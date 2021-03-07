УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 891 27

В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб

В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб

За минулу добу виявлено 7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники", - пише міністр.

Також за минулу добу:

-госпіталізовано – 3 956 осіб;

-летальних випадків – 103;

-одужало – 2 147 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 401 228 осіб;

-одужало – 1 196 520 осіб;

-летальних випадків – 27 022;

-проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три тисячі людей вивезуть із Буковини та Прикарпаття спецрейсами, - "Укрзалізниця"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб 01

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб - Цензор.НЕТ 3256
показати весь коментар
07.03.2021 08:40
+4
Начали накручивать статистику тестов. Это значит, что скоро будет жёсткий локдаун.
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
показати весь коментар
07.03.2021 11:37
+2
щеб невеличку статистику по кількості зроблених щепленнь за добу і ...взагалі...
показати весь коментар
07.03.2021 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть тем ,кто создавал в лабораториях этот "супергрипп" и кто дальше через продукты распространяет его(умышленно).
показати весь коментар
07.03.2021 08:36 Відповісти
Іноді мені здається що вірус завезли з Космосу космічні апарати.
показати весь коментар
07.03.2021 08:45 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб - Цензор.НЕТ 3256
показати весь коментар
07.03.2021 08:40 Відповісти
Держи карман шире
показати весь коментар
07.03.2021 08:48 Відповісти
тримаю. і на цю кончену владу не надіюсь.
показати весь коментар
07.03.2021 08:56 Відповісти
какая не конченая? Я лично такой не наблюдаю
показати весь коментар
07.03.2021 09:47 Відповісти
при Порошенку краще таки було.
показати весь коментар
07.03.2021 14:34 Відповісти
щеб невеличку статистику по кількості зроблених щепленнь за добу і ...взагалі...
показати весь коментар
07.03.2021 08:44 Відповісти
Нє, краще б невеличку статистику померлих антиковідників! Наприклад, сьогодні в Україні померло від ковіду 94 Меркави, захворіло 7000 aкваріусів.
показати весь коментар
07.03.2021 11:37 Відповісти
та ну... таких цыферь точно не наведуть ))) то таємна інформація )))
показати весь коментар
07.03.2021 11:42 Відповісти
Не наведуть, а хотілося б.
показати весь коментар
07.03.2021 11:55 Відповісти
Типа этого?
https://russian.rt.com/inotv/2020-07-14/NYT-ya-dumal-eto-vidumka 30-летний техасец, который посещал так называемую COVID-вечеринку и не верил в существование заболевания, умер от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Методистского госпиталя в Сан-Антонио Джейн Эпплби, пишет The New York Times. Врач не сообщила, когда именно произошла эта вечеринка, сколько человек в ней участвовало или через какое время после неё был госпитализирован умерший мужчина. Его имя также не было раскрыто. Но перед смертью пациент сообщил медсестре, что побывал на одной из подобных вечеринок, цель которых - проверить, существует ли COVID-19 на самом деле, или намеренно заразиться в попытке приобрести иммунитет. «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что он (коронавирус) был выдумкой, но это не так», - сказал он.
показати весь коментар
07.03.2021 12:34 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2021 13:07 Відповісти
З таким темпом щеплень , років 10 будемо робити. Хіба, що половина вимре, тоді швидше.
показати весь коментар
07.03.2021 15:46 Відповісти
https://www.turpravda.ua/

Схоже, зараз в Європі взагалі, і в Україні зокрема ,розпочинається третя хвиля епідемії Короновірусу. І починається вона,як і перша, з гірськолижних курортів. Ситуацію ускладнюють також довгі вихідні (6-8 березня), коли тисячі людец їдуть не лише традиційним маршрутом Київ-додому-Київ, а й тим що багато людей, додавши кілька відгулів їдуть з Києва погуляти у Львів або Одесу (особисто знаю кілька таких компаній). Значить, після 15 березня нас очікує черговий стрибок захворювань (хоча, на минулому тижні вже було 10К+ в день - на рівні початку листопада 2020, коли захворюваність збільшилась через шкільні осінні канікули та місцеві вибори). Ну а далі -поступовий перехід всіх областей України з помаранчевої зони в червону, і невідворотній Локдаун по всій країні...

Локдаун - зупинка міжміського, міжобласного пасажирського сполучення та проїзд у міському транспорті за перепустками. За моїми підрахунками- це відбудеться в третій декаді березня, хоча можливо приурочать до річниці минулорічного локдауну - 19.03. Локдаун знов триматиметься близько 1,5-2,0 місяців(до завершення Великодня як мінімум), а далі знов, як минулого року, поступовий перехід до адаптивного карантину.
Вакцинація, на жаль, тут мало на що вплине, оскільки ті групи людей, яких щеплюють в першу чергу (медики, військовослужбовці, поліція, люди 80+) є маломобільних, тобто переміщуються територією України в невеликих кількостях, а більшість активних людей (18-59 років) в черзі на вакцинацію лише у другій половині 2023 року
показати весь коментар
07.03.2021 09:01 Відповісти
для 80+ людям в такому віці з імунітетом цифри 0 люба вакцина -- прямий шлях у гроб, тим більше, що від ковіда то не є вакцини в прямому розумінні, а препарати іншої дії, на які нульовий імунітет не розрахований
показати весь коментар
07.03.2021 09:51 Відповісти
Локдаун треба вводити до, а не після. В третій декаді пізно буде боржомі пити. І до того помруть кілька тисяч.

Їду зараз пасажирським- кашляють і т.д....та хоч би маску наділи
Безмозглі люди і нікчемна держава
показати весь коментар
07.03.2021 10:56 Відповісти
З таким темпом вакцинаціїї не 2023, а 2033 року.
показати весь коментар
07.03.2021 15:50 Відповісти
Если судить по госпитализации, то заболеваемость в сутки более 25 ТЫС. человек. Неужели нельзя перевести все образование на дистанционное. Как только возобновляются очные формы занятия, так постепенно начинается увеличиваться число заболевших. Правительство хотя бы это сделало, хотя им все равно.
показати весь коментар
07.03.2021 09:15 Відповісти
Падаждітє, а як же Буковель?
показати весь коментар
07.03.2021 09:19 Відповісти
в большинстве областей дети как ходили в детсадики, так и ходят, и ничего такого не происходит
показати весь коментар
07.03.2021 09:54 Відповісти
Наказу не було чи тих, на кого звалити можна. Тепер з Закарпаття вивезуть "біженців" і почнеться.
показати весь коментар
07.03.2021 11:12 Відповісти
Щоденні звіти Доктора Смерть-Степанова(((
Цікаво, він вже вспокоївся, коли китайський шмурдяк з 50% ефективністю через прокладку будуть завозити в Україну, хоча згідно договору ефективність повинна була бути не менше 70%.
Хоча як говорив Гідрант, "какая разница!".
показати весь коментар
07.03.2021 11:34 Відповісти
Начали накручивать статистику тестов. Это значит, что скоро будет жёсткий локдаун.
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
показати весь коментар
07.03.2021 11:37 Відповісти
Нема страшніше захворювання в історії людства ніж короновірусний грип,
принаймі таке враження складується після істерії у всіх ЗМІ
показати весь коментар
07.03.2021 19:31 Відповісти
Сенат США схвалив пакет допомоги Байдена в 2 трлн доларів на боротьбу з наслідками пандемії. https://www.bbc.com/russian/news-56309658

PS: Для порівняння весь ВВП росії десь біля 1,7трлн доларів.
показати весь коментар
07.03.2021 20:06 Відповісти
Степанов, падло, ты увечных бойцов ВСУ в госпитале навестить не желаешь?

https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014

Сволочь.
показати весь коментар
08.03.2021 02:38 Відповісти
 
 