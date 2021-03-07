Якщо будемо проти подвійного громадянства, то можемо відштовхнути громадян України, які отримали громадянство інших країн, - "слуга народу" Веніславський
В Україні незабаром може бути прийнятий закон про подвійне громадянство. Нардеп від фракції "Слуга народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що "можна знайти аргументи" на користь того, щоб таке громадянство було введено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"З точки зору Конституції, з одного боку, закріплений принцип єдиного громадянства. З іншого боку, Україна дбає про представників української нації, які проживають за кордоном. Тут треба виділити два аспекти. Перший - безумовно, не може бути громадянином іншої держави особа, яка обіймає посаду в органах державної влади, це загроза нацбезпеці. Якщо особа має два паспорти, то це повинно бути 100% підставою для припинення повноважень цієї особи як представника органів публічної влади", - сказав депутат.
Разом з тим Веніславський зазначив, що звичайних громадян не варто позбавляти можливості мати подвійне громадянство.
"З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли, можливо, мільйони громадян України мають громадянства інших країн світу. З точки зору Конституції вони визнаються громадянами України. Але якщо ми будемо суворо стояти на позиції, що не може бути подвійного громадянства, то ми таким чином фактично відштовхуємо своїх громадян, які отримали громадянство інших країн", - сказав депутат.
Представник президента в КСУ вважає, що юридичні аргументи на користь введення подвійного громадянства можна знайти.
"Тому РНБО зараз фактично ініціювала таку широку дискусію про можливість подвійного громадянства для громадян України, які не є представниками органів публічної влади. Думаю, юридичні аргументи на користь того, що подвійне громадянство допускається, ми можемо знайти", - сказав Веніславський.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перебування на території країни і н...й.
Можно двойное гражданство только работа в гос учреждениях участие в выборах запретить живи работай только в управление государством стоп только граждане Украины с одним гражданством
Пока в стране война, пока у нас нет правового государства и решения суда можно купить, ни о каком двойном гражданстве речи быть не может! Руки прочь от Конституции!!!
Велика кількість - звичайні заробітчани.
А мы категорически против введения двойного гражданства. С какой стати Украина должна раздавать свое гражданство разной швали, по сути люди уже имеющие гражданство какой то страны и пытающиеся получить гражданство Украины - проститутки, которые не намерены выполнять в полном объеме законодательство ни той страны ни Украины. За кого они будут воевать в случае чего? На какое государство будут работать?
Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
Что любил - не сберег, что имел - потерял,
Был я смел и удачлив, а счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок,
Я менял города, я менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
И окурки я за борт бросал в океан,
Проклинал красоту островов и морей,
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабачков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей? (с)
В своем посте вы пишете не конкретно о некоем Вениславском, а именно о его возможной национальности, причем в очень оскорбительной форме, а это и есть самый настоящий антисемитизм, просто перечитайте свой пост еще раз.
В Украине наоборот нужно делать закон по которому получивший второе гражданство-автоматически и навсегда лишается украинского гражданства с вытекающими.
Почти все депутаты имеют более 1 пасспорта и счета в других сранах-им выгодно два гражданства чтобы воровать и срать в Украине и их детки жили в чистой и богатой стране в Америке или ЕС
Все сопутствующие измышления не более чем "белый шум" ни о чем и проявления "мусорного троллинга". Нужно просто исполнять нормы действующего законодательства. Было бы кому...