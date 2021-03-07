Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися"

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов розповів, що не буде вибачатися перед МВФ за скандальну заяву в коментарі в соцмережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я відповім, що я не бачу, за що тут вибачатись. Я вам скажу чесно, якби МВФ вийшов з офіційною заявою стосовно мого коментаря, це був би культовий статус у мене – коментар, навіть не пост на фейсбуці викликає офіційну позицію МВФ. Це, до речі, що зробили з нами соцмережі – вони змінили світ, і уявити, щоб щось таке було 5-10 років тому, неможливо. На жаль, фейсбук став токсичним, і інколи треба спуститися до, як я їх називаю, аналітичних хуліганів, до їх рівня, і відповідати словами, які вони розуміють", - заявив Милованов.

Він наголосив, що якщо говорити серйозно, то треба співпрацю України з МВФ розділити на два рівні.

"Перший – фінансування України. Зазвичай МВФ фінансує або резерв НБУ, або держбюджет. Нам ні те, ні інше не потрібне, резерви у нас великі, бюджет і макроекономічна ситуація у нас в гарному стані. Але важливо розділити фінансову ситуацію в країні і реформи. Реформи ми робимо тому, що вони потрібні нам, незалежно чи є МВФ, чи немає. З іншого боку, інколи нам потрібні гроші, і МВФ нам дає їх", - зазначив радник голови Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов в дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Милованов коментував на емоціях і не вважає це коректним.

Також читайте: Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко