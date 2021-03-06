У МЗС уточнили, що унаслідок ДТП у Польщі загинули 5 українців. 9 вже виписали з лікарні

Частину постраждалих унаслідок ДТП з українським автобусом поблизу міста Кашице в Польщі вже виписали з медичних установ.

Про це розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнили в міністерстві, унаслідок ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість, як відомство повідомляло раніше.

"Наразі є інформація про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 було виписано з лікарні", - сказав Ніколенко.

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