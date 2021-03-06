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Новини
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Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання

ПАТ "Донецькоблгаз" заявило про те, що нібито "Нафтогаз" припинив поставки природного газу для ОКП "Донецьктеплокомуненерго" через заборгованість підприємства перед "Нафтогазом".

Про це сказано на сайті ПАТ "Донецькоблгаз", інформує Цензор.НЕТ.

"Донецькоблгаз" підкреслює, що відсьогодні Донецька область залишиться без теплопостачання через ситуацію, що склалася.

Зі свого боку, НАК "Нафтогаз" у фейсбуці закликала "Донецькоблгаз" припинити порушення "Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам", скористатися досвідом інших регіонів і відновити поставки газу "Донецьктеплокомуненерго".

"Група "Нафтогаз" упродовж усього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитися в ситуацію навколо поставок газу "Донецьктеплокомуненерго". Місцевий постачальник тепла упродовж опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і в порушення законодавства України не здійснював оплати за його споживання. Це призвело до накопичення боргу в 1,5 млрд грн і зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон", - йдеться в повідомленні.

"Необхідність направлення відповідного повідомлення і його формулювання також диктує закон, якого "Нафтогаз" суворо дотримується. Водночас заявок про відключення постачання компанія жодного разу не направляла", - підкреслюють у "Нафтогазі".

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У відповідь на цю заяву "Нафтогазу", "Донецькоблгаз" зазначає: "У ситуації, яка складалася між НАК "Нафтогаз України" і "Донецьктеплокомуненерго", "Донецькоблгаз" зобов'язаний обмежити поставки природного газу для "Донецьктеплокомуненерго" відповідно до звернення НАК "Нафтогаз Україна". Вкотре закликаємо НАК "Нафтогаз України" й ОКП "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію і не ставити під загрозу життя і здоров'я жителів Донецької області".

Пізніше пресслужба Кабміну опублікувала повідомлення "Нафтогазу" із закликом відновити газопостачання у Донецькій області. Воно практично ідентичний тому, яке розмістив "Нафтогаз" у фейсбуці, проте доповнене наступним текстом: "НАК  "Нафтогаз" не відправляла заявок про відключення поставок газу ПАТ "Донецькоблгаз" і не має таких повноважень щодо цього облгазу. Рішення про відключення прийнято ПАТ "Донецькоблгаз" самостійно".

Водночас, за даними місцевого видання 6262, у Слов'янську вже перестали працювати декілька котелень через припинення поставок газу. Така ж ситуація, як пише агентство, склалася і в містах Лиман, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Місцева влада намагається відновити газопостачання.

Автор: 

газ (10403) Нафтогаз (4405) облгази (276) Донецька область (8278)


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Топ коментарі
+8
А у нас в Днепре не отключено ни одной котельной. И вообще нигде в Украине больше не отключено. Платим, наверное, вовремя и достаточно? А почему в г.Славянске не платят? А если граждане платят, то где деньги? Почему коммунальные предприятия газ потребляют, но не оплачивают? Где такое видано?
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06.03.2021 18:42
+4
Давай на Ростов!
Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение - Цензор.НЕТ 657
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06.03.2021 18:19
+4
Нужно росиян из донецкой области депортировать и всё вернётся на круги своя.
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06.03.2021 18:22
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Хахахаха.... сказочники ...Я не я и заявка не моя ....
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06.03.2021 18:13 Відповісти
якийсь уро9 мої коментарі видаляє
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06.03.2021 18:13 Відповісти
Ну ось, починається, дохозяйнувались, зелені...
Зєлю треба пристьогувати до батареї в ОП. Бо втече
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06.03.2021 18:14 Відповісти
Давай на Ростов!
Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение - Цензор.НЕТ 657
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06.03.2021 18:19 Відповісти
Ванья сЮЛІма, ТИ РАЗОМ З тю НЕСЕШ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЇ зе. БО САМЕ ВИ ПРИВЕЛИ ЙОГО ДО ВЛАДИ
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06.03.2021 18:32 Відповісти
У тебе залип капслок.
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06.03.2021 18:37 Відповісти
ТЮ очі застить?
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06.03.2021 21:29 Відповісти
И именно перед 8 марта. Попахивает провокацией от колаборантов.
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06.03.2021 18:55 Відповісти
Так чего они за газ не платят?
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06.03.2021 18:20 Відповісти
Та тариф 1930.1 за Гкал.
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06.03.2021 19:18 Відповісти
Нужно росиян из донецкой области депортировать и всё вернётся на круги своя.
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06.03.2021 18:22 Відповісти
їх потрібно депортувати з усієї України - спитавши чий Крим і хто )(уйло.
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06.03.2021 19:03 Відповісти
Этд бы было хорошо, но давайте вначале создадим буферную эону, чтобы обратного перетока не было.
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06.03.2021 20:14 Відповісти
До чого, в даному конкретному випадку, росіяни?
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06.03.2021 20:24 Відповісти
Я бы тоже хотел плюнуть на них, растереть и забыть. Но так не получится. И если мы хотим тихо-мирно искоренить росиян в Украине без буферной зоны не обойтись.
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06.03.2021 22:28 Відповісти
Вводя санкции, не забудь отключить тепло(газ, свет).
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06.03.2021 18:23 Відповісти
В городе Славянске отключены пока 6 котельных. Из них одна,которая дает тепло на интернат для детей инвалидов.
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06.03.2021 18:32 Відповісти
А у нас в Днепре не отключено ни одной котельной. И вообще нигде в Украине больше не отключено. Платим, наверное, вовремя и достаточно? А почему в г.Славянске не платят? А если граждане платят, то где деньги? Почему коммунальные предприятия газ потребляют, но не оплачивают? Где такое видано?
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06.03.2021 18:42 Відповісти
Думаю, воруют. Ещё и перед праздниками отключили. Пора проверить Донецкоблгаз.
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06.03.2021 18:57 Відповісти
Зєля гадить
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06.03.2021 18:47 Відповісти
а може жюля знову за старе взялась?
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06.03.2021 19:04 Відповісти
Юля тільки рятувати вміє, а ти - шкодити
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06.03.2021 19:16 Відповісти
от і зараз руку допомоги зедроту готова подати.З крісла премєра...
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06.03.2021 19:24 Відповісти
Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання - Цензор.НЕТ 4838
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06.03.2021 19:32 Відповісти
Понять кто кому и что должен - невозможно. Все эти меморандумы, постановления правительства, законы.... Но конкретный дядя Вася прикрутил вентиль. А кто ему приказал?
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06.03.2021 19:06 Відповісти
Якраз в таких випадках в Україні існує слово "держава", "підприємство" і т.д. для того, щоб зняти відповідальність з конкретного чинуші.
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06.03.2021 20:26 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1368254835649359873 1 ч

А шо за прикол с Домбасом? 7 лет туда, как в черную дыру, вбухивались за счет украинского бюджета миллиарды денег, воды, газа и угля, а теперь шо?

Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання - Цензор.НЕТ 3025
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06.03.2021 21:14 Відповісти
Вот потому и бардак в стране, когда ресурсы потребляются, но платить на собираются. И бардак этот делает ЗЕленая плесень.
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06.03.2021 22:37 Відповісти
 
 