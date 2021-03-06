"Борги Євро-2012" за будівництво "Олімпійського" й "Арени Львів" планують списати, - міністр спорту Гутцайт

Міністерство молоді та спорту України шукає можливість "у законному полі" скасувати борги, які залишилися після проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

Він підтвердив, що не погашено борги перед держпідприємствами за будівництво "Олімпійського" й "Арени Львів".

"Зараз у законному полі ми розглядаємо питання про їхнє скасування. Відпрацьовуємо механізм, як це питання вирішити", - повідомив Гутцайт.

Читайте також: Хочемо провести в Україні Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році, - міністр спорту Гутцайт