"Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив": окупація Криму РФ вдруге за два тижні в топі найпопулярнішого комедійного шоу Німеччини, - посол Мельник

Окупація Криму РФ двічі за пів місяця стала топтемою найпопулярнішого комедійного шоу на німецькому телебаченні "heute-show", у якого 5,7 млн глядачів.

Про це на своїй сторінці у твітері написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

""Путін не "приєднав Крим, він просто його поцупив". Вдруге за 2 тижні російська злочинна окупація Криму стала топтемою популярного комедійного шоу на німецькому телебаченні", - зазначив Мельник.

Український дипломат також додав, що "деокупація вже близько".

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