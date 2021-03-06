УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 940 17

Голові Закарпатської ОДА доручили з'ясувати причини спалаху коронавірусу в області та ухвалити кадрові рішення, - Кабмін

Голові Закарпатської ОДА доручили з'ясувати причини спалаху коронавірусу в області та ухвалити кадрові рішення, - Кабмін

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила голові Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолію Полоскову з'ясувати причини збільшення випадків COVID-19 в області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За підсумками сьогоднішнього засідання держкомісії з ТЕБ та НС голові Закарпатської обласної державної адміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають "червоному" рівню епіднебезпеки.

Крім цього, йому також доручено "проаналізувати причини зростання захворюваності в області та за потреби вжити відповідних кадрових рішень".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв із посиланням на заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, що третій день поспіль у Закарпатській області фіксується перевищення встановлених постановою Кабміну індикаторів.

Також повідомлялося, що з 8 березня на території Закарпатської області почне діяти "червоний" рівень епіднебезпеки.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2046)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Чи бубочку уволит , шо рассекал без маски.
показати весь коментар
06.03.2021 16:11
+4
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368203785458290694 7 мин

"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
показати весь коментар
06.03.2021 16:24
+3
Буковель закроет?
показати весь коментар
06.03.2021 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буковель закроет?
показати весь коментар
06.03.2021 16:02 Відповісти
Чи бубочку уволит , шо рассекал без маски.
показати весь коментар
06.03.2021 16:11 Відповісти
И шо там расследовать после визита бедоносца... То собор Парижской Богоматери, то нос сунул, куда не следует и украинский пассажирский самолет иранцы тут же сбили, теперь очередь и до Закарпатья дошла... За шо тока Мендельша бабло получает... Да отсоветовала бы нос куда-либо высовывать , бо Леночке некогда , еле успевает в Крыму недвижуху оплачивать ежемесячно.
показати весь коментар
06.03.2021 16:17 Відповісти
Буковель знаходиться в Івано-Франківській області, лапоть. Попроси у старшого зміни карту Укаїни.
показати весь коментар
06.03.2021 18:27 Відповісти
В Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня все хорошо с заболеваемостью ковидом?Отменили "красную зону" или кислорода стало много в больницах? Или ты из Ужгородской области?
показати весь коментар
06.03.2021 18:32 Відповісти
В твоїй голові все до Буковеля зводиться? Чи по методичці шпариш?
показати весь коментар
06.03.2021 18:34 Відповісти
А что об этом говорят в Луцкой области?
показати весь коментар
06.03.2021 18:37 Відповісти
Кажуть що дурнів небагато, але вони скрізь дуже грамотно розставлені
показати весь коментар
06.03.2021 18:39 Відповісти
Организм знает толк в этом вопросе - он же,как Рейган
показати весь коментар
06.03.2021 18:40 Відповісти
Клоуна увольнять будут? Это правильно. А в контексте санкций против бени очень своевременно.
показати весь коментар
06.03.2021 16:03 Відповісти
и шо?уволят ковид с захваченной им должности?
показати весь коментар
06.03.2021 16:17 Відповісти
не, откажутся от подачек заробитчан.
показати весь коментар
06.03.2021 16:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368203785458290694 7 мин

"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области."
Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...
показати весь коментар
06.03.2021 16:24 Відповісти
после фоток с буковеля можно ничего не выяснять. И обезьяне понятно.
показати весь коментар
06.03.2021 17:45 Відповісти
Буковель - це не Закарпаття, кацапьонок.
показати весь коментар
06.03.2021 18:28 Відповісти
Циган - у крематорій... На роботу, звичайно...
показати весь коментар
06.03.2021 17:46 Відповісти
цей голова адміністрації родом із росії. юрист, працював у банківській сфері, потім завідував виноробним заводом і бубочка поставив його (не знаю - як юриста чи як уроженця росії) завідувати всим Закарпаттям.
Яким чином він шукатиме причини спалаху? Якщо сам - не спеціаліст, то слід найти експертів. але як їх зрозуміти, що вони справді експерти?
показати весь коментар
07.03.2021 06:34 Відповісти
 
 