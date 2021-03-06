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США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ

США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський нервує через те, що досі так і не відбулася його телефонна розмова з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленському переживати через відсутність дзвінка з Вашингтона загалом не варто. За інформацією ZN.UA, американці просто хочуть ґрунтовно підійти до першої розмови: вони готують комплексну стратегію щодо України. Коли її можна буде запропонувати, тоді й відбудеться розмова. Також Білий дім нібито навіть готовий надати нашій країні статус основного союзника поза НАТО. Але поки що стратегія розробляється, всі жорсткі претензії до Києва Вашингтон передає через МВФ та послів "Великої сімки", - пише автор матеріалу Володимир Кравченко.

Читайте також: Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС

Автор: 

Байден (2883) Зеленський (23642) США (22395)


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Топ коментарі
+70
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 3494
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06.03.2021 21:30
+65
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 2388
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06.03.2021 21:34
+64
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 4961
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06.03.2021 21:31
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Все закономірно, американці не поспішають розкривати карти перед фсб-шними гнидами, якими щільно напаковане оточення зеленого штурман-фюрера.
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07.03.2021 17:11 Відповісти
О чем с ним разговаривать? Разве это президент так клоун по приколу.
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07.03.2021 17:35 Відповісти
Джо готовит комплекс мер без вазелина для параши
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07.03.2021 17:44 Відповісти
Судя по фото главзе-лупе уже ввели без вазелина))) или тренируеться,хотя ему после кацапов-хозяев не объязательно.
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07.03.2021 18:10 Відповісти
" пазвани мне пазвани, пазвани мне ради бога...." царь не хоче звонити, меркель втомилась, макрон випав з обойми, боря Джонсон, сам клоун, хитро сміється, то хто ж буде дзвонити. А бубочка хоче, щоб першим був сигнал з америки, рейтинг -це святе для клоунів, квитки дорожчають. А то скоро перестануть "заносити" (акела промахнувся).
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07.03.2021 18:47 Відповісти
Просто з цим продажним бездарним аморалом Зеленським ніхто не хоче розмовляти. Інакше як пояснити, що Америка "готує комплексну стратегію стосовно України" не погоджуючи з Україною? Навіть, бодай в одній телефонній розмові з Президентом? Так низько не опускав Україну жоден Президент...
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07.03.2021 19:11 Відповісти
Дорогий містере Джо Байден! Щиро дякую за Вашу позицію на міжнародній арені щодо моєї країни. Обіцяю, що я і вся моя родина на наступних виборах Президента України голосуватиме за Вас!
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07.03.2021 20:20 Відповісти
Генерал Омельченко у студії Борковського заявив, що саме після Оману за вказівкою Москви Вова призначив Єрмака головою ОПУ
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07.03.2021 20:25 Відповісти
Якщо йти за цим ланцюжком- то десь пізніше зявився в ОПУ й Арестович , правда через відмивання прямого служіння Єрмаку через співпраці у Кравчука.
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07.03.2021 20:30 Відповісти
Еспресо ТБ - 6 березня 22.15 шоу Борковський - Валевська
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07.03.2021 20:40 Відповісти
Він же, наче, літав там російським літаком ( по пути), та ще й ніби-то через Москву... Чому б не заглянути пуйлу в глаза...
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08.03.2021 09:31 Відповісти
Америка сдастся рассии или нет , вот что интересно ? Украина наваляет всем .Это факт.
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07.03.2021 20:30 Відповісти
Америка візьме за зябра і расєю. Вірніше, те що від неї лишиться, бо більшу її частину візьме Китай.
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08.03.2021 09:39 Відповісти
Америка проиграла во Вьетнаме потому что не поддерживала Народ. Украина в центре Европы .Если США не будут поддерживать Украину планом Маршала, то Америка проиграет рассии.Это очевидно.
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07.03.2021 20:34 Відповісти
США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4561
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07.03.2021 22:06 Відповісти
https://zn.ua/ukr/internal/duzhe-strashne-kino.html Чому Зеленський так боїться розслідування Bellingcat про провал операції із затримання російських «вагнерівців»? Прагнучи не допустити виходу фільму, офіс президента спробував скористатися оказією й залучити до вирішення питання… британську розвідку.
Наприкінці лютого Україну відвідав заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс. Візит західного розвідника такого рангу до нашої країни - подія неординарна. Але на Банковій своєрідно скористалися приїздом високопоставленого співробітника британської розвідки.
Під час зустрічі керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму.
У відповідь британці нібито сказали: хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а в нас свобода слова.
Ця історія ніби списана зі сторінок поганого шпигунського трилера. Вона демонструє нерозуміння Зе!командою роботи західних інституцій, примітивність сприйняття Банковою та керівниками українських спецслужб роботи мас-медіа загалом і журналістів-розслідувачів, зокрема, та й узагалі незграбність намагань запобігти виходові фільму-розслідування. Що гірше - така розмова емісарів Банкової з представниками уряду Її Величності підриває довіру до керівництва України та українських спецслужб із боку Заходу.
Провал операції по затриманню «вагнерівців» - це історія не тільки про можливого «крота», - адже жодна держава не застрахована від появи шпигуна у вищих ешелонах влади. Це ще й історія про неготовність Зеленського розслідувати провал операції та адекватно реагувати на наявність потенційного зрадника у своєму оточенні.
Що заважало Володимиру Зеленському зразу ж, із появою першої інформації про ймовірного «крота» в його оточенні, ініціювати екстрене засідання РНБО та проведення спільного розслідування ДБР і СБУ, усунути з посад на час перевірки Єрмака, Демченка та інших учасників наради в президента 24 липня 2020 року, а потім оголосити результати розслідування? Не зробивши цього зразу, Зеленський згаяв час, коли малою кров'ю міг вирішити проблему, і погіршив ситуацію.
Ті ж, кого ЗМІ підозрюють у «зливі» операції, не просто входять в оточення президента: вони створюють йому комфортну атмосферу і формують його погляд на події. У тому числі і у справі «вагнерівців», і щодо розслідування, яке проводить Bellingcat. Таким чином коло замикається, а Зеленський не намагається його розірвати. Адже якщо звільнити людей, які перебувають під підозрою, і дистанціюватися від них, то зруйнується його світ. На це важко зважитися.
Якщо ж Bellingcat, який має на Заході репутацію авторитетного проєкту журналістів-розслідувачів, виявить «злив» інформації в операції із затримання «вагнерівців», а Зеленський у відповідь нічого не зробить, то по його репутації буде завдано серйозного удару.
Історія свідчить, що американці завжди займаються всім ґрунтовно і доводять розпочате до кінця. У Вашингтоні, можливо, довго запрягають, зате швидко «колесують». І якщо ти потрапив під підозру за незаконні справи, то чекай покарання. Історія з Ігорем Коломойським і впровадженими проти нього американськими санкціями демонструє, що буває, коли глобальні гравці втомлюються очікувати від України вирішень її ж власних проблем.
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07.03.2021 23:08 Відповісти
Державні справи - це не є головним фокусом пана Зеленського. Він все своє життя розважав людей. І для нього сьогодні виготовлення відосиків його набагато важливі ніж те, що насправді є головним обов'язком українського президента: міжнародні справи та військові справи. Ці завдання абсолютно не відповідають його пріоритетам.
Він був розбещений легкими грошима, російськими мільйонами, які падали на нього з неба коли він був генеральним продюсером телеканалу Інтер і отримував 70 - 80 млн доларів на рік просто за те щоб впроваджувати російський порядок денний, робити концерти до 23 лютого, чи 8 березня, чи 1 травня за участю російських зірок. Знімати за мільйони російських грошей принизливі для України концерти та серіали подібні до «Сватів». Навіть в російській Вікіпедії написано, що це продукт, який підкреслює конфлікт між тупуватим, бидлуватим українським завгаром, воруватим Бутько і світочем російської цивілізації академіком, професором Ковальовим.
І розбещений легкими російськими грошима він був впевнений, що і далі може торувати свій шлях в політиці так легко, а це певним чином діагноз. Йому ж неодноразово приписували цей відомий симптом Дайнінга-Крюґера коли людина не усвідомлює своєї некомпетентності і не може зробити правильних висновків. Він нагадує дальтоніка, який розрізняє лише два кольори і вважає, що він швидше за всіх може зібрати кубик рубик.
Цікава історія як цей термін симптом Дайнінга-Крюґера увійшов в науковий обіг. Свого часу два американських психолога зацікавились злочинцем, який впродовж одного дня пограбував декілька банків і дуже швидко був заарештований американською поліцією. Напередодні пограбування він дізнався, що лимонна кислота робить написи чорнилами непомітними і він вирішив, якщо він намастить собі обличчя то камери спостереження в банках не зможуть розпізнати його по обличчю. Пан Зеленський чомусь вирішив, що він з такою ж легкістю може вирішувати складні міжнародні та військові питання, як свого часу за російські гроші знімав принизливі для України серіали і концерти. Див. відео з хв. 9:30, https://www.youtube.com/watch?v=WGaavPXsQdg Дмитро Чекалкін: Вечір запитань та відповідей - СаундЧек
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07.03.2021 23:14 Відповісти
"США готовят комплексную стратегию в отношении Украины"

Полная замена "бубочки"-Зеленского и правителства Шмыгаля - вот главная страгическое задача.
Иначе хоть обпишитесь стратегий - "миротворцы" в лице Зеленского, Хомчака, Арестовича, ОП и правительстава Шмыгаля вам покажут "Кузькину мать" с вашими стратегиями.
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08.03.2021 07:08 Відповісти
07.‎03.‎2021

В администрации Байдена существуют две точки зрения по поводу отношений с администрацией Зеленского.
Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа,
вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".

Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели будут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского.
По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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08.03.2021 08:23 Відповісти
внимательно вчитайтесь в текст - что первая, что вторая точки зрения в итоге сходятся в одном - нынешняя власть в нашей стране непригодна! поэтому чего тут Бвйдену колебатся? будет рушить всё управлени до основания!!!
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08.03.2021 12:28 Відповісти
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами...
( В. Сосюра )
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08.03.2021 09:44 Відповісти
засланець д"Ермак може не дозволити крихітці Зєлі прийняти статус основного союзника поза НАТО
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08.03.2021 09:49 Відповісти
Без клизмы ,Зеленскому не обойтись 😂😂🙄
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08.03.2021 10:11 Відповісти
США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
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08.03.2021 11:52 Відповісти
ну ладно, Штаты готовят стратегию по поводу Украины (хотя лично я сомневаюсь, зеля для Байдена это слишком мелко, наверное Белый дом разрабатывает стратегию касющуюся остановки экспансии раши в пост советских странах в целом, а в нынешней окраске как эту стратегию подаёт ермак, просто отмазка для нас -хохлогоев от факта того ,что зельцу никак не удается пообщаться с президентом США), ну а ты зеля готовишь какую то созвучную Штатам стратегию как нам в Украине жить дальше? как побороть путлера? как побороть коррупцию вмкоторой каждый второй участник твой личный друган, как нам получить кредиты мвф и реформировать судебную систему, поднять на новый уровень эконмику? как нам запустить вновь атомную энергетику и перестать торговать с рашкой? как избавиться от предателей во власти? ну и т.д. можно перечислять до бесконечности пункты. а то шо ж получается, наш стратегический партнер напрягая все силы и знания борется за светлое будущее нашей страны а наша верхмвка даже каломыйского по фамилии назвать боится!!! на фиг тогда нам такие "реформаторы и обещальщики"?????????
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08.03.2021 12:06 Відповісти
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