"Укроборонпром" почав службове розслідування проти заступника гендиректора Морозова після звинувачень із боку нардепа від групи "Довіра" в "явній приналежності" до спецслужб РФ
Державний концерн "Укроборонпром" почав службове розслідування для перевірки інформації, озвученої в ВР щодо можливих зв'язків одного з керівників концерну з російськими спецслужбами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укроборонпрому".
"4 березня нардеп від депутатської групи "Довіра" Андрій Кіт заявив про "явну приналежність" заступника генерального директора Укроборонпрому з маркетингу та збуту Михайла Морозова до російських спецслужб та про те, що його діяльність "як керівника тодішнього спецекспорту "Прогрес" з однією з країн Південної Азії завдала Україні збитків", - йдеться у повідомленні.
Метою службового розслідування є сприяння парламентському контролю та отримання достовірної і об’єктивної інформації щодо звинувачень на адресу пана Морозова.
Державний концерн "Укроборонпром" перебуває на етапі реформи, покликаної, зокрема, звести нанівець бодай мізерну ймовірність корупційної складової, прямого політичного впливу та побудувати прозору і відкриту систему корпоративного управління в інтересах України та захисту кордонів нашої держави від країни-агресора.
На час службового розслідування Михайло Морозов буде у відпустці та припинить виконання службових обов’язків.
Про результати службового розслідування повідомимо додатково.
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https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-sbu-rozkrili-detali-spravi-shchodo-spivrobitnikiv-ukroboronpromu-i-ukrspetseksportu.html В СБУ розкрили деталі справи щодо співробітників «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту»
- Командир-зрадник і командир -ідіот !
Кстати. А почему сам Ермак не подал иски в суд за клевету ?
Це після того,як розслідуванням вже чотири місяці займається СБУ з прокуратурою ?
https://ukrrudprom.com/analytics/Ukroboronprom_gotovitsya_bit_shuravi__2.html
Он должен быть отстранён и посажён под арест, чтоб, ****, не сбежал!