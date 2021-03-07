В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб
За минулу добу виявлено 7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники", - пише міністр.
Також за минулу добу:
-госпіталізовано – 3 956 осіб;
-летальних випадків – 103;
-одужало – 2 147 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 401 228 осіб;
-одужало – 1 196 520 осіб;
-летальних випадків – 27 022;
-проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
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https://russian.rt.com/inotv/2020-07-14/NYT-ya-dumal-eto-vidumka 30-летний техасец, который посещал так называемую COVID-вечеринку и не верил в существование заболевания, умер от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Методистского госпиталя в Сан-Антонио Джейн Эпплби, пишет The New York Times. Врач не сообщила, когда именно произошла эта вечеринка, сколько человек в ней участвовало или через какое время после неё был госпитализирован умерший мужчина. Его имя также не было раскрыто. Но перед смертью пациент сообщил медсестре, что побывал на одной из подобных вечеринок, цель которых - проверить, существует ли COVID-19 на самом деле, или намеренно заразиться в попытке приобрести иммунитет. «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что он (коронавирус) был выдумкой, но это не так», - сказал он.
Схоже, зараз в Європі взагалі, і в Україні зокрема ,розпочинається третя хвиля епідемії Короновірусу. І починається вона,як і перша, з гірськолижних курортів. Ситуацію ускладнюють також довгі вихідні (6-8 березня), коли тисячі людец їдуть не лише традиційним маршрутом Київ-додому-Київ, а й тим що багато людей, додавши кілька відгулів їдуть з Києва погуляти у Львів або Одесу (особисто знаю кілька таких компаній). Значить, після 15 березня нас очікує черговий стрибок захворювань (хоча, на минулому тижні вже було 10К+ в день - на рівні початку листопада 2020, коли захворюваність збільшилась через шкільні осінні канікули та місцеві вибори). Ну а далі -поступовий перехід всіх областей України з помаранчевої зони в червону, і невідворотній Локдаун по всій країні...
Локдаун - зупинка міжміського, міжобласного пасажирського сполучення та проїзд у міському транспорті за перепустками. За моїми підрахунками- це відбудеться в третій декаді березня, хоча можливо приурочать до річниці минулорічного локдауну - 19.03. Локдаун знов триматиметься близько 1,5-2,0 місяців(до завершення Великодня як мінімум), а далі знов, як минулого року, поступовий перехід до адаптивного карантину.
Вакцинація, на жаль, тут мало на що вплине, оскільки ті групи людей, яких щеплюють в першу чергу (медики, військовослужбовці, поліція, люди 80+) є маломобільних, тобто переміщуються територією України в невеликих кількостях, а більшість активних людей (18-59 років) в черзі на вакцинацію лише у другій половині 2023 року
Їду зараз пасажирським- кашляють і т.д....та хоч би маску наділи
Безмозглі люди і нікчемна держава
Цікаво, він вже вспокоївся, коли китайський шмурдяк з 50% ефективністю через прокладку будуть завозити в Україну, хоча згідно договору ефективність повинна була бути не менше 70%.
Хоча як говорив Гідрант, "какая разница!".
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
принаймі таке враження складується після істерії у всіх ЗМІ
PS: Для порівняння весь ВВП росії десь біля 1,7трлн доларів.
https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014
Сволочь.