Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон

Оператор газотранспортної системи України розробив кілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України унаслідок запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв'ю провідній економічній газеті Угорщини "Вілаггаздашаг", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Угорщині.

"Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд куб. м, а власне видобування газу становить 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності буде оптимізовано, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - сказав Макогон.

За його словами, в такому випадку необхідно буде забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. "Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Тож - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - заявив гендиректор ОГТСУ.

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Він зазначив, що проєкт "Північний потік-2" створює фундаментальний конфлікт із принципом диверсифікації транспортних шляхів, є виключно політичним, а не економічним.

"Якщо "Північний Потік-2" не буде добудовано, то нічого не зміниться. Наявні газотранспортні потужності повністю покривають не тільки попит, але і експортні потужності РФ. А ось якщо транзит українською ГТС буде припинено, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему суто для задоволення внутрішнього попиту. У такому разі європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була запроєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту на 150-200 млн куб. м", - підкреслив Макогон.

Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише близько 150 км. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва самотужки.

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