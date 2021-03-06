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Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску

Оператор газотранспортної системи України розробив кілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України унаслідок запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв'ю провідній економічній газеті Угорщини "Вілаггаздашаг", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Угорщині.

"Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд куб. м, а власне видобування газу становить 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності буде оптимізовано, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту", - сказав Макогон.

За його словами, в такому випадку необхідно буде забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів. "Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Тож - у разі повної відмови від транзиту нашою територією - вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант", - заявив гендиректор ОГТСУ.

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Він зазначив, що проєкт "Північний потік-2" створює фундаментальний конфлікт із принципом диверсифікації транспортних шляхів, є виключно політичним, а не економічним.

"Якщо "Північний Потік-2" не буде добудовано, то нічого не зміниться. Наявні газотранспортні потужності повністю покривають не тільки попит, але і експортні потужності РФ. А ось якщо транзит українською ГТС буде припинено, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему суто для задоволення внутрішнього попиту. У такому разі європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була запроєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту на 150-200 млн куб. м", - підкреслив Макогон.

Нагадаємо, понад 94% будівництва трубопроводу "Північний потік-2" вартістю 10 млрд євро вже завершено. Зараз не вистачає лише близько 150 км. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи щодо завершення будівництва самотужки.

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Автор: 

Північний потік (2460) транзит газу (1012) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (544)


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Топ коментарі
+4
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3653
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06.03.2021 21:19
+4
Да ладно Вам! Все правильно сделал уважаемый Макогон - он как бы намекнул той же самой Нимеччине, что ежели вы блюдете только свои интересы, то не удивляйтесь, если Украина сфокусируется в вопросе "трубы" на своем интересе
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
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06.03.2021 22:22
+3
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3729
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06.03.2021 21:17
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Никакого СП2 не будет.
Все отказываются: и сертификаторы, и страховщики.
И контейнеры с советскими отходами в той зоне лежат.
Занавес.
Забудьте.
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06.03.2021 21:02 Відповісти
Неее ..... это просто экономический ход .... не более...
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06.03.2021 21:07 Відповісти
Якщо сьогодні-завтра орда запропонує штатам щось дуже вагоме, то усе це полетить шкереберть.
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06.03.2021 21:23 Відповісти
А шо вона може їм запропонувати? nanoлапті?
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06.03.2021 21:29 Відповісти
А ще Жигулі та балалайки.
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06.03.2021 21:36 Відповісти
Оооо... Balabayki єс, єс...
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06.03.2021 21:43 Відповісти
Не знаю. Є багато скелетів у шафах. Може розісратися з Китаєм, чи вітдати видуботок алмазів. Чи ще щось. Це велика геополітика. Ніхто не міг уявити, наприклад, що Британія разом з срсром буде воювати проти райху.
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06.03.2021 21:48 Відповісти
кацап, Британия воевала с рейхом сама по себе, а не "з срсром"
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06.03.2021 23:35 Відповісти
в нас з'явився новий цікавий екземпляр україномовного набутилочніка
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06.03.2021 23:34 Відповісти
Відмовляються, а кацапи будують.
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07.03.2021 12:35 Відповісти
Який такий потік? Байден його знищить.Так політологи кажуть.Що хтось їм не вірить?
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06.03.2021 21:02 Відповісти
Северное дерьмо,такая же туфта как и Турецкий поток...
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06.03.2021 21:10 Відповісти
Зелений пісюк і шапіто вже не є субєктами політики. Домовляється Порошенко з Бідоном, що робити з педофілом путіном
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06.03.2021 21:12 Відповісти
Вбухали 140 ярдов долларов,осталось 165 км + немецкие километров 20,Меркельша сворачивает это дерьмо...немецкие компании одна за другой отказываются от этого дерьма...Санкции Байдена опаснее санкций Трампа...
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06.03.2021 21:12 Відповісти
Это ничего не значит. Просто могут поставить на паузу,чтобы волны не поднимать. СП-2 одназначно будет,дело времени.
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06.03.2021 21:17 Відповісти
однозначно в этой ситуации только одно: ты будешь сидеть на бутылке, пока не сконаешь
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06.03.2021 23:36 Відповісти
Ты мозги хоть иногда включай и реально смотри на вещи, бутылочник.
Тару сдавай в приёный пункт .
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07.03.2021 00:29 Відповісти
напукают в газопровод
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06.03.2021 21:16 Відповісти
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6043
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06.03.2021 21:16 Відповісти
Сценарии это в духе Квартала-95. Надеюсь они хотя-бы смешные.
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06.03.2021 21:17 Відповісти
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3729
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06.03.2021 21:17 Відповісти
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06.03.2021 21:18 Відповісти
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3653
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06.03.2021 21:19 Відповісти
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06.03.2021 21:49 Відповісти
Должен быть один план и одна цель - научится жить и зрабатывать без халявных ленег страны-бензоколонки. Если бы экономика Украины не нуждалась в этих баксах за транзит газа в ЕС, не было бы и этих танцев с бубнами. Но рано или поздно этот вопрос все равно придется решать
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06.03.2021 21:19 Відповісти
та що ви серьйозно про це???? - собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м Источник: https://censor.net/ru/n3251876А чому ж ми купуємо СВIЙ газ по за европейским цiнами? Тiльки тому що Україна це Европа?
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06.03.2021 21:19 Відповісти
Газ наш, але належить він десятку вилупків типу фірташів-каломойських-ахмєтових.
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07.03.2021 12:38 Відповісти
У вас,что не коснись,везде есть план. А план ваш- как подороже себя продать.
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06.03.2021 21:20 Відповісти
Без международного страхового сертификата запуск Северного дерьма невозможен... Страховые компании Мира не возьмуть этот говнопроворд Путлера себе в убыток...,Джо Байденко хвошЫзд виноват
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06.03.2021 21:22 Відповісти
По решению Стокольмского Арбитража по Украине,Суд постановил : Украина обязана в год купить РАБссиянского газа 5 ярдов кубиков.Точка.
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06.03.2021 21:24 Відповісти
После достройки потока кацапия начнет войну. Пока ее сдерживает только газ.
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06.03.2021 21:26 Відповісти
Ну то есть сейчас никакой войны нет ?
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06.03.2021 21:33 Відповісти
Сейчас военная возня, а не война.
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07.03.2021 05:14 Відповісти
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06.03.2021 21:28 Відповісти
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 1438 Илан Маск на Марсе,крысы Путлера в шоке
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06.03.2021 21:30 Відповісти
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 8029
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06.03.2021 21:33 Відповісти
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 742 Берлин против Северного дерьма
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06.03.2021 21:34 Відповісти
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 7323
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06.03.2021 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=C0SfsGVpC5M тем временем , на оби сегодня синички взяли спички й воду синюю зажгли )). "северный понос -2" будет гореть ещё ярче, может й не погаснет, если канешно будет вообще запущен. ))
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06.03.2021 21:50 Відповісти
Попахивает какой то фигней.
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06.03.2021 21:55 Відповісти
Ну по части полностью закрыть весь поток--то пусть ЕС больше думает. А вернее пусть содержит те нитки что пустыми как бы стоять будут. Нам же и одной пока для себя хватит. А если братаны северные и нам откажут полностью---такое возможно, то вот шанс уйти в ЕС и НАТО сразу. Но конечно касабы нас долго будут шантажировать этим. Давно надо было наращивать свою газодобычу и альтернативную энергетику развивать---а не олигархов плодить!
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06.03.2021 21:58 Відповісти
Неувязочка панове,собственная добыча газа,судя по выше приведенным данным,составляет 20 миллиардов а остаток в хранилищах составлял более 17 миллиардов при потреблении всей Украиной 30 миллиардов так какого хрена взлетела цена на газ. По состоянию на 1 ноября 2020 года запас природного газа в подземных хранилищах составлял 28,1 млрд куб. м газа. Это на 30% превышает показатели прошлого года.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/15/671037/ Газ: С какими запасами в ПХГ Украина может выйти из отопительного сезона | Экономическая правда (epravda.com.ua)
Тем более что Украина закупила газ на 2020 год по цене меньше чем 100 баксов за 1000 кубов.
Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.

https://economy.24tv.ua/ru/ukraina_zakupila_evropejskij_gaz_za_menee_chem_100_dollarov_za_tysjachu_kubov_n1330763
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06.03.2021 22:02 Відповісти
Сливка
спецом для тебя

Река Обь загорелась под Нижневартовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Очевидцы сообщили, что сперва в районе ЧП произошел взрыв, потом часть русла охватило пламя.

Предположительно, причиной стала авария на подводном нефтепроводе. Сейчас площадь возгорания составляет сотни квадратных метров.

Во время взрыва один абориген пострадал. Расеянца доставили в больницу с ожогами.
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06.03.2021 22:46 Відповісти
Як оцей словесний пронос дістає! Ну є варіанти- тримай їх при собі і будь готовим до любого повороту подій. Тим неочікуваніше буде для противника. Навіщо про це це горланить? Для кого і для чого? Ми вже чули, які в нас класно відпрацьовані плани вакцинації.! Їх також було не менше 3-х. І що в остатку???
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06.03.2021 22:06 Відповісти
Да ладно Вам! Все правильно сделал уважаемый Макогон - он как бы намекнул той же самой Нимеччине, что ежели вы блюдете только свои интересы, то не удивляйтесь, если Украина сфокусируется в вопросе "трубы" на своем интересе
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
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06.03.2021 22:22 Відповісти
Европа тоже фантастические сказки рассказывала про вакцинацию. Теперь обтекает. В этом Украина не одинока.
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07.03.2021 00:12 Відповісти
Шантажирует? Предупреждает.
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06.03.2021 22:28 Відповісти
будут Мак гнать?
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06.03.2021 23:44 Відповісти
Уже готовятся к запуску. При Трампе такого не было.
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07.03.2021 00:10 Відповісти
украинским Макогоном по фрицам и рашистам.В случае, если на рашистской трубе произойдет авария , или остановка для ремонта, украинской ГТС ЕС получит большой украинский-"а ось Вам" ,но не газ
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07.03.2021 00:12 Відповісти
Треба сподіватись на краще але готуватись до найгіршого. Що для нас найгірше? Думаю це повний провал національної програми енергозбереження та енергоефективності обтяжений корупцією в самому Нафтогазі під керівництвом двох видатних мудаків-грабіжників і мародерів Коболєва та Вітренко та "гібридна капітуляція" в Офісі Президента-дегенерата в оточенні прокацапленого падла.
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07.03.2021 01:00 Відповісти
Три сценария, это как? Зеля снимет три разных видосика?
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07.03.2021 07:22 Відповісти
Более холодная, чем обычно, зима, привлекательные цены на топливо и подключение Сербии привели к резкому росту поставок российского газа по «Турецкому потоку».
В январе и феврале он сработал почти на 89%.
Если бы этого южного обходного пути не было, то Украина дополнительно заработала бы на транзите российского газа $ 135 млн.
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07.03.2021 08:14 Відповісти
Все правильно, со стороны рашки вообще разобрать трубу нахер, хитросделанным в ЕС не получиться усидеть на двух стульях, а деньги можно найти. Треба просто прекратить воровать, да Владимир Александрович?
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07.03.2021 08:19 Відповісти
А вот если транзит по украинской ГТС будет прекращен,Источник:https://censor.net/ru/n3251876, то Європа буде сосати, але не чупа-чупс. Їх потрібно вже зараз строго попередити, що ради них ніхто не буде труби "під парою" тримати.
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07.03.2021 12:35 Відповісти
Германия до конца 2022 года закроет все АЭС. Уверен что достроят.
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07.03.2021 22:20 Відповісти
Жодних "сценаріїв" Україна не має. Як завжди отримаємо по морді, оближемося, підітремося і продовжимо скиглити.
Основний "сценарій" - молитися Богу, щоб цей північний потік не добудували і не запустили...
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08.03.2021 09:57 Відповісти
 
 