її обзивали дохтур смерть, а тепер всі вакцинатори - доктура жизнь?
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07.03.2021 07:08 Відповісти
со временем узнают, насколько организм по времени будет защищен и паспорт в этом поможет
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06.03.2021 15:50 Відповісти
С каким временем?? Год..два...десять...двадцать??
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06.03.2021 16:02 Відповісти
Вы як от с приветом... с каким -с каким (временем), читайте ниже , булки расслабили...
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06.03.2021 16:29 Відповісти
Я приведу пример - детям обязательно в медкартах пишут прививки. И когда они меняют школу ( как мы меняли) - все прививки надо было иметь
Более того , при страховой медицине тоже приводят в порядок прививки в любом возрасте - иначе не будет бесплатного лечения
А на Кипре так?
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06.03.2021 17:51 Відповісти
на Сайпросе ваащеи все строго под учетом и не только в медкартах. А если говорить , шо дети обучаются в спец амер школе , там контроль строжайший и не только по медицине, но и на минуту если опоздал ученик выйти в онлайн школу, сразу же звонят папе, пусть он даже находится за границей, это когда до мамы не дозвонились. Больше трех опозданий в год - не допустимо. А сейчас, в связи с пандемией , к этому даже полиция приурочена. Строгий комендантский час. Выйти на улицу, если все чисто, насчет ковида, не более 3-х раз. Но прежде чем выйти, нужно отослать местным ментам СМС-запрос на выход. К примеру: зашопиться - зпрос под No 2, 3-х часовая прогулка под Nо 6, спорт, по-моему No 9 и т.д. Дожидаетесь СМС-разрешения от ментов и только тогда выходите из дома. На улице вас пасут менты, могут быть по гражданке. К примеру: вам разрешили прогуляться(номер 6) но вы по пути домой , по окончании прогулки, зашли в магазин(а это разрешение под номером 2 И ВАС ПРОВЕРИЛИ МЕНТЫ. зА НАРУШЕНИЕ - 350 ЕВРИКОВ ШТРАФА. тАКЖЕ 350 евриков лишь за то, что маска приспущена на кончик носа. Если у вас - домашний карантин, без выхода на улицу, без шопинга, без спорта(можно не далее 100 метров от виллы прогуляться) , вас оштрафуют на 3000 евриков. Плюс въезд на Кипр ограничен, только по спецразрешению от говернмета(родственность - приехать в гости помочь дочери или маме), спецразрешение по работе... Потому при въезде на Сайпрос , окромя теста на ковид, нужно иметь спецразрешение от властей Кипра, которое ожидаешь несколько дней и спецразрешение- легитимно месяц, для того , чтобы вьехать. Также нужно иметь спец разрешение на полет в самолете. Быть на Кипре без вида на жительство не более 3-х месяцев.
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06.03.2021 18:38 Відповісти
І шо,помогло?
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06.03.2021 18:47 Відповісти
навряд чи. яке таке задоволення жити в тюрмі?
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07.03.2021 07:10 Відповісти
Островным государствам помогает. Не знаю как там на Кипре, а мои знакомые-антиподы, ну те, которые даже вверх ногами ходят, хвастаются, что у них по две-три недели ни одного заболевшего. Поэтому жизнь, особенно в мелких городках, полностью вернулась в прежнее русло. Что в Австралии, что в Новой Зеландии. Но въехать туда сейчас - проще застрелиться.
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07.03.2021 11:07 Відповісти
Утащу на Автотему , шоб не потерять инфу 😜😜😜
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06.03.2021 18:55 Відповісти
Ты за свои права подумал,
а почему не подумал за права на жизнь других?
Как ты быстро всех разделил на людей и не достойных.
Так что, поспеши идти на три буквы тЫ.
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06.03.2021 16:30 Відповісти
это же прилипала, кому вы объясняете.
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06.03.2021 17:19 Відповісти
спеціально розспамив аби дурь кожному було видно
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07.03.2021 07:02 Відповісти
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.
В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки - Цензор.НЕТ 2509
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06.03.2021 15:22 Відповісти
ну да послушайся тагого совета, не попадешь туда , где паспорта введут.
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06.03.2021 15:41 Відповісти
Паспорта введут только при условии что будет точно известно сколько времени действует иммунитет....
А без этого...этот паспорт как мертвому припарка....
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06.03.2021 16:05 Відповісти
поначалу будет паспорт с легитимной прививкой на четыре месяца, бо сейчас уже известно об этом минимальном сроке противостояния организма. Далее будет видно, исправят. Согласитесь, это лучше, особенно для тех, кто часто выезжает за границу, нежели перед каждым вылетом делать тест на коронавирус , легитимностью всего в 72 часа.
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06.03.2021 16:27 Відповісти
Кому известно дурашка?? ВОЗу об этом ничего не известно...о чем в статье и написано....
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06.03.2021 17:15 Відповісти
с приветом к вам Сергей Есенин... Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://gordonua.com/news/worldnews/v-voz-ne-rekomenduyut-vvodit-pasporta-vakcinacii-ot-koronavirusa-1542854.html Гордон ", - этим все сказано.
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06.03.2021 17:18 Відповісти
Достаточно каждый месяц делать анализ на антитела - и картина иммунитета проявится
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06.03.2021 17:54 Відповісти
товариСЧ с приветом, доверяется гордон невз, это сродни , если уповать на секль(Kiseljov)-TV
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06.03.2021 18:40 Відповісти
Паспорт уже вводят. Другое дело, что это, как и любая другая чисто бюрократическая игрушка, лишено всякой логики. Если иммунитет будет держаться год-два, как прогнозируют фармакологические компании, то это будет неплохо. Проблема только в том, что мы просто ещё не прожили этот год-два от начала вакцинации, чтобы узнать, верны прогнозы, или нет.
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06.03.2021 17:43 Відповісти
А,як,же дискримінувати населення
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06.03.2021 16:55 Відповісти
У голубовской спросите, у нее рот не закрывается.
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06.03.2021 18:06 Відповісти


Та чого ? Вводьте ! Побачите, чим скінчиться, "борці".
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06.03.2021 22:52 Відповісти
зневажаю цю організацію вооз. але в даному випадку її експерти праві: не слід вводити подібні паспорти. Бо в людей буде враження безпеки - адже всі навколо вакциновані. Без паспортних не впускали. А природа - не фраєр, як кажуть в окремих кругах. Її не обдуриш. Хтось може бути носієм сам не знаючи і щепленим. І антитіла і всяка інша хрінь в нормі. а зараза в ньому сидить.
Колись Маяковський написав такий хороший вірш на тему перевірки пасажирів на предмет зарази. І білий пройшов, хоч і був заразним, а чорний ні. Бо у лікаря робочий день скінчився - чекай наступного в карантині. Ну то - людський фактор. А є ще й божий. І з вірусними інфекціями боряться здоровим імунітетом, правильним харчуванням та певною ізольованістю. Скажімо на майдан я вийду по можливості. А на концерт депешмод чи поплавського - ні. Навіть якби були лишні гроші. квартал давно вже не дивлюсь навіть по телеку. Але ж всім свого розуму не позичеш.
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07.03.2021 07:25 Відповісти
 
 