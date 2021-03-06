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Новини
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"Укроборонпром" почав службове розслідування проти заступника гендиректора Морозова після звинувачень із боку нардепа від групи "Довіра" в "явній приналежності" до спецслужб РФ

Державний концерн "Укроборонпром" почав службове розслідування для перевірки інформації, озвученої в ВР щодо можливих зв'язків одного з керівників концерну з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укроборонпрому".

"4 березня нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" заступника генерального директора Укроборонпрому з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб та про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків", - йдеться у повідомленні.

Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень на адресу пана Морозова.

Державний концерн "Укроборонпром" перебуває на етапі реформи, покликаної, зокрема, звести нанівець бодай мізерну ймовірність корупційної складової, прямого політичного впливу та побудувати прозору і відкриту систему корпоративного управління в інтересах України та захисту кордонів нашої держави від країни-агресора.

На час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці та припинить виконання службових обов’язків.

Про результати службового розслідування повідомимо додатково.

Також читайте: Американський виробник вертольотів Bell Textron спростував заяву "Укроборонпрому" про виробництво в Україні

розслідування (2269) росія (65035) спецслужби (267) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+11
А когда офис преЗа начнет служебное расследование против Ермака, которого обвиняют в работе на ФСБ не только депутаты , но и СМИ?
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
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06.03.2021 15:25
+10
А СБУ тихо курит в сторонке? Типа это не их компетенция?
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06.03.2021 15:22
+8
Судя по полным провалам и саботаже в оборонке за последнее время -- все резко ослепли.
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06.03.2021 15:33
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А СБУ тихо курит в сторонке? Типа это не их компетенция?
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06.03.2021 15:22 Відповісти
Разве только СБУ? А СНБО, ДБР и ВР.? "Укроборонпром" это все таки не какой-то "свечной заводик"
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06.03.2021 15:28 Відповісти
Судя по полным провалам и саботаже в оборонке за последнее время -- все резко ослепли.
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06.03.2021 15:33 Відповісти
Та займаються.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-sbu-rozkrili-detali-spravi-shchodo-spivrobitnikiv-ukroboronpromu-i-ukrspetseksportu.html В СБУ розкрили деталі справи щодо співробітників «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту»
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06.03.2021 15:46 Відповісти
- Що на війні страшніше ворога?
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
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06.03.2021 19:18 Відповісти
ЦІКАВА ПОЗИЦІЯ СБУ.
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06.03.2021 20:54 Відповісти
А "Довира" чьих будет?
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06.03.2021 15:22 Відповісти
З язика зняли.Прокацаплена "Довіра" звинувачує когось в співпраці з кацапами.
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06.03.2021 15:30 Відповісти
Борьба пауков в банке за кусок пирога.
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06.03.2021 15:34 Відповісти
А когда офис преЗа начнет служебное расследование против Ермака, которого обвиняют в работе на ФСБ не только депутаты , но и СМИ?
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
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06.03.2021 15:25 Відповісти
К явным или полуявным "принадлежностям" к спецслужбам других стран, у нас вообще-то занимается СБУ. Естественно после того, как переловит всех сутенёров, нарко и спиртобарыг, контрабандистов ящика цыгарок, мелких взяточников и расхитителей капиталистической собственности и прочее, совершенно никакого отношения к безопасности страны не имеющее
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06.03.2021 15:29 Відповісти
Да у нас полно таких,например гетьманович,ревка,явные агенты лубянки.
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06.03.2021 15:42 Відповісти
Е-е-е..........???????????
Це після того,як розслідуванням вже чотири місяці займається СБУ з прокуратурою ?
https://ukrrudprom.com/analytics/Ukroboronprom_gotovitsya_bit_shuravi__2.html
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06.03.2021 15:42 Відповісти
ПО ШЕРЕМЕТУ ЙДЕ РОЗСЛІДУВАНЯ,, А РИФМАСТЕР В ТЮРМІ А ЦЦЕЙ ЯККОГО ПІДОЗРЮЮТЬ В ШПИГУНСТВІ ПО НЬОМУ ЙДЕ СЛІДСТВО СБУ А ВІН І ДАЛІ ЗБИРАЄ ІНФОРМАЦІЮ ВВ ОБОРОНПРОМІ,,МАБУТЬ ЗА 4 МІС ПЕРЕВЕРББУВАВ СЛІДАКІВ, ПРОФІ.
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06.03.2021 21:01 Відповісти
Если есть *явная принадлежность* в такой сфере, то раззбираются только *тройки* и три часа. И не разбираются они на самом деле---а пишут приговор, и не для зачитывания, а для архива! Так и побеждают врага. Всё остальное---торговля!
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06.03.2021 15:52 Відповісти
Вот почему у нас журналисты чаще разоблачают шпионов и предателей,чем СБУ ???!!!!
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06.03.2021 16:30 Відповісти
довіра, яка хоче довіри від бубочки, розганяє пургу. Недавно в росії два онуки видатних чекістів бузовірів (серед них онук легендарного вбивці павла судоплатова) при злитті двох страхових компаній, в одній вони займали панівне пложення, вирішили "загубити" претендента з другої - підвели малолітню жрицю кохання,заплатили всяким правдам комсомолу, дали ментам, а далі по процесу, кримінал, затримання, преса, арешт. Тільки його повезли не матроську тішину а на лубянку, теж був друг чекістів, а замовлення та замовники випливло на зовні. Морозов здавна був модератором закупок, модерував із ціною(як завжди). Продавай дорожче, власнику (державі) віддавай менше. Довіра хоче в свій актив покласти майбутні доходи від торгівлі зброєю, тому і шпіонаж, менші звинувачення не прокатять. Довірі довіряй.
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06.03.2021 16:32 Відповісти
Какой, на@уй, отпуск?!
Он должен быть отстранён и посажён под арест, чтоб, ****, не сбежал!
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06.03.2021 16:45 Відповісти
На час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці на Мальдівах?Джерело: https://censor.net/ua/n3251855
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06.03.2021 18:11 Відповісти
СБУ не у справі,їм або євро,або гривні на крайняк,пораслідувати.
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06.03.2021 21:03 Відповісти
 
 