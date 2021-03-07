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Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти

Сенатор від Техасу Тед Круз затримав затвердження нового глави ЦРУ Вільяма Бернса. Він вимагає від адміністрації нового президента Джо Байдена жорсткіших санкцій проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Німеччину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Бернс - колишній посол США в Москві, кар'єрний дипломат з 33-річним стажем. Його затвердження Конгресом може пройти і без голосу Круза, проте так воно займе більше часу. "Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свій обов'язок з виявлення і відправки під санкції кораблів і компаній, що будують путінський газопровід", - заявив сенатор.

Ухвалений Конгресом Закон про захист енергетичної безпеки Європи передбачає санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проєкті будівництва газопроводу, - нагадує "Голос Америки". Однак конкретні дії проти будівельників і їх терміни залишаються на розсуд президента.

Нещодавно група з 40 сенаторів-республіканців звернулася до адміністрації Байдена з вимогою посилення санкцій проти проєкту. "Нездатність адміністрації визначити і запровадити нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну встановити задушливий контроль над поставками газу в Європу і посилити свій вплив", - заявляється в їхньому зверненні.

Також читайте: Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 4 березня, що нові санкції стосовно учасників будівництва можуть бути запроваджені вже в травні.

Будівництво "Північного потоку - 2" почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт не переслідує жодних цілей, крім економічних.

санкції (11744) США (22395) ЦРУ (140) Північний потік (2460) Сенат США (593) Бернс (64)


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Топ коментарі
+51
я смотрю в США бандеровцев больше чем в Украине, молодец сенатор!
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07.03.2021 01:59
+25
А чого з ти, такий "**********", прешся на "********" сайт, кладучи під "бан" тисячі аккаунтів? Ти мені нагадуєш одного вашого "полководця", часів Сталіна - Жукова... Той теж гнав десятки тисяч солдат на міни і під кулемети, не рахуючись з втратами... Але люди, що йшли на кулемети, надіялись вижить, бо, відступивши, його розстріляють точно, свої, а що змушує тебе це робить? Хочеш, здогадаюсь? ГРОШІ... На пиво і цигарки, десь у "Южному Бутово"... І твоє "інакомисліє" іменується по-іншому - "лахтинська методичка"...
Я знаю, що у вас тисячі "забанених" аккаунтів - колись вів список, а потім рукою махнув - у вас їх, як бліх на блохастому Полкані...
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07.03.2021 04:26
+16
Тысячи аккаунтов. Ахаха. Не ленивый бот однако. Деньги видно нужны Ашота ублажать.))
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07.03.2021 04:25
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От ти ж горе кирзово-портяночне. Про що з тобою, пдрс*ом сракоголовим, говорити, якщо ти не бачиш різниці між високотехнологічною продукцією та голімою сировиною. Я ж не даремно написав - "Поэтому нефть даже по 150 дол. за бочку по большому счету ничего не меняет." Як була Кацапія свердловиною, так і залишиться нею. Завтра США де домовляться, а де і нагнуть уряди країн, які паразитують на нафті, щоб опустити її ціну, і де буде твоя Звіздокацапія? Вона ж не Кувейт і не Норвегія з невеличким населенням не обтяженим **************** шизофренією, які не проїдають доходи від нафти (подарунка Бога). А тут ще й вітроенергетика та ін. розвиваються бурхливими темпами ... Звиздиш тут, замість того, щоб взнати, яку частину електроенергії в ФРН, чи в Данії вони дають вже зараз. А тут ще й електроакумулятори, що не день, то все більше стають замінниками бензину та дизпалива в виробництві автомобілів. Але ти, кирзовий сракоголовцю, тримайся і гордись своєю країною-діркою (свердловиною), хоч і нема в Кацапії, як сировинної країни, ніяких перспектив.
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07.03.2021 13:15 Відповісти
Байден спеціально піднімає нафту. Вони так бачать світ. На Україну йому насрати. Зовсім насрати. Ці люди, котрі казали, що Баайден друг України помиляються.
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07.03.2021 13:56 Відповісти
Ти їб*нуте створіння на усю голову, свої вологі фантазії викладаєш як те що відбулося.

Відпишися коли домовляться, але це буде як рак на горі свисне.
Байден ВЖЕ заборонив будівництво нафтогону через Канаду. Але це твоїм тараканам у голові зовсім не цікаво.
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07.03.2021 14:13 Відповісти
Тед Круз не лише республіканець. Він підтримував і підтримує Трампа. 6 січня в Конгресі Тед Круз вимагав слухань щодо фальсифікації виборів. Тільки тутешні форумні глобалісти та їхні корисні ідіоти про це мовчать як риба об льод. Мовчать вони також про те, що чжоу бай-ден продовжив дію договору з рахою про стратегічні ядерні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався, бо вважав його невигідним для Штатів. Непідписання договору спричинило б гонку озброєнь, і раха всралася б, як всрався свого часу совок. А іще друг України леонід ілліч байден, своїми указами скоротивши видобуток американської нафти, призвів до росту цін на неї. Глобалісти, любителі шекелів, які не тхнуть, ану відгадайте "з семи нот", якій країні та якому путіну це вигідно? Як ви гадаєте, леонід ілліч байден зробив це просто так, чи за "долю малую", Га? Шо, в методичці відповіді немає? Так імпровізуйте! За вдалий імпровіз благодійник з фонду "відродження" премію випише!
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07.03.2021 15:16 Відповісти
Плюсую! Давно не чув ... З задоволенням читаю Ваші коментарі.
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19.03.2021 00:07 Відповісти
Вполне возможно, что риторика Байдена будет за Украину, действия на пользу Путина - как у т. Обамы. Это в США умеют... еще со времен Вильсона. Пуритане - дер*мо человечества. Ведь по выражению Ф. Энгельса -- «чувства масс, вскормлены исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде» - иными словами проституция, выдающая себя ... воинствующей девственницей. Страшная сила оболванивания...
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07.03.2021 21:03 Відповісти
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 3978
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07.03.2021 07:33 Відповісти
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 200
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07.03.2021 07:37 Відповісти
Экономика Мира рухнет при цене 80 долларов за баррель.
Знамениттый Ыканамист Мира Путлер Мавзолейный 2015 год...
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07.03.2021 07:38 Відповісти
Он и знатный звездобол и любитель стоять за спиной женщин и детей, а также и обладатель мирового имени, присвоенного харьковскими фанатами.
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07.03.2021 07:47 Відповісти
Было такое. Помню эти ********** страшилки.
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07.03.2021 08:17 Відповісти
Если б замерз в Техасе стал бы героем РАБссии
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07.03.2021 07:45 Відповісти
Тед Круз это тот самый сенатор от Техаса который укатил на мексиканский курорт когда Техас замерзал.

Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 6685
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07.03.2021 07:44 Відповісти
А ты, кирзовый, чего хотел? Чтоб он отдыхал на Таймыре и свои деньги хранил в вашем Сбербанке? У тебя хоть и флажок США на аватаре, но совковый кацап кирозовый ты есть. В штате есть губернатор и есть кроме его власти еще и федеральная исполнительная власть. Вот они и должны действовать. А что мог сделать сенатор Конгресса США, кроме как пиариться на несчастье, болтая языком и пожимая руки? Правильно сделал, что не мешал.
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07.03.2021 08:23 Відповісти
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 5882 Крымский Хан Гирей решил проблему Мокшандии простым способом
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07.03.2021 07:47 Відповісти
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 7 березня 2021 року

Слава Україні!

Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї та населеного пункту ОПИТНЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів ПІСКИ, МАР'ЇНКА та ПАВЛОПІЛЬ окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько - окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Слава Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей територіальними органами та підрозділами поліції зареєстровано в ЄO 1482 заяви та повідомлення з них 193 з ознаками кримінальних правопорушень: Донецька - 1183 (158), Луганська - 299 (35).

Під час забезпечення публічного порядку працівниками ГУНП в Луганській та Донецької областей припинено 517 адміністративних правопорушень за наслідком чого складені відповідні протоколи. З них, 254 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі 17 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).

Слава Україні!
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07.03.2021 07:50 Відповісти
Гордись, ублюдок кирзовый
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 4989
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07.03.2021 08:28 Відповісти
Козломордый, ты чего здесь забыл?))) Там ваши рукожопы без тебя сп2 не могут достроить)))
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07.03.2021 08:46 Відповісти
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 8473
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07.03.2021 08:09 Відповісти
Летом ,после выборов ,меняется конфигурация коалиции в ФРГ,и США надеются ,что новая власть похоронит СП-2 окончательно.Он превратится в предмет шантажа московского улуса,а не наоборот.Но Республиканцы не полагаются нав авось.Тормозится и назначения зама госсекретаря США,хотя клятвенно заверяет что делает всё,чтобы СП-2 не заработал.Силовое давление на улус начинается во всех точках земного шара,где появляются неандертальцы из улуса.Даже на Северном полюсе.
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07.03.2021 08:55 Відповісти
Просто интересно: а чего они ещё могут запретить и заблокировать?

На всех российских фирмах - участниках - уже санкции.
Все зарубежные - из проекта вышли.
Накладывать санкции на тех кто будет покупать газ? Так это офигенная торговая война, а Байден вроде как хочет "налаживать отношения"?

Проблема США в том - что они использовали практически все возможности для санкций. На что то ещё у них или не хватает ресурсов (глобальное эмбарго, СВИФТ), или это им самим не выгодно, или для России не существенно.
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07.03.2021 13:52 Відповісти
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