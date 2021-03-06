Голові Закарпатської ОДА доручили з'ясувати причини спалаху коронавірусу в області та ухвалити кадрові рішення, - Кабмін

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини збільшення випадків COVID-19 в області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За підсумками сьогоднішнього засідання держкомісії з ТЕБ та НС голові Закарпатської обласної державної адміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.

Крім цього, йому також доручено "проаналізувати причини зростання захворюваності в області та за потреби вжити відповідних кадрових рішень".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, що третій день поспіль у Закарпатській області фіксується перевищення встановлених постановою Кабміну індикаторів.

Також повідомлялося, що з 8 березня на території Закарпатської області почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.