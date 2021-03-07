1 244 15
За минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 279 осіб, усього щеплення зробили понад 17 тис. українців, - МОЗ
Від початку вакцинації проти COVID-19 в Україні щеплені 17 037 людей. Вони отримали першу дозу вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє "Коронавірус.Інфо".
Так, за минулу добу, 6 березня, проти коронавірусу отримали щеплення 1 279 осіб.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Донецькій області (470 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених - в Донецькій області (1940 щеплень), найменша - у Закарпатській області (314 щеплень).
Від початку кампанії щеплено 17 037 людей, з них отримали 1 дозу - 17 037 людей.
Топ коментарі
+6 Yakov Nemo
показати весь коментар07.03.2021 09:41
+3 Zemer
показати весь коментар07.03.2021 09:47
+2 Старый зольдат
показати весь коментар07.03.2021 09:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.А то зв...не мішки носити ?
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
Берут пример с Зеленского.