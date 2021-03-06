Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Пісків, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ. Від початку поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів із 82-мм мінометів і стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. У районі населеного пункту Піски окупанти вчинили прицільний обстріл у бік українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.
"З метою негайного припинення вогню УС СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ про запровадження режиму припинення вогню. Наведені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - підкреслюють у штабі.
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-Весь вечір пили в Пєскова і травили анекдоти про дурнів і дороги. А коли я з їх думкою погодився, ... - набили мені морду і вигнали з роботи....
.На 23-му році життя раптово зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ Маргарити Теторенко.
Дівчина проходила службу у лавах розвідувальної роти 17 батальйону 57-ої бригади. Про це повідомляє "Жіночий ветеранський рух" у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=869625967221493&id=411064929744268&ref=page_internal Facebook .
Причиною смерті стала серцева недостатність. У Маргарити залишилися мама та молодша сестра.
Но как она комиссию прошла?
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Ще і чекає на багатьох вбитих.
Ви нічого не чули ?
Що це за упир ?
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1368252428831883268 37 мин
4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку.
Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ?