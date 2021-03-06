УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини
5 380 2

У МЗС уточнили, що унаслідок ДТП у Польщі загинули 5 українців. 9 вже виписали з лікарні

У МЗС уточнили, що унаслідок ДТП у Польщі загинули 5 українців. 9 вже виписали з лікарні

Частину постраждалих унаслідок ДТП з українським автобусом поблизу міста Кашице в Польщі вже виписали з медичних установ.

Про це розповів прессекретар МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як уточнили в міністерстві, унаслідок ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість, як відомство повідомляло раніше.

"Наразі є інформація про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 було виписано з лікарні", - сказав Ніколенко.

Читайте також: Вирішується питання про доставку в Україну пасажирів, які не постраждали в ДТП у Польщі або яких випишуть найближчим часом, - МЗС

Автор: 

ДТП (4464) МЗС (4103) Польща (8468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Співчуття сім'ям загиблих, одужання постраждалим.
показати весь коментар
06.03.2021 17:35 Відповісти
Земля Пухом соболезнования Родным !
показати весь коментар
06.03.2021 17:36 Відповісти
 
 