Голові Закарпатської ОДА доручили з'ясувати причини спалаху коронавірусу в області та ухвалити кадрові рішення, - Кабмін
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини збільшення випадків COVID-19 в області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
За підсумками сьогоднішнього засідання держкомісії з ТЕБ та НС голові Закарпатської обласної державної адміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.
Крім цього, йому також доручено "проаналізувати причини зростання захворюваності в області та за потреби вжити відповідних кадрових рішень".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, що третій день поспіль у Закарпатській області фіксується перевищення встановлених постановою Кабміну індикаторів.
Також повідомлялося, що з 8 березня на території Закарпатської області почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.
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"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
Яким чином він шукатиме причини спалаху? Якщо сам - не спеціаліст, то слід найти експертів. але як їх зрозуміти, що вони справді експерти?