Сенатор від Техасу Круз блокував призначення главою ЦРУ Бернса, вимагаючи нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Сенатор від Техасу Тед Круз затримав затвердження нового глави ЦРУ Вільяма Бернса. Він вимагає від адміністрації нового президента Джо Байдена жорсткіших санкцій проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в Німеччину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Бернс - колишній посол США в Москві, кар'єрний дипломат з 33-річним стажем. Його затвердження Конгресом може пройти і без голосу Круза, проте так воно займе більше часу. "Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свій обов'язок з виявлення і відправки під санкції кораблів і компаній, що будують путінський газопровід", - заявив сенатор.
Ухвалений Конгресом Закон про захист енергетичної безпеки Європи передбачає санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь в проєкті будівництва газопроводу, - нагадує "Голос Америки". Однак конкретні дії проти будівельників і їх терміни залишаються на розсуд президента.
Нещодавно група з 40 сенаторів-республіканців звернулася до адміністрації Байдена з вимогою посилення санкцій проти проєкту. "Нездатність адміністрації визначити і запровадити нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну встановити задушливий контроль над поставками газу в Європу і посилити свій вплив", - заявляється в їхньому зверненні.
Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 4 березня, що нові санкції стосовно учасників будівництва можуть бути запроваджені вже в травні.
Будівництво "Північного потоку - 2" почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт не переслідує жодних цілей, крім економічних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відпишися коли домовляться, але це буде як рак на горі свисне.
Байден ВЖЕ заборонив будівництво нафтогону через Канаду. Але це твоїм тараканам у голові зовсім не цікаво.
Знамениттый Ыканамист Мира Путлер Мавзолейный 2015 год...
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 7 березня 2021 року
Слава Україні!
Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї та населеного пункту ОПИТНЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.
Неподалік, населених пунктів ПІСКИ, МАР'ЇНКА та ПАВЛОПІЛЬ окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько - окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.
Слава Україні!
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
За минулу добу на території Донецької та Луганської областей територіальними органами та підрозділами поліції зареєстровано в ЄO 1482 заяви та повідомлення з них 193 з ознаками кримінальних правопорушень: Донецька - 1183 (158), Луганська - 299 (35).
Під час забезпечення публічного порядку працівниками ГУНП в Луганській та Донецької областей припинено 517 адміністративних правопорушень за наслідком чого складені відповідні протоколи. З них, 254 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі 17 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).
Слава Україні!
На всех российских фирмах - участниках - уже санкции.
Все зарубежные - из проекта вышли.
Накладывать санкции на тех кто будет покупать газ? Так это офигенная торговая война, а Байден вроде как хочет "налаживать отношения"?
Проблема США в том - что они использовали практически все возможности для санкций. На что то ещё у них или не хватает ресурсов (глобальное эмбарго, СВИФТ), или это им самим не выгодно, или для России не существенно.