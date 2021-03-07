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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" вводить обмеження руху на Закарпатті, яке потрапило в "червону" карантинну зону

У зв'язку з введенням на Закарпатті посиленого карантину "Укрзалізниця" обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків у Закарпатті.

Про це розповіли в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі УЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Закарпатської області до "червоної" карантинної зони, "Укрзалізниця" з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків до зазначеного регіону, а також обмежить висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно".

У пресслужбі "Укрзалізниці" зазначили, що до 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею.

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантину", - підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, що з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області.

Також читайте: Голові Закарпатської ОДА доручили з'ясувати причини спалаху коронавірусу в області та ухвалити кадрові рішення, - Кабмін

карантин (18172) Укрзалізниця (6811) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2043)


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Все згідно завєтам головного ЗЕ!
Влом шукати іотку на мосту, де головкаЗЕ спілкується с місцевим населенням на мосту. Усі без масок, але в чоботах. Чоботи, це все, що стоимує ковід)
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07.03.2021 01:19 Відповісти
апокаліптична подорож прєзєдєнта продовжується... де він не опиниться - там всю починаються якісь катастрофи та епідемії! от би катапультувати його в московію
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07.03.2021 11:04 Відповісти
Ех 😀поки країна поступово знов занурюється в ,, червоні зони",
, а скандалів стає все більше - глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.
Ви питаєте - де якісні вакцини?
Де підтримка бізнесу?
Де адекватна міжнародна політика?
Так ось вона.
Мабуть, це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського.
А народу далі будуть вішати на вуха форуми, ролики, бутафорні «реформи» та невидимі результати діяльності «зеленої команди». ...)
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07.03.2021 01:23 Відповісти
А що вихотіли? Ми обрали (не всі ми!), тому їмо кактус, давимося, але їмо. Вівці обіцяли ЗМЕСТИ ЗЕ у разі невдоволення його політикою, але вівці, вони і в африці вівці. Моє слово, слово дав, слово забрав)
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07.03.2021 01:30 Відповісти
Тревожные новости. Главарь банды ДНР Пушилин объявил, что Украина якобы "де-факто начала военную операцию" на Донбассе. Ряд источников сообщиют об интенсивном артиллерийском обстреле территории Украины со стороны российских войск дислоцированных в оккупированных р-нах Донбасса.

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07.03.2021 01:30 Відповісти
Параша йде на упередження! В неї все менше і менше часу, бо обрали Байдена. Таму конфронтація буде загострюватися, ну і параша буде шукати можливість розвернути повноцінний військовий конфлікт.
А тут штатам буде тяжче допомогти ЗЕленій Україні(
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07.03.2021 01:34 Відповісти
 
 