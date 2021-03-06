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Новини Боротьба з корупцією
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$1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам

$1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам

Від початку 2020 року в Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби України задокументували понад 13 спроб дачі хабарів військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку відомства.

"Загальна вартість цієї "пропозиції" становить 1120 доларів США, 18 500 гривень і 53 000 російських рублів. Від запропонованих коштів прикордонники відмовилися. За всіма фактами в Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями на Луганщині чоловік, який прямував із Росії через пункт пропуску "Мілове", пропонував прикордонниці, яка перевіряла документи, 500 гривень, щоб уникнути штрафу за адміністративне правопорушення.

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"Прикордонниця доповіла про спробу надання неправомірної вигоди. Відповідний факт належним чином зафіксували і повідомили про нього співробітникам Національної поліції. Тепер хабародавцю загрожує кримінальна відповідальність", - розповіли в ДПСУ.

Інший випадок стався на Харківщині. Слідчі ГУНП повідомили про підозру 30-річному росіянину, який пропонував прикордоннику 200 доларів США. На розгляд до суду направили обвинувальний висновок.

$1120, 18,5 тис. грн і 53 тис. рублів: від початку року подорожувальники з РФ 13 разів намагалися дати хабаря прикордонникам 01

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Автор: 

хабар (4686) Держприкордонслужба (5917)


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Топ коментарі
+3
наверное меньше 0,1% от суммы которую взяли...
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06.03.2021 19:46
+3
погранцам отмазка.
брать нельзя - но если вопрос стоит взять или впустить - берите, но не впускайте...
как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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06.03.2021 20:04
+1
от тянет собак блохастых, на место преступления
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06.03.2021 19:58
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наверное меньше 0,1% от суммы которую взяли...
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06.03.2021 19:46 Відповісти
от тянет собак блохастых, на место преступления
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06.03.2021 19:58 Відповісти
погранцам отмазка.
брать нельзя - но если вопрос стоит взять или впустить - берите, но не впускайте...
как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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06.03.2021 20:04 Відповісти
Обніщала засраша, аднако...
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06.03.2021 20:09 Відповісти
Почему всех нас принимают за лохов ? Зачем называть эти смешные цифры?
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06.03.2021 20:12 Відповісти
вы шо, давал больше?
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06.03.2021 20:20 Відповісти
Граница РФ изрядно закрыта, и просто так с паспортом РФ не выедешь. Потому и народа мало и взяток тоже.
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06.03.2021 20:22 Відповісти
Бг-ггг... еще один дока по взяткам...ХЕХ...
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06.03.2021 20:23 Відповісти
Не, по взяткам вообще не спец.
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06.03.2021 20:35 Відповісти
а зарисовались на все 100500
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06.03.2021 20:37 Відповісти
Вы шо ,прикрываете от критики Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины или дока по взяткам ? Выскажите своё мнение о погранцах,если ездил за бугор. Зачем бросаться на чужие комментарии? Меня на границе с Россией в 2009 наш пограничник обыскал даже под мошенкой , в тапочке на босу ногу было 500 баксов ,не нашел. Поэтому лично я не верю этим цифрам. Им бы мирных людишек шмонать.
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06.03.2021 22:45 Відповісти
І от після трудового будня прикордонниця сідає в свою «Славуту» і ****** додому виконувати материнський і подружній обов'язок...
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06.03.2021 21:02 Відповісти
І всі відмовилися - ха-ха-ха!
Подивіться на будинки прикордонників і митників.
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06.03.2021 22:01 Відповісти
напомню что в 2014 пограничники запускали кацапов на донбасс
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06.03.2021 23:43 Відповісти
Предложил пограничнице 500 грн.?)))))))Для нее это что НА.уй послал))))
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06.03.2021 23:49 Відповісти
в'їзд абсолютно всім з паспортом, на якому намальований двоголовий мутант-пЄтух, в Україну МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНО!!!
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07.03.2021 01:31 Відповісти
 
 