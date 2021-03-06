МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко
МОЗ України планує оштрафувати компанію-посередника "Лекхім" через зрив термінів доставки китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.
Про це у коментарі виданню Reuters заявив заступник глави МОЗ Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті", — сказав Іващенко.
Він не уточнив, якими будуть фінансові штрафи, але згідно з даними Reuters, уряд має право штрафувати Лекхім у розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затримку.
Лекхім відмовився від коментарів, але на цьому тижні заявив, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена 15 березня.
Також Іващенко розповів, що рішення про затвердження Sinovac покладеться на Державне агентство з питань медичних закупівель України.
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"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.
"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.
"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - заявил Степанов.
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