Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенатор від Техасу Тед Круз затримав затвердження нового глави ЦРУ Вільяма Бернса. Він вимагає від адміністрації нового президента Джо Байдена жорсткіших санкцій проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Німеччину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Бернс - колишній посол США в Москві, кар'єрний дипломат з 33-річним стажем. Його затвердження Конгресом може пройти і без голосу Круза, проте так воно займе більше часу. "Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свій обов'язок з виявлення і відправки під санкції кораблів і компаній, що будують путінський газопровід", - заявив сенатор.

Ухвалений Конгресом Закон про захист енергетичної безпеки Європи передбачає санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проєкті будівництва газопроводу, - нагадує "Голос Америки". Однак конкретні дії проти будівельників і їх терміни залишаються на розсуд президента.

Нещодавно група з 40 сенаторів-республіканців звернулася до адміністрації Байдена з вимогою посилення санкцій проти проєкту. "Нездатність адміністрації визначити і запровадити нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну встановити задушливий контроль над поставками газу в Європу і посилити свій вплив", - заявляється в їхньому зверненні.

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Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 4 березня, що нові санкції стосовно учасників будівництва можуть бути запроваджені вже в травні.

Будівництво "Північного потоку - 2" почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт не переслідує жодних цілей, крім економічних.