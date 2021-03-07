Якщо будемо проти подвійного громадянства, то можемо відштовхнути громадян України, які отримали громадянство інших країн, - "слуга народу" Веніславський

В Україні незабаром може бути прийнятий закон про подвійне громадянство. Нардеп від фракції "Слуга народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що "можна знайти аргументи" на користь того, щоб таке громадянство було введено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"З точки зору Конституції, з одного боку, закріплений принцип єдиного громадянства. З іншого боку, Україна дбає про представників української нації, які проживають за кордоном. Тут треба виділити два аспекти. Перший - безумовно, не може бути громадянином іншої держави особа, яка обіймає посаду в органах державної влади, це загроза нацбезпеці. Якщо особа має два паспорти, то це повинно бути 100% підставою для припинення повноважень цієї особи як представника органів публічної влади", - сказав депутат.

Разом з тим Веніславський зазначив, що звичайних громадян не варто позбавляти можливості мати подвійне громадянство.

"З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли, можливо, мільйони громадян України мають громадянства інших країн світу. З точки зору Конституції вони визнаються громадянами України. Але якщо ми будемо суворо стояти на позиції, що не може бути подвійного громадянства, то ми таким чином фактично відштовхуємо своїх громадян, які отримали громадянство інших країн", - сказав депутат.

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Представник президента в КСУ вважає, що юридичні аргументи на користь введення подвійного громадянства можна знайти.

"Тому РНБО зараз фактично ініціювала таку широку дискусію про можливість подвійного громадянства для громадян України, які не є представниками органів публічної влади. Думаю, юридичні аргументи на користь того, що подвійне громадянство допускається, ми можемо знайти", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією.