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Новини ДТП
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Аварія автобуса з українцями в Польщі: тіла загиблих відправлять в Україну після ідентифікації

Аварія автобуса з українцями в Польщі: тіла загиблих відправлять в Україну після ідентифікації

Тіла українців, які загинули у ДТП у Польщі, відправлять в Україну після ідентифікації.

У Польщі в лікарнях перебувають 35 українців, травмованих у ДТП із рейсовим автобусом, що слідував із Познані в Херсон, повідомив Радiо Свобода генеральний консул у Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ. Тіла загиблих громадян України, за словами дипломата, відправлять в Україну після ідентифікації.

"Лікарі кажуть, що є люди в дуже важкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у готелі в Ярославі. Частина з них має легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому", - розповів Павлюк.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.

Автор: 

ДТП (4464) Польща (8468) консул (134)


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Сумна історія, скільки українців гине на чужбині в пошуках щастя...
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06.03.2021 18:41 Відповісти
деньги это не счастье
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06.03.2021 18:53 Відповісти
якщо є гроші, то є житло, інші потрібні речі, людина і її сім'я все має і ні в чому не має нужди...
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06.03.2021 19:47 Відповісти
Вони там шукають роботу, щоб допомогти сім'ям, дітям добудувати дім, виплатити кредит, віддати борги, вивчити дітей, купити машину, підняти свій бізнес -- яке там щастя шукати!
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06.03.2021 21:40 Відповісти
не авария, а катастрофа...дятлы...
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06.03.2021 19:28 Відповісти
Трагедия..
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06.03.2021 19:36 Відповісти
З таким автобусом не дивно, пасажири як на даху сидять, а знизу ніби якась "фура".
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06.03.2021 21:44 Відповісти
 
 