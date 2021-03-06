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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оштрафує "Лекхім" за зрив термінів постачання китайської вакцини Sinovac в Україну, - заступник голови МОЗу Іващенко

МОЗ оштрафує

МОЗ України планує оштрафувати компанію-посередника "Лекхім" через зрив термінів доставки китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.

Про це у коментарі виданню Reuters заявив заступник глави МОЗ Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті", — сказав Іващенко.

Він не уточнив, якими будуть фінансові штрафи, але згідно з даними Reuters, уряд має право штрафувати Лекхім у розмірі 0,1% від вартості вантажу за щоденну затримку.

Лекхім відмовився від коментарів, але на цьому тижні заявив, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена ​​15 березня.

Також Іващенко розповів, що рішення про затвердження Sinovac покладеться на Державне агентство з питань медичних закупівель України.

Також читайте: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Лекхім (18)


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Топ коментарі
+8
а заинтересоваться,почему ваще в данном случае появился посредник не?
когда во всем цивилизованном мире договора заключаются напрямую...
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06.03.2021 16:35
+7
Я даже не переживаю за лекхим даже если их гипотетически оштрафуют то им все равно останется на большую бочку черной икры от процента перепродажи даже после отдачи проката за сделку за счет гос денег
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06.03.2021 16:30
+7
Та, штрафуйте. Откати на порядок більші за штрафи. Тільки на одній дозі - откат ~ $12-15
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06.03.2021 16:34
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З такими посередниками та штрафами вдумайтесь 0,1%, коли люди вмирають щоденно.
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06.03.2021 16:28 Відповісти
Я даже не переживаю за лекхим даже если их гипотетически оштрафуют то им все равно останется на большую бочку черной икры от процента перепродажи даже после отдачи проката за сделку за счет гос денег
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06.03.2021 16:30 Відповісти
Та, штрафуйте. Откати на порядок більші за штрафи. Тільки на одній дозі - откат ~ $12-15
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06.03.2021 16:34 Відповісти
интересно по чем пришла Индийская вакцина, если её официальная цена продажи 2-3$ в зависимости от партии.
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06.03.2021 16:53 Відповісти
десь $15-17, так в ЗМІ було
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06.03.2021 17:10 Відповісти
ну да: Украина отказалась называть закупочную стоимость вакцины от коронавируса Covishield
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06.03.2021 17:25 Відповісти
На данный момент цена одной дозы, которую оглашает правительство Индии - $3. Официальную цену украинское правительство до сих пор не озвучило, но не исключено, что, с учетом срочности поставок, Украине препарат обойдется дороже.
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06.03.2021 17:27 Відповісти
Ага, дороже раз в 10. Недаром же степашка покупал "вакцину" через прокладку. Астразенеку через прокладку купить не получилось, пфайзер с модерной не вышло, а индийский шмурдяк - ради бога. А синовак небось вообще не покупали. Деньги за синовак крутанулись, помазали лапки китайцам и богатыревой, вернулись степашке - тоже лапки помазали - и ушли прямо зеле в карман.
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06.03.2021 17:56 Відповісти
а заинтересоваться,почему ваще в данном случае появился посредник не?
когда во всем цивилизованном мире договора заключаются напрямую...
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06.03.2021 16:35 Відповісти
напевно рада нашвидкуруч прийняла бомажку, щоб хтось відкат заробив.
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06.03.2021 16:43 Відповісти
Скорее чтобы оправдать срыв назначеной даты вакцинации правительством,хотят найти козла отпущения за символический штраф.
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06.03.2021 16:56 Відповісти
Подозреваю, там покупка не планировалась. Нужно было деньги крутануть. Даже если их когда-нибудь вернут, свою роль эти деньги сыграют.
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06.03.2021 18:00 Відповісти
А почему никто не спешит наказывать тех кто сорвал поставки америкоской и английской вакцины в ожидании что пройдет кацапская.А это уже саботаж.
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06.03.2021 16:54 Відповісти
Кто кого должен наказывать? Зеля зелю? Или степашка степашку? Штраф лекхиму - отмазка, если б журналисты информацию не раскопали, штрафа бы не было.
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06.03.2021 18:05 Відповісти
А Вы посмотрите на это из другой стороны.Вместо того чтобы наказывать тех кто слил информацию вагнеровцам штрафуют,хоть и символично,тех кто выдал эту информацию нагора.Вот поетому и очко играет что выйдет на экраны фильм а это не украсит нынишнюю власть в глазах мирового сообщества.
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06.03.2021 18:13 Відповісти
Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину 7 марта.
"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.
"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.
"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - заявил Степанов.
От таке, малята
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06.03.2021 17:30 Відповісти
Может просто отказаться от китайчатины, а долг повесить на Богатыреву и Лекхим?
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06.03.2021 19:19 Відповісти
Это преступление власти в таком деле использовать прокладку.
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06.03.2021 19:23 Відповісти
А ви цього ще не зробили?
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06.03.2021 19:46 Відповісти
Штра "фірми Богатирьової 3грн, 7 ком. Ура!!!
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06.03.2021 21:09 Відповісти
Теперь вакцина пойдёт по формуле "лекхим умножить"...
Хорошая борьба с коррупцией, зЕбилы на смерти наживаются...
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06.03.2021 23:30 Відповісти
 
 