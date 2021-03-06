У МЗС уточнили, що унаслідок ДТП у Польщі загинули 5 українців. 9 вже виписали з лікарні
Частину постраждалих унаслідок ДТП з українським автобусом поблизу міста Кашице в Польщі вже виписали з медичних установ.
Про це розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як уточнили в міністерстві, унаслідок ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість, як відомство повідомляло раніше.
"Наразі є інформація про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 було виписано з лікарні", - сказав Ніколенко.
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Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар06.03.2021 17:35 Відповісти Мені подобається 9
ЧИГИРИН
показати весь коментар06.03.2021 17:36 Відповісти Мені подобається 3
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