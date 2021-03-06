"Борги Євро-2012" за будівництво "Олімпійського" й "Арени Львів" планують списати, - міністр спорту Гутцайт
Міністерство молоді та спорту України шукає можливість "у законному полі" скасувати борги, які залишилися після проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Про це розповів в інтерв'ю ТСН міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.
Він підтвердив, що не погашено борги перед держпідприємствами за будівництво "Олімпійського" й "Арени Львів".
"Зараз у законному полі ми розглядаємо питання про їхнє скасування. Відпрацьовуємо механізм, як це питання вирішити", - повідомив Гутцайт.
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Финансово-экономические аспекты чемпионата Европы по футболу 2012.-Убытки от проведения Евро-2012 составили 4 млрд долларов. Чемпионат в значительной степени подорвал экономику страны Уже с III квартала 2012 г. экономика страны начала сокращаться быстрыми темпами. В 2012 г. экономика Украины выросла лишь на 0,2 % по сравнению с ростом в 5,2 % в 2011 году. В I квартале 2013 падение ВВП составило 1,3 %.
Але так, і в 2012 на Євро немалу суму потратили (і дуже дофіга розікрали риги!)... На Олімпіаду ж треба ще більше грошей!
Потом Колесников долго искал что еще можно украсть, т.к. почти все уже было украдено до него.
А директора строительства от партии БЮТ уже разыскали?
Как то прошло мимо меня.
То есть сливки сняли , а работы потом ХК Київміськбуд вёл за копейки ,
до сих пор со многими не расчитались
- Доллар падает, а цены растут. Как же так? Начинаю объяснять. Не понимает. Объясняю на пальцах. Нет - не в коня овес. Спрашиваю:
- Вы за кого наменерены голосовать?
- За ОПЗЖ.
- Тогда вы не поймете, как ни старайся.
- Это почему же?
- И этого обїяснения вы не поймете.
Так вот. Почему-то люди необразованные (именно такие за ОПЗЖ и голосуют, если исключить сознательных любителей Путина и "Русского мира") считают, что цены в Украине зависят от курса американского доллара.
Это, уважаемый "электорат" ОПЗЖ, - трагическое заблуждение.
Вот вам пример.
Январь 2019, у власти "барыги" во главе с Порошенко, которого вы так ненавидите. Курс доллара примерно равен нынешнему. Округлим до 28.
Цены:
Масло подсолнечное - 24 грн или по курсу - 86 центов.
Крупа гречневая - 14 грн (50 центов).
Сахар 13 грн (46 центов).
Январь 2021, у власти "новые лица" во главе с актером фильма "Слуга народа", которых вы выбрали "по приколу". Курс доллара округлим до тех же 28.
Масло подсолнечное - 47 грн (1 доллар 68 центов).
Крупа гречневая 34 грн (1 доллар 21 цент).
Сахар 20 грн (71 цент).
Как видите, в долларовом еквиваленте цены подскочили, причем очень некисло. И хотя в долларах при нынешней средней (для тех, кто в танке - средней, єто статистика!) зарплате в 13 тысяч украинец получает больше ($464) , чем при Порошенко (средняя зарплата 9220 или $329) купить подсолнечного масла он может меньше, чем во времена "барыг" - 277 литров против 384.
Потому, что фискальной, кредитной, монетарной, налоговой, экономической политикой сейчас рулят дилетанты. На которых вы променяли (наслушавшись брехни ангажированных олигархами и Кремлем "недорогеньких") Гонтареву, Порошенко, Гройсмана, Турчинова, Смолия, Кубива...
Такая же ситуевина, любимые мои любители ОПЗЖ, наблюдалась в 2013-м и в начале 2014 года, когда у штурвала стояли Виктор Федорович с Мыколою Яновичем, а на палубе резвились веселые матросы из Донецкой и Луганской областей. Помните знаменитый "доллар по 8"? Помните...
Тогда тоже изо всех сил "держали" этот самый курс "по 8", еженедельно бросая в топку сотни миллионов долларов золотовалютных резервов. Но цены в гривне росли, сиречь ее покупательная способность падала.
Сейчас несколько другая ситуация. Потому, что нынешняя власть не продает валюту из резервов, а берет в долг в валюте, причем одалживает колоссальные суммы, которые заходят на валютный рынок и заставляет доллар "проседать". Но результат для "электората" тот же - снижение покупательной способности его зарплаты.
Если кто не понял: лучше получать в долларах 329, как при барыгах" и покупать гречку по 14, чем получать в долларах 464 и покупать ту же гречку по 34.
А по 8 доллар или по 28 - дело третье. Японская иена стоит менее 1 цента и что?
Если кто-то не понял еще одной простой истины: менее чем за два года "команда новых лиц", усиленная лицами из команды Виктора Федоровича и Мыколы Яновича умудрилась подорвать позиции гривни, раскрутить скрытую инфляцию, набрать долгов под 30 миллиардов долларов и надуть огроменный "пузырь", который рано или поздно лопнет.
И вот когда (не если, а - когда) он лопнет - треск будет оглушительный. Провалимся все. Как пьяный люмпен в гнилой деревянный сотир.
P.S.
"Народ, який не знає, або забув своє минуле, не має майбутнього" (Платон).© сеть
Ну и конечно тот факт, что на фоне неурожая 2020 года цены на зерно и подсолнечник на мировом рынке выросли на 40-60% вас АБСОЛЮТНО не колышет.
Нефть уже подтягивается до 70 долл, против 50 в прошлом году, то тоже таке..
А ну да, во всех бедах на планете Земля, виноват Зеленский.
На реконструкции "Олимпийского" генподрядчик Рыжего кинул на деньги всех суб- и субсубподрядчиков.