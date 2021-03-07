В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб

За минулу добу виявлено 7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники", - пише міністр.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 3 956 осіб;

-летальних випадків – 103;

-одужало – 2 147 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 401 228 осіб;

-одужало – 1 196 520 осіб;

-летальних випадків – 27 022;

-проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.