Аварія автобуса в Польщі: перша група з 24 пасажирів повертається в Україну, - речник МЗС Ніколенко

Перша група з 24 пасажирів, які перебували в рейсовому автобусі, що потрапив у ДТП у Польщі, виїхала в Україну.

Про це повідомив у твітері речник МЗС України Олег Ніколенко, пише Цензор.НЕТ.

"ДТП у Польщі: за сприяння консулів перша група з 24 українців вирушила в Україну. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням і цілодобовою консульською опікою. "Гаряча лінія" МЗС для родичів: +38 044 238 15 88" , - написав Ніколенко.

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.