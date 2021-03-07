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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 10 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Ворог за добу 10 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це в фейсбук повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько – окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Також читайте: Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Пісків, - штаб ООС

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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горіть у пеклі москалі (с) ... і вата, яка закликала в наш дім раша-солдата
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07.03.2021 08:41 Відповісти
Та вата просрала свій Домбас і розповзлась по Україні та іншим європам як таргани, а ви тепер воюйте.
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07.03.2021 09:21 Відповісти
З початку цього року в ООС загинуло 24 українських воінів , але хіба для Зелені це так важливо ?!
Воно ще не розуміє на якій стороні йому краще !
Слава нашим славним Героям !!
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07.03.2021 09:17 Відповісти
Продовження "тиші".
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07.03.2021 10:37 Відповісти
Ну на самом деле никакой "Операции объединенных сил" нету.... Можете погуглить первоначальные задачи этой операции... Название есть, действия нет. Операция по разведению, прекращению огня, догворнякам с террористами и прочий лохотрон для граждан.
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07.03.2021 10:50 Відповісти
 
 