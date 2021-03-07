За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, усього щеплення зробили понад 17 тис. українців, - МОЗ

Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні щеплені 17 037 людей. Вони отримали першу дозу вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє "Коронавірус.Інфо".

Так, за минулу добу, 6 березня, проти коронавірусу отримали щеплення 1 279 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Донецькій області (470 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених - в Донецькій області (1940 щеплень), найменша - у Закарпатській області (314 щеплень).

Від початку кампанії щеплено 17 037 людей, з них отримали 1 дозу - 17 037 людей.

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