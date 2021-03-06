Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання

ПАТ "Донецькоблгаз" заявило про те, що нібито "Нафтогаз" припинив поставки природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" через заборгованість підприємства перед "Нафтогазом".

Про це сказано на сайті ПАТ "Донецькоблгаз", інформує Цензор.НЕТ.

"Донецькоблгаз" підкреслює, що відсьогодні Донецька область залишиться без теплопостачання через ситуацію, що склалася.

Зі свого боку, НАК "Нафтогаз" у фейсбуці закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу "Донецьктеплокомуненерго".

"Група "Нафтогаз" упродовж усього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитися в ситуацію навколо поставок газу "Донецьктеплокомуненерго". Місцевий постачальник тепла упродовж опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплати за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 млрд грн і зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон", - йдеться в повідомленні.

"Необхідність направлення відповідного повідомлення і його формулювання також диктує закон, якого "Нафтогаз" суворо дотримується. Водночас заявок про відключення постачання компанія жодного разу не направляла", - підкреслюють у "Нафтогазі".

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У відповідь на цю заяву "Нафтогазу", "Донецькоблгаз" зазначає: "У ситуації, яка складалася між НАК "Нафтогаз України" і "Донецьктеплокомуненерго", "Донецькоблгаз" зобов'язаний обмежити поставки природного газу для "Донецьктеплокомуненерго" відповідно до звернення НАК "Нафтогаз Україна". Вкотре закликаємо НАК "Нафтогаз України" й ОКП "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію і не ставити під загрозу життя і здоров'я жителів Донецької області".

Пізніше пресслужба Кабміну опублікувала повідомлення "Нафтогазу" із закликом відновити газопостачання у Донецькій області. Воно практично ідентичний тому, яке розмістив "Нафтогаз" у фейсбуці, проте доповнене наступним текстом: "НАК "Нафтогаз" не відправляла заявок про відключення поставок газу ПАТ "Донецькоблгаз" і не має таких повноважень щодо цього облгазу. Рішення про відключення прийнято ПАТ "Донецькоблгаз" самостійно".

Водночас, за даними місцевого видання 6262, у Слов'янську вже перестали працювати декілька котелень через припинення поставок газу. Така ж ситуація, як пише агентство, склалася і в містах Лиман, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Місцева влада намагається відновити газопостачання.