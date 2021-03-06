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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Пісків, - штаб ООС

Від початку доби 8 порушень режиму

Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ. Від початку поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів із 82-мм мінометів і стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. У районі населеного пункту Піски окупанти вчинили прицільний обстріл у бік українських позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

"З метою негайного припинення вогню УС СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ про запровадження режиму припинення вогню. Наведені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - підкреслюють у штабі.

Читайте також: 8 танків терористів зафіксовано поза межами встановлених місць зберігання на Луганщині, - СЦКК

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Суровые будни Макеевки. А выходные еще лучше.
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 38
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06.03.2021 19:16
+2
Русский миръ он такой! И вобще скорая медицинская помощь это от дъявола и масонновъ-реплилоидов! Руssкий человекъ должен лечиться настойкой боярышника и молитвой!
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06.03.2021 19:52
+2
Ты путаешь с гордой ополченнкой Домвабве это ваши от передоза дохнут как мухи и ещё от больших чеченских херов!
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06.03.2021 19:54
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Знову "порушення режиму тиші"? Може чесніше було б писати "режим перестрілок перервав я недовго тишею" і саме тишу подавати, як сенсацію. Особливо, якщо вона триває більше 4-х годин підряд.
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06.03.2021 18:41 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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06.03.2021 18:44 Відповісти
Какой еще РЕЖИМ ТИШИНЫ? Нам хватает клоунов на Банковой. Клоуны в ООС не нужны.
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06.03.2021 18:47 Відповісти
П'ятницький (колишній глава лнр) ображається...

-Весь вечір пили в Пєскова і травили анекдоти про дурнів і дороги. А коли я з їх думкою погодився, ... - набили мені морду і вигнали з роботи....
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06.03.2021 19:30 Відповісти
Готуються визволяти зрадника - Єрмака.
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06.03.2021 18:48 Відповісти
С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3586С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6981

.На 23-му році життя раптово зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ Маргарити Теторенко.

Дівчина проходила службу у лавах розвідувальної роти 17 батальйону 57-ої бригади. Про це повідомляє "Жіночий ветеранський рух" у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=869625967221493&id=411064929744268&ref=page_internal Facebook .
Причиною смерті стала серцева недостатність. У Маргарити залишилися мама та молодша сестра.
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06.03.2021 18:50 Відповісти
Беда.
Но как она комиссию прошла?
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06.03.2021 19:15 Відповісти
не понятно...
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06.03.2021 19:18 Відповісти
Ты путаешь с гордой ополченнкой Домвабве это ваши от передоза дохнут как мухи и ещё от больших чеченских херов!
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06.03.2021 19:54 Відповісти
Глупая попытка любитель чеченских херов и засовывания бутылки в анус но я не верю ни интерфаксовой помойке не ватной Венедиктовой!
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06.03.2021 20:02 Відповісти
Кацап гнойный! Венедиктова не главный военный прокурор! Учи матчасть потом лезь со своими глупыми высерами. Да и инетфакс это один из помоечных Гебель-Хуйловских сайтов!
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06.03.2021 20:10 Відповісти
в развед/роте могло и что-то другое быть... о чем говорить не велено (особенно последние 100500 дней перемирного пермирия)
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06.03.2021 20:02 Відповісти
А вы прицельно точмаш обложите.
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06.03.2021 18:59 Відповісти
Суровые будни Макеевки. А выходные еще лучше.
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 38
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06.03.2021 19:16 Відповісти
особенно про "скорую" повеселило...
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06.03.2021 19:19 Відповісти
Русский миръ он такой! И вобще скорая медицинская помощь это от дъявола и масонновъ-реплилоидов! Руssкий человекъ должен лечиться настойкой боярышника и молитвой!
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06.03.2021 19:52 Відповісти
Люци, ватяний балбєс триндить, що з Донецька по наших шмаляють.
Ще і чекає на багатьох вбитих.
Ви нічого не чули ?
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06.03.2021 20:08 Відповісти
У середу чи у четверг вранці сам чув як мавпи гатили з важкого з району на межі Донецька і Макіївки.
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06.03.2021 20:28 Відповісти
Воно зараз вихваляється. В твіттері. Місто велике, не все чутно.
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06.03.2021 20:33 Відповісти
Цей? Сьогодні сонця не було зовсім. Як і вчора. Підсипає сніг.
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1611
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06.03.2021 20:51 Відповісти
Ніби цей. Так і не пригадаю.
Що це за упир ?
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06.03.2021 20:55 Відповісти
Біс його зна...
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06.03.2021 21:03 Відповісти
Читайте людину, якій я вірю
https://twitter.com/666_mancer
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06.03.2021 20:53 Відповісти
А прицельный огонь это нарушение договоренностей Нарика с ****** или ещё нет? Помню неприцельный нарушением не считалось!
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06.03.2021 19:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368252428831883268 37 мин

4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку.
Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ?
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06.03.2021 20:07 Відповісти
Сбивать будут те которые видят, как в Сирии сбили Ил
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06.03.2021 20:38 Відповісти
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7211
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06.03.2021 20:46 Відповісти
Так позавчера ДНРовцы заявили о выходе из "перемирия" и разрешили обстрелы украинских сил - как так, у нас "одностороннее" перемирие, или я что-то пропустил?
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06.03.2021 20:56 Відповісти
Бьют в это место потому что им наша позиция мешает и пугает, ведь Донецк рядом. Необязательно освобождать все ОРДЛО. Достаточно лишь взять только Донецк, т.н. столицу Донбасса. Начать отвлекающие наступления на различных участках, чтобы распылить резервы варваров, а после ударить по Донецку. Чтобы исключить затяжные уличные бои, его надо окружить двойным кольцом (внешним и внутренним) и потом уже брать. Донецк идеальная мишень и с точки зрения безопасности наших войск, он максимально удален от границ России и вероятность обстрела наших войск с её территории минимальна. Без Донецка "молодые республики" окажутся полностью не состоятельны. Рушится вся их и так слабая идеология, и эти недореспублики быстро самоликвидируются.
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06.03.2021 21:04 Відповісти
 
 