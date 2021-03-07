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Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися"

Милованов про своє висловлювання, що

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов розповів, що не буде вибачатися перед МВФ за скандальну заяву в коментарі в соцмережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я відповім, що я не бачу, за що тут вибачатись. Я вам скажу чесно, якби МВФ вийшов з офіційною заявою стосовно мого коментаря, це був би культовий статус у мене – коментар, навіть не пост на фейсбуці викликає офіційну позицію МВФ. Це, до речі, що зробили з нами соцмережі – вони змінили світ, і уявити, щоб щось таке було 5-10 років тому, неможливо. На жаль, фейсбук став токсичним, і інколи треба спуститися до, як я їх називаю, аналітичних хуліганів, до їх рівня, і відповідати словами, які вони розуміють", - заявив Милованов.

Він наголосив, що якщо говорити серйозно, то треба співпрацю України з МВФ розділити на два рівні.

"Перший – фінансування України. Зазвичай МВФ фінансує або резерв НБУ, або держбюджет. Нам ні те, ні інше не потрібне, резерви у нас великі, бюджет і макроекономічна ситуація у нас в гарному стані. Але важливо розділити фінансову ситуацію в країні і реформи. Реформи ми робимо тому, що вони потрібні нам, незалежно чи є МВФ, чи немає. З іншого боку, інколи нам потрібні гроші, і МВФ нам дає їх", - зазначив радник голови Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, радник глави ОП Андрія Єрмака ексміністр Тимофій Милованов в дискусії з приводу візиту делегації МВФ заявив, що фонд "обкакався".

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Милованов коментував на емоціях і не вважає це коректним.

Також читайте: Місія МВФ повернеться в Україну після скасування обмеження ціни на газ, - "слуга народу" Корнієнко

МВФ (3067) Милованов Тимофій (415)


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Топ коментарі
+36
сначала тесты надо среди избирателей проводить...а то 73 процента могут не проити минимальній порог

Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 4530
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07.03.2021 09:38
+34
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 700
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07.03.2021 09:40
+30
Не такі вже й дурні ці Зелені мухи , як нам здається 😊
Керівник фракції "Слуга урода" втомився, і відпочиває на Мальдівах
ЗЕбобіки, поясніть: як під час війни, під час пандемії, і під час робочої сесії Верховної Ради, цей чувак відпочиває в готелі Amari Havodes Maldives, який разом з перельотом коштує місячну зарплату нардепа?
Якщо йому хтось подарував відпочинок - це пряме порушення закону про запобігання корупції.
Якщо Давид АРАХАМІЯ купив на свої - очікуємо внесення змін у декларацію.
Але ще раз: півтора роки після виборів - і лідер правлячої монобільшості відпочиває на Мальдівах.
Барига?
Корупція?
Ну що ви - я впевнений, що НАЗК знову нічого не помітить 😏
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07.03.2021 09:22
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Ну правильно зачем перед ЗЕбилами извинятся за свою тупость они всеравно завтра забудут потому что память у них как у рыбки гуппи!
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07.03.2021 09:16 Відповісти
Мозг синички у советника ,что он может насоветовать ? Он в очистке может только работать ,кошек душить ,зеленый иди.....т.
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07.03.2021 09:50 Відповісти
От мілованов і придурок.
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07.03.2021 10:00 Відповісти
вставьте мем где он говорит «я дебил»
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07.03.2021 09:17 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 700
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07.03.2021 09:40 Відповісти
Ти ба яке падло!
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07.03.2021 09:17 Відповісти
МВФ допомагає країнам світу у скрутному становищі, а ти прищ на дупі весь в лайні.
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07.03.2021 09:44 Відповісти
Эта мине? Тогда ты промазал.
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07.03.2021 09:46 Відповісти
Узеленські тупі як валянки.
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07.03.2021 09:17 Відповісти
Что взять с "дебила"?
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07.03.2021 09:19 Відповісти
Не такі вже й дурні ці Зелені мухи , як нам здається 😊
Керівник фракції "Слуга урода" втомився, і відпочиває на Мальдівах
ЗЕбобіки, поясніть: як під час війни, під час пандемії, і під час робочої сесії Верховної Ради, цей чувак відпочиває в готелі Amari Havodes Maldives, який разом з перельотом коштує місячну зарплату нардепа?
Якщо йому хтось подарував відпочинок - це пряме порушення закону про запобігання корупції.
Якщо Давид АРАХАМІЯ купив на свої - очікуємо внесення змін у декларацію.
Але ще раз: півтора роки після виборів - і лідер правлячої монобільшості відпочиває на Мальдівах.
Барига?
Корупція?
Ну що ви - я впевнений, що НАЗК знову нічого не помітить 😏
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07.03.2021 09:22 Відповісти
Да не подороже зарплаты 500 уе в день, стоит + перелет.
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07.03.2021 09:53 Відповісти
резервы у вас большие? ) а ничего что 85% ваших резервов ОГВЗ под сумасшедшие % и только 15% валюта, одолженная вам МВФ тоже под %? я не знаю что и где милованов преподавал, но я бы своих детей к нему на курс не отдал бы....
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07.03.2021 09:22 Відповісти
Нет он может быть и умный но если ЗЕбилы ведутся на всякую хрень то зачем напрягаться?!
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07.03.2021 09:27 Відповісти
"...он может быть и умный ..."
ИСКЛЮЧЕНО.
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07.03.2021 09:42 Відповісти
Ну да... псхічно хворі взагалі ні за що не відповідають.
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07.03.2021 09:23 Відповісти
Перед вступлением на государственную должность в Украине пора проводить тесты на IQ. А то ощущение, что Зеленский набирает специально в команду олигофренов из богадельни.
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07.03.2021 09:23 Відповісти
А это правило выживания для любого диктатора подбирать окружение тупее себя а ЗЕбил метит в диктаторы хочет стать вот кем то типа *****!
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07.03.2021 09:28 Відповісти
сначала тесты надо среди избирателей проводить...а то 73 процента могут не проити минимальній порог

Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 4530
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07.03.2021 09:38 Відповісти
Усыпить дебила.
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07.03.2021 09:23 Відповісти
Идиот. Тьфу.
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07.03.2021 09:24 Відповісти
- В чому різниця між Голобородьком і Зеленським?
- Голобородько "посилав у сраку МВФ", у кіно, а Зеленського МВФ "послало в сраку" - в реальності...
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07.03.2021 10:02 Відповісти
надо мягше высказываться...а то эвропа скаже дикарь какой-то
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07.03.2021 09:25 Відповісти
Так вас "эвропа" завжди дикунами вважала... З тих пір, як вас побачила, коли ви, кацапи, приперлися до неї зі своїми смердючими "портками"...
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07.03.2021 10:01 Відповісти
За тупість.
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07.03.2021 09:28 Відповісти
Якщо Ви там в зеленому уряді всі такі ВУМНІ ? То нащо нам взагалі той МВФ ? Робіть реформи і вперед ! ??? Так ви ж цього зробити не можете без очередного кредиту ??? І гривня рано чи пізно обвалиться як колись в 90-х !!! І все це буде відбуватись із за таких вумніків як ти !!! А потім ти в ечеш в штати як вже зробив це прем'єр Гончарук і звідти будеш кричати українцям про демократію !!! Фуй які ви двуликі !!!
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07.03.2021 09:29 Відповісти
Обкакались господа вы, но своя кака не пахнет, да? А МВФ, естественно, с засранцами дело не имеет.
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07.03.2021 09:29 Відповісти
Идиот ,🤦
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07.03.2021 09:32 Відповісти
Мммммм.....эээээ.....ыыыыы....ху из...ээээ..Милованоффф???
Итак напомним, Исполнительный совет, который определяет политику!!! МвФ и отвечает за большинство решений, состоит из 24!!! исполнительных директоров. Так понимаем ,это должна быть дружная диарея? И туалет соответствующего уровня. Директоров назначают восемь стран с наибольшими квотами в Фонде - Соединённые Штаты, Япония, Германия, Франция, Соединённое Королевство, Китай, Россия и Саудовская Аравияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#cite_note-7 [7] . Остальные 176 стран организованы в 16 групп, каждая из которых выбирает по исполнительному директору.
Есть еще директор распорядитель!....некто Кристалина Георгиева. А кто она?

Кристали́на Ивано́ва Георги́ева (род. 13 августа 1953, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F София ) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80 европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 МВФ с 2019 годаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Вице-президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Всемирного банка (с марта 2008 по февраль 2010 года)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-wbsenior-6 [6] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-wbkg-7 [7] , член совета попечителейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-nastunwe-8 [8] и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софииhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-docent-9 [9] . Ну всего навсего доцент это никто!!!Кристалина Георгиеваhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA болг. Кристалина Георгиеваhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kristalina_Georgieva_Headshot.jpg Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 1030 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.png Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 1030 12-я https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Директор-распорядитель МВФ с 1 октября 2019 годаПредшественникhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD Кристин Лагард https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80 Европейский комиссар по бюджету и кадрам1 ноября 2014 - 31 декабря 2016Предшественникhttps://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1 Яцек Доминик (финансовое программирование и бюджет)
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христос Стилианидис (гуманитарная помощь и антикризисные меры)Рождениеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 13 августа https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_053a4944185b96a1-1 [1] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_6c2825997580aa66-2 [2] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_8a1a3338fd56dad6-3 [3] (67 лет)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F София , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгария Образованиеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Университет национального и мирового хозяйства . Учёная степень https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 доктор философии https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fcbf231d455b8cfb-4 [4] Наградыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 1030 Место работыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Софийский университет .
Вступила в должность европейского комиссара 9 февраля 2010 года (была номинирована от правительства https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE Бойко Борисова ), когда так называемая https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F II комиссия Баррозу была одобрена Европейским парламентомhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] .
30 ноября 2010 года была объявлена «комиссаром года» и «европейцем года», получив ежегодную награду электронного издания «European Voice»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-dn-11 [11] . Была награждена за свой вклад в работу по ликвидации последствий, и в первую очередь за управленческую деятельность, гуманитарных катастроф на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8 Гаити и в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистане .
А что сделал ...ээ...Милованофф, для ликвадации последствий???
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07.03.2021 09:34 Відповісти
Тут проблема даже не в том, что такое быдло у нас сейчас при власти, а в том, что мировые финансовые и политические структуры видят, что в Украине "мудрый нарыд" может выбрать такое быдло во власть и это отталкиевает от сотрудничества со страной надолго.
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07.03.2021 09:51 Відповісти
"Резервы у нас большие.... У нас ума маловато..."
Милованов
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07.03.2021 09:52 Відповісти
кому интересно мнение этого зегнидного недоумка ?
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07.03.2021 09:57 Відповісти
Типичное поведение гопоты. Пока по хлебалу не получит извинятся не будет. А в первую очередь надо извинится перед своими избирателями за свое поведение на международной арене. Хотя избирателям Зекоманды такое поведение походу привычно...
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07.03.2021 10:04 Відповісти
- В чому різниця між Голобородьком і Зеленським?
- Голобородько "посилав у сраку МВФ", у кіно, а Зеленського МВФ "послало в сраку" - в реальності...
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07.03.2021 10:04 Відповісти
Извиниться надо.За то,что обделался по полной.И перед ними. И перед Украиной,подставив нас своей тупостью. Запомни идиот - кто девушку угощает,тот ее и танцует. А ты - даже не девушка. А грязь не подмытая.
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07.03.2021 10:09 Відповісти
Ахмєтовський канал ? Не те питали.
1 липня 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_X8vZhFefjk Сам себе назвав "дебілом": Тимофій Милованов встав і пішов з ефіру 16+ (Скрипін)
18 лютого 2021 https://www.youtube.com/watch?v=5z3Pbb08Bpg Після власної цитати "І я цього не скриваю, що я дебіл" Мілованов пішов з ефіру (5-й)
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07.03.2021 10:12 Відповісти
"Не вижу смысла извинятся"
Если у тебя в кармане миллионы спиженых денег из бюджета.
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07.03.2021 10:13 Відповісти
То есть это МВФ из штанов выпрыгивала, что бы впарить Украине этот кредит, а Украина им побрезговала, или все было с точностью до наоборот.
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07.03.2021 10:14 Відповісти
то есть человекоподобное типа - даун
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07.03.2021 10:19 Відповісти
...если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария...

Откуда это чмо вылезло. Оно - НИКТО, и зовут его - НИКАК.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Природа землетрясений
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07.03.2021 10:19 Відповісти
То не Фейсбук токсичний, а навпаки, дехто при владі.
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07.03.2021 10:25 Відповісти
Так деньги нужны, или нет? Вот за что не любят зеленых звездоболов- за подобное звездобольство. Чувак в глаза "росу" распыляет, а тем временем за 2020-й госдолг Украины высос с 12 до 56 процентов от ВВП! А так, да, деньги не нужны....
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07.03.2021 10:25 Відповісти
МВФ це інструмент Клауса Шваба, Сороса, Білла Гейтса де чітко визначено їх планування в розвитку в тому розумінні, що працівники повинні весь час бути в злиднях, замість того щоб 1000 відсоткова продуктивність праці з 1897 працювала на людину, яка разом з роботизацією за 17 годин в неділю могла забезпечити, і прибуток, і життєдіяльність країни , а в вільний час займатись самовдосконаленням , вони заганяють світ в хаос і злидні.
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07.03.2021 10:29 Відповісти
Да.....
Глубоко же они вживили чип тебе в мозг!
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07.03.2021 11:24 Відповісти
Принаймні я не їм з руки як собака.
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07.03.2021 13:24 Відповісти
зато будет весело (с)
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07.03.2021 10:33 Відповісти
Почему министр в Фб, практически официальная страница отвечает на русском языке?
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07.03.2021 10:37 Відповісти
"Милованов, - дебил" (с) Коломойский
Добавить к аттестации бородатой бабушки и фигуранта американских санкций, нечего...
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07.03.2021 10:43 Відповісти
Если вам не нужны кредиты,но нах вы их просите и берёте,мрази.
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07.03.2021 10:48 Відповісти
коли янєлох прєзідєнт, мілованов не може не бути бидлом.
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07.03.2021 10:49 Відповісти
Стадо деградантов выбрали себе подобных во власть. С наслаждением ожидаю потоков кровушки.
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07.03.2021 10:55 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 7232
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07.03.2021 11:00 Відповісти
дбл б..дМилованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 4879
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07.03.2021 11:02 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 2252
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07.03.2021 11:03 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 7161
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07.03.2021 11:04 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 1852
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07.03.2021 11:06 Відповісти
Милованов про своє висловлювання, що "МВФ обкакався": "Не бачу, за що тут вибачатися" - Цензор.НЕТ 5822
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07.03.2021 11:07 Відповісти
Де він їх знаходить? Одне краще іншого.
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07.03.2021 11:17 Відповісти
дебил
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07.03.2021 11:19 Відповісти
А таки правду він про себе казав, що дебіл.
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07.03.2021 11:21 Відповісти
"Facebook стал токсичным" - да что ты, $%^&, такое несешь?!
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07.03.2021 11:23 Відповісти
Кто обзывается, тот так и называется
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07.03.2021 11:26 Відповісти
Если МВФ и обосрался, то настолько сильно, что даже Милованову штаны стирать. Ну, так совпало.
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07.03.2021 11:32 Відповісти
Имею два высших образования, IQ гораздо выше среднего и колоссальный опыт в проектном и финансовом менеджменте.
"Слуги народа", возьмите меня на должность зам. министра чего угодно. Мне чисто ипотеку закрыть и все. Я дальше сам уволюсь, обещаю!
Я тут посчитал, чтобы закрыть ипотеку, мне на таком посту понадобится 17 секунд.
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07.03.2021 11:38 Відповісти
Милый ваня, тебе незачем извинятся, извинятся уже обязан призЕдент! Молись на него!!! Был бы президент, а не янелох, уже бы ты сортиры бы мыл в общественном туалете, дебил б#ля!
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07.03.2021 11:41 Відповісти
Человек, согласившийся что он - дебил, действительно дебил.
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07.03.2021 11:47 Відповісти
Потрібно значала навчитися розуміти, якшо е чим , а потім розмовляти, особенно на дип рівні. Скоро одні шарікови будуть , телеграфи телеграфоичі.
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07.03.2021 11:51 Відповісти
"Резервы большие". Овощь то же в 2010 так думал.
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07.03.2021 13:17 Відповісти
Только Дебил-обосранец
может быть советником сразу

и у дебилов и обосранцев
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07.03.2021 13:20 Відповісти
Кто такое милованнов против МВФ?
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07.03.2021 13:24 Відповісти
" Обычно МВФ финансирует или резерв НБУ, или госбюджет. Нам ни то, ни другое не нужно, резервы у нас большие, бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии." Судя по мелкому бизнесу и ФОПам , это состояние больше похоже на состояние-не стояния.
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07.03.2021 13:25 Відповісти
******* зебильный.
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07.03.2021 14:20 Відповісти
Щось цей "радник" заплутався. Якщо "резервы у нас большие, бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии" то чого "иногда нам нужны деньги, и МВФ нам дает их"? Країни у яких з резервами і макроекономічною ситуацією все ОК не беруть кредити в МВФ.
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07.03.2021 14:30 Відповісти
це єрмак вибирає собі радників - Арестовича, мілованова,татарова та ще якихось скунсів. А цей кретин бажає, щоб за вибаченням до нього звернувся сам МВФ, сам мілованов - це продукт із "Собачого серця" як прямий потомок людино-собаки Шарикова. Економіка-це складна наука, нанюхався і все в рожевому кольорі, нема заряду така тривога що обкакаешся.
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07.03.2021 15:17 Відповісти
"Байден: американцы получат по 1400 долларов уже в марте"
Это значит, что большинство американцев сможет получать выплаты в размере 1400 долларов на человека уже в текущем месяце.

Законопроект поддержали 50 сенаторов. По словам Байдена, более 85% американских семей получат выплаты.

При этом семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.

https://mignews.com/news/economics/070321_92628_43770.html
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07.03.2021 18:01 Відповісти
Дебил он и в Африке дебил!!
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07.03.2021 18:29 Відповісти
"бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии"--сказал дебил.
А по факту 50% бюджета ок. 500 миллиардов гривен в 21 году они собираются занять под ОВГЗ. Поскольку внешних заемщиков нет( они выходят)---покупать заставят банки, которым даст рефинанс НБУ денежками, которые он же и напечатает!
Поздравляю зебилов!
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07.03.2021 21:46 Відповісти
С начала года, второй месяц подряд сокращаются золото-валютные резервы Украины. Январь минус 290 млн. $, февраль минус 278 млн. $

За неделю портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 821 млн грн.
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07.03.2021 22:05 Відповісти
 
 