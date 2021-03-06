$1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам
Від початку 2020 року в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України задокументували понад 13 спроб дачі хабарів військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку відомства.
"Загальна вартість цієї "пропозиції" становить 1120 доларів США, 18 500 гривень і 53 000 російських рублів. Від запропонованих коштів прикордонники відмовилися. За всіма фактами в Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що днями на Луганщині чоловік, який прямував із Росії через пункт пропуску "Мілове", пропонував прикордонниці, яка перевіряла документи, 500 гривень, щоб уникнути штрафу за адміністративне правопорушення.
"Прикордонниця доповіла про спробу надання неправомірної вигоди. Відповідний факт належним чином зафіксували і повідомили про нього співробітникам Національної поліції. Тепер хабародавцю загрожує кримінальна відповідальність", - розповіли в ДПСУ.
Інший випадок стався на Харківщині. Слідчі ГУНП повідомили про підозру 30-річному росіянину, який пропонував прикордоннику 200 доларів США. На розгляд до суду направили обвинувальний висновок.
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как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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