$1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам

Від початку 2020 року в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України задокументували понад 13 спроб дачі хабарів військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку відомства.

"Загальна вартість цієї "пропозиції" становить 1120 доларів США, 18 500 гривень і 53 000 російських рублів. Від запропонованих коштів прикордонники відмовилися. За всіма фактами в Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями на Луганщині чоловік, який прямував із Росії через пункт пропуску "Мілове", пропонував прикордонниці, яка перевіряла документи, 500 гривень, щоб уникнути штрафу за адміністративне правопорушення.

Дивіться також: Двоє сирійців за $6 тис. намагалися незаконно потрапити в Україну, сховавшись серед вантажу на теплоході. Їх відправили назад до Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

"Прикордонниця доповіла про спробу надання неправомірної вигоди. Відповідний факт належним чином зафіксували і повідомили про нього співробітникам Національної поліції. Тепер хабародавцю загрожує кримінальна відповідальність", - розповіли в ДПСУ.

Інший випадок стався на Харківщині. Слідчі ГУНП повідомили про підозру 30-річному росіянину, який пропонував прикордоннику 200 доларів США. На розгляд до суду направили обвинувальний висновок.

Дивіться також: Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко. ФОТО