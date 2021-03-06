США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський нервує через те, що досі так і не відбулася його телефонна розмова з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленському переживати через відсутність дзвінка з Вашингтона загалом не варто. За інформацією ZN.UA, американці просто хочуть ґрунтовно підійти до першої розмови: вони готують комплексну стратегію щодо України. Коли її можна буде запропонувати, тоді й відбудеться розмова. Також Білий дім нібито навіть готовий надати нашій країні статус основного союзника поза НАТО. Але поки що стратегія розробляється, всі жорсткі претензії до Києва Вашингтон передає через МВФ та послів "Великої сімки", - пише автор матеріалу Володимир Кравченко.

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