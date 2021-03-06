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"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник
Окупація Криму РФ двічі за пів місяця стала топтемою найпопулярнішого комедійного шоу на німецькому телебаченні "heute-show", у якого 5,7 млн глядачів.
Про це на своїй сторінці у твітері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
""Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив". Вдруге за 2 тижні російська злочинна окупація Криму стала топтемою популярного комедійного шоу на німецькому телебаченні", - зазначив Мельник.
Український дипломат також додав, що "деокупація вже близько".
Топ коментарі
+28 Перехватчик
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+24 Шрек Баблокат
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Яка в обличчі зеленського навіть назву країни агресора жодного разу не вимовила - все якась та сторона...
Его в президенты надо! патриот и неравнодушный человек.
Бандерівець, короче
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1368110396121448451 7 ч
Держите немного реальности с утра. То, о чём я говорю постоянно, очень наглядно: Насилие, которое "повстанцы" планировали применять к другим, накрыло их медным тазом.
Автор: Олена Степова 4.03.2021
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340?__cft__[0]=AZUugP8xc9r9NuDUl5zvFfybz13Df2FDCEn96kZXre53WSoq7HGxMlKgm20zNwWIGHnGta82rshS0HM-7hsVJvFlqtrwlar68eJK9_qqi5mZtnVBFEgdkNfKhFfYFPhxpS8&__tn__=%2CO%2CP-R
и Украина после всего етого недомерка выбирает президентом? - так хто же вам доктор?