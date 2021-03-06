Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Пісків, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ. Від початку поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів із 82-мм мінометів і стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. У районі населеного пункту Піски окупанти вчинили прицільний обстріл у бік українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

"З метою негайного припинення вогню УС СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ про запровадження режиму припинення вогню. Наведені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - підкреслюють у штабі.

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