Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон
Оператор газотранспортної системи України розробив кілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України унаслідок запуску газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв'ю провідній економічній газеті Угорщини "Вілаггаздашаг", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Угорщині.
"Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд куб. м, а власне видобування газу становить 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності буде оптимізовано, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - сказав Макогон.
За його словами, в такому випадку необхідно буде забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. "Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Тож - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - заявив гендиректор ОГТСУ.
Він зазначив, що проєкт "Північний потік-2" створює фундаментальний конфлікт із принципом диверсифікації транспортних шляхів, є виключно політичним, а не економічним.
"Якщо "Північний Потік-2" не буде добудовано, то нічого не зміниться. Наявні газотранспортні потужності повністю покривають не тільки попит, але і експортні потужності РФ. А ось якщо транзит українською ГТС буде припинено, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему суто для задоволення внутрішнього попиту. У такому разі європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була запроєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту на 150-200 млн куб. м", - підкреслив Макогон.
Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише близько 150 км. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва самотужки.
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Все отказываются: и сертификаторы, и страховщики.
И контейнеры с советскими отходами в той зоне лежат.
Занавес.
Забудьте.
Тару сдавай в приёный пункт .
Тем более что Украина закупила газ на 2020 год по цене меньше чем 100 баксов за 1000 кубов.
Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.
https://economy.24tv.ua/ru/ukraina_zakupila_evropejskij_gaz_za_menee_chem_100_dollarov_za_tysjachu_kubov_n1330763
спецом для тебя
Река Обь загорелась под Нижневартовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Очевидцы сообщили, что сперва в районе ЧП произошел взрыв, потом часть русла охватило пламя.
Предположительно, причиной стала авария на подводном нефтепроводе. Сейчас площадь возгорания составляет сотни квадратных метров.
Во время взрыва один абориген пострадал. Расеянца доставили в больницу с ожогами.
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
В январе и феврале он сработал почти на 89%.
Если бы этого южного обходного пути не было, то Украина дополнительно заработала бы на транзите российского газа $ 135 млн.
Основний "сценарій" - молитися Богу, щоб цей північний потік не добудували і не запустили...