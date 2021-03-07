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Новини Боротьба з коронавірусом
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За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, усього щеплення зробили понад 17 тис. українців, - МОЗ

За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, усього щеплення зробили понад 17 тис. українців, - МОЗ

Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні щеплені 17 037 людей. Вони отримали першу дозу вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє "Коронавірус.Інфо".

Так, за минулу добу, 6 березня, проти коронавірусу отримали щеплення 1 279 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Донецькій області (470 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених - в Донецькій області (1940 щеплень), найменша - у Закарпатській області (314 щеплень).

Від початку кампанії щеплено 17 037 людей, з них отримали 1 дозу - 17 037 людей.

Також читайте: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов

За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, усього щеплення зробили понад 17 тис. українців, - МОЗ 01

вакцина (4418) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Это курам на смех 🤦🙄🤔. Степашка ,сын ты собаки , где Вакцинация Украинцев 😡
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07.03.2021 09:41
+3
1279 х 365 = 466 835 чел. за год.????
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07.03.2021 09:47
+2
Ну, что вы, цифра вакцинированых не прошедшим третью стадию клинических испытаний несертифицированным индийским говном, купленным за огромные деньги с учётом коррупционной составляющей просто поражают.
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07.03.2021 09:51
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Это курам на смех 🤦🙄🤔. Степашка ,сын ты собаки , где Вакцинация Украинцев 😡
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07.03.2021 09:41 Відповісти
Ну, что вы, цифра вакцинированых не прошедшим третью стадию клинических испытаний несертифицированным индийским говном, купленным за огромные деньги с учётом коррупционной составляющей просто поражают.
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07.03.2021 09:51 Відповісти
По итогам вакцинации за 5 недель во всем мире подбиты итоги первых привитых хотя бы одной частью вакцины. То есть реакция на здоровье людей вакцины в ближайшее время. В отдаленное время будет известно позже.Ученые Франции и Израиля сообщают, что смертность от вакцинации в 260 раз превышает смертность от заболевания коронавирусной инфекцией.Эта информация поражает. И поражают настойчивые призывы власти к вакцинации несмотря ни на что. Хочу напомнить, что Парламентская ассамблея совета Европы, ВОЗ, правосудие США, украинская Конституция запрещают какие - либо медицинские манипуляции с телом живого человека без его согласия, запрещаются принудительные вакцинации и медицинскую диктатуру.
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07.03.2021 12:16 Відповісти
я так понял что прививают даже не в каждой области?
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07.03.2021 09:46 Відповісти
1279 х 365 = 466 835 чел. за год.????
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07.03.2021 09:47 Відповісти
*..Гараж * ? ...А хто записався на прививку ? .
.А то зв...не мішки носити ?
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07.03.2021 09:51 Відповісти
Всі будуть провакциновані через 31274 дня. Це 85 років.
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07.03.2021 09:57 Відповісти
Дубилет насчитал 37 миллионов. 74 года и всех вакцинируют, а с учётом, что прививок надо две, то вакцинацию закончат через 148 лет.
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07.03.2021 09:58 Відповісти
Растянут на год привезенные 500 тыс.
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08.03.2021 00:40 Відповісти
"За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировали 1 279 человек, всего прививку сделали более 17 тыс. украинцам, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
Берут пример с Зеленского.
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07.03.2021 09:54 Відповісти
Че-то вспомнилось из рекламы:"Иногда лучше молчать,чем говорить".А потом из фильма:"Да это же...позор"
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07.03.2021 10:10 Відповісти
Лучше не сообщайте о своих достижениях. На 2 месяца задержали вакцинацию, а теперь началась пародия на вакцинацию. Старики вообще не могут записаться на вакцинацию, так как на горячую линию нельзя дозвонится, а приложением Дия не умеют пользоваться. Семейные врачи не записывают на вакцинацию. Вот правительство. что б скрыть полный провал вакцинации начинает трубить на всех каналах, что украинцы боятся вакцин и делать шоу с публичным вакцинированием. 500 тыс доз лежит на складе мертвым грузом изо дня в день, а старики все мрут., мрут, мрут от КОВИД. Да это правительство даже не хочет, что б иметь списки на вакцинацию всех желающих преклонного возраста. Ему сейчас уже хочется поскорее вакцинировать министров и других чиновников под видом, что украинцы не хотят вакцинироваться. Ни одна страна не позволила такими темпами вакцинировать своих граждан. Хотя бы списки на очередь на вакцинацию начали составлять с января.Позор..
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07.03.2021 10:11 Відповісти
Может хватит под видом агитации вакцинировать меров и других чиновников. Излишки можно использовать и для других медиков не связанных с лечением с ковид или провакцинировать больных в отделении травматологии, глазном и т.д.
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07.03.2021 10:43 Відповісти
"Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову выяснить причины роста случаев COVID-19 в области." Цирк имени Вовы ... Специализированная (!!!) комиссия поручает (!!!) кому-то выяснять причины вспышки ! И на это смотрит идиотский Кабмин, во главе с ... Шмыгалем ...(с)
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07.03.2021 13:06 Відповісти
 
 