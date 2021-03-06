У ВООЗ не рекомендують вводити "паспорти вакцинації" проти COVID-19: Невідомо, скільки тримається імунітет після щеплення
Всесвітня організація охорони здоров'я заперечує проти планів Єврокомісії запровадити документи про вакцинації проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це в інтерв'ю Die Welt, яке вийшло 5 березня, сказав глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Він зазначив, що зараз немає інформації, скільки тримається імунітет після щеплення, тому ВООЗ критично ставиться до ідеї запровадити документи про вакцинацію.
Клюге сказав, що появи таких сертифікатів навряд чи вдасться уникнути, але ВООЗ не рекомендує їх вводити.
Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
У світі станом на 6 березня зробили понад 291 млн щеплень проти коронавірусу, повідомляє агентство Bloomberg. В Україні кампанію вакцинації розпочали 24 лютого. Станом на ранок 6 березня в Україні першу дозу вакцини ввели понад 15 тис. осіб.
Наприкінці лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомляла, що країни Євросоюзу планують запровадити електронні сертифікати вакцинації проти коронавірусу. Щоб підготувати впровадження системи електронних сертифікатів Єврокомісії знадобиться приблизно три місяці.
Низка країн заявила про розроблення документів про вакцинацію проти коронавірусу. Водночас комітет із надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує країнам не вимагати від мандрівників документа, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Головний санлікар України Віктор Ляшко 12 січня розповів, що Україна розглядає питання введення міжнародних свідоцтв про вакцинацію, які можна використовувати для перетину кордону, але поки не вводить їх. 15 січня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що українці отримуватимуть такі самі документи після вакцинації, як і жителі країн Євросоюзу.
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Сделал прививку
-путешествуй
-посещай развлекательные мероприятия и общепит
-работай с людьми
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сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854
Держава хрен сможет обеспечить такие сроки вакцинации...а что бы вакцинироваться за свои...придется пахать на
аптекупрививки..
Но. Максимальный иммунитет выработается через 6-8 недель. А вот сколько продержится, вот этого как раз и никто и не знает. Потому что в будущее мы пока что заглядывать не научились.
В статье черным по белому написано..
сейчас нет информации, сколько держится иммунитет после прививки, Источник: https://censor.net/ru/n3251854
И речь идет именно о прививках от коронавируса...а не о гриппе...или сифилисе мозга как у тебя...
Потому как никто не знает...сколько держится иммунитет после прививки...причем какая при этом используется вакцина разницы нет...
Более того , при страховой медицине тоже приводят в порядок прививки в любом возрасте - иначе не будет бесплатного лечения
А на Кипре так?
а почему не подумал за права на жизнь других?
Как ты быстро всех разделил на людей и не достойных.
Так что, поспеши идти на три буквы тЫ.
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.
А без этого...этот паспорт как мертвому припарка....
Та чого ? Вводьте ! Побачите, чим скінчиться, "борці".
Колись Маяковський написав такий хороший вірш на тему перевірки пасажирів на предмет зарази. І білий пройшов, хоч і був заразним, а чорний ні. Бо у лікаря робочий день скінчився - чекай наступного в карантині. Ну то - людський фактор. А є ще й божий. І з вірусними інфекціями боряться здоровим імунітетом, правильним харчуванням та певною ізольованістю. Скажімо на майдан я вийду по можливості. А на концерт депешмод чи поплавського - ні. Навіть якби були лишні гроші. квартал давно вже не дивлюсь навіть по телеку. Але ж всім свого розуму не позичеш.