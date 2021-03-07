"Укрзалізниця" вводить обмеження руху на Закарпатті, яке потрапило в "червону" карантинну зону
У зв'язку з введенням на Закарпатті посиленого карантину "Укрзалізниця" обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків у Закарпатті.
Про це розповіли в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі УЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Закарпатської області до "червоної" карантинної зони, "Укрзалізниця" з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків до зазначеного регіону, а також обмежить висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно".
У пресслужбі "Укрзалізниці" зазначили, що до 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею.
"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантину", - підсумували в повідомленні.
Нагадаємо, що з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області.
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Влом шукати іотку на мосту, де головкаЗЕ спілкується с місцевим населенням на мосту. Усі без масок, але в чоботах. Чоботи, це все, що стоимує ковід)
, а скандалів стає все більше - глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.
Ви питаєте - де якісні вакцини?
Де підтримка бізнесу?
Де адекватна міжнародна політика?
Так ось вона.
Мабуть, це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського.
А народу далі будуть вішати на вуха форуми, ролики, бутафорні «реформи» та невидимі результати діяльності «зеленої команди». ...)
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А тут штатам буде тяжче допомогти ЗЕленій Україні(