Київ і ще п'ять областей зобов'язали забезпечити киснем 80% ліжок для хворих на COVID-19

Держкомісія з питань ТЕБ та НС доручила головам держадміністрацій п'яти областей і столиці забезпечити подачею кисню не менше 80% ліжок, виділених для хворих на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як зазначив головний санлікар України Віктор Ляшко, Закарпатська область – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення Уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під COVID з централізованим постачанням кисню, або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66 %. Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

"Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80 відсотків ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет Міністрів в тижневий термін", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області.

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