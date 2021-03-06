У Зеленського Бурбі пропонували посаду посла в обмін на обіцянку не співпрацювати з Bellingcat у "справі вагнерівців", - ЗМІ (оновлено)
Василь Бурба, який очолював Головне управління розвідки Міноборони у 2016-2020 роках, торгувався з Офісом президента через наявну у нього інформацію щодо зірваної операції із затримання "вагнерівців".
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою зустрівся співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував ексначальнику ГУР призначення послом України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцями", відмову від інтерв'ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєвим", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, в іншому разі - Бурба отримав прямі погрози - виселення з будинку з охороною, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних проваджень.
"Бурба відмовився від ганебної угоди, і перші погрози були негайно здійснені, - повідомив Бутусов.
"Такий безпрецедентний шантаж пов'язаний зі швидким виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК "Вагнера" і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення терористів. За даними наших джерел, Грозєву дзвонив особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на терміни виходу фільму це жодним чином не вплине", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.
За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.
У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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Вот и пришел ответ на вопрос, что за волна патриотизма сошла на Зеленского и все его окружение. Откуда взялось это вдохновение - блокировать каналы Медведчука, объявлять в розыск в Украине Шария, вводить санкции против Якименко и Захарченко, и так далее?
А все просто.
Издание «Зеркало недели» опубликовало информацию, что во время визита в штаб-квартиру ГУР ГШ Украины заместителя председателя британской политической разведки МИ-6 Ли Лоуренса, «зеленый» руководитель ГУР Кирилл Буданов и заместитель председателя ОП Роман Машовец пытались его убедить, чтобы МИ-6 повлияла на проект журналистских расследований Billincat, чтобы тот не выпускал фильм о «вагнеровцах».
Почему именно МИ-6? Потому мол «это связанная с вами структура». На этом не остановились. За сутки убеждения уровня мольбы от Буданова и Машовца пришлось выслушать уже сразу сэру Ли Лоуренсу и послу Великобритании Мелинде Симмонс. Конечно, ответ был в том духе, что «ребята Billincat - это масс-медиа, а в Великобритании - свобода слова».
Все это говорит о том, что, во-первых, мы становимся свидетелями невероятной деградации аппарата президента и руководства ГУР во времена Зеленского. Без преувеличений, о работе МИ-6 там представления имеют с кино про Джеймса Бонда - потому что даже романы Джона Ле Карре для них это уже слишком сложно. Во-вторых, все это говорит о панике, которая сейчас царит в ОП.
Выхода фильма Billingcat там не просто боятся - его боятся, как день Страшного суда. Очень похоже, что британцы и американцы Зеленского с компанией весьма жестко взяли за мягкие места. Изначально говорилось, https://www.replyua.net/usa/ США в той операции участвовали не абы получить нескольких «вагнеровцев», повинных в гибели американских граждан, хотя и от этого в США не откажутся, - ЦРУ ПРОВЕРЯЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УТЕЧКИ ИЗ ОП ЗЕЛЕНСКОГО СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Результат превысил все ожидания.
После того руководитель МИ-6 Ричард Мур предупреждал Зеленского лично о том, что делается в его окружении. Зеленский выбрал остаться в теплой ванне. Однако, как говорил старый партнер Зеленского Коломойский, жизнь - супермаркет, касса - на выходе.
Паника, царящая в ОП, говорит еще о том, что британцы и американцы имеют на руках подробности, о которых мы еще не знаем, но которые способны подорвать общественное мнение Украины.
Сам факт дела «вагнеровцев» пока поклонников Зеленского не впечатляет.
Они как попугаи повторяют, что от задержания «вагнеровцев» отказались, чтобы не нарушать перемирие, и чтобы установить мир на Донбассе.
Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа,
вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
САЛЛИВАН - "ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ".
При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели будут решающими.
Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского.
ПО РЕШЕНИЮ ЭТОГО ВОПРОСА ЛИБО бАЙДЕН ПОЙДЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ,
ЛИБО ПОСЛЕДУЮТ НЕСКОРОМНЫЕ И bELLINGCAT.
ВОПРЕКИ КОНСТИТУЦИИ, ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО -
ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ПОПЫТКА ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ВЫВЕДЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ БУДУТ ЛЕГАЛИЗОВАНЫ ПОД ДРУГОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВНЕ УКРАИНЫ.
3 января, 2021 22.28
gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
авось пронесет с вагнерцами
а должность лучше продать- Ермачок любит денежки