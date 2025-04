"Байден сигналізує Україні про корупцію": Реакція американських ЗМІ на санкції проти Коломойського

Засоби масової інформації США активно обговорюють запровадження візових санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського і членів його сім'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Так, видання The Washington Post зазначає, що американська влада веде цивільну справу проти Коломойського. Перевіряють можливе розкрадання мільярдів доларів в українському банку, яким він колись володів (очевидно йдеться про ПриватБанк. – Ред.), та відмивання коштів до США та інших країн.

"Запровадженням санкцій проти Коломойського адміністрація Байдена підтримує американські заклики до президента України Володимира Зеленського, який раніше знімався у телевізійному шоу на каналі Коломойського і який, ймовірно, зазнав впливу магната, для здійснення агресивних кроків щодо реформування української економіки та політичної системи. Після розпаду Радянського Союзу в країні переважають олігархи", – пише видання.

Також у публікації критикують реакцію Офісу Зеленського на санкції проти Коломойського, адже в офіційній заяві навіть не згадують прізвище олігарха.

Також читайте: Порошенко: Ми створили антикорупційні органи і націоналізували ПриватБанк, але зараз ситуація із корупцією погіршилася. Зеленський рухається назад

Видання Bloomberg зазначає, що санкції проти Коломойського - сигнал Україні про корупцію.

"Крок щодо введення санкцій проти Коломойського – це перша велика ініціатива США щодо України за часів Байдена, зв’язки якого з колишньою радянською державою стали ключовою темою у виборчій кампанії 2020 року", – пише видання.

Також Bloomberg наголошує, що Коломойський, колись діловий партнер та прихильник президента Володимира Зеленського, залишається одним із найвпливовіших олігархів України.

Financial Times що санкції США запроваджуються через "причетність олігарха до значної корупції" у 2014-2015 роках, коли він був очільником Дніпропетровської області."У ці роки — розпал війни України проти очолюваних Росією сепаратистів на її сході — Коломойський "брав участь у корупційних діях, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси свого уряду", – наводить видання заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Також видання наголошує на тому, що президенту Зеленському важко протистояти Коломойському, адже їх пов’язує колишнє ділове партнерство.

Також читайте: Каву поки пити не будемо ... Американські санкції проти Коломойського у ФОТОжабах

Журналісти The New York Times зазначають, що "адміністрація Байдена розглядає боротьбу з корупцією в Україні як найкращий захист від російського впливу" . The New York Times додає, що санкціями США сигналізують про новий агресивний підхід адміністрації Байдена до боротьби з корупцією в Україні.

Газета пише, що боротьба Зеленського з Коломойським є для нього випробуванням через колишні бізнес-зв'язки :"Пан Коломойський контролює фракцію в політичній партії пана Зеленського "Слуга народу", без якої партія не мала б більшості в парламенті. Телебачення пана Коломойського підтримало пана Зеленського на президентських виборах 2019 року".

Видання Daily Beast зазначає, що "Ігор Коломойський вважається наймогутнішою фігурою в Україні поза владою, і він був ключовим покровителем президента Володимира Зеленського під час його приходу до влади". Зазначається, що Коломойський може "підірвати демократичні процеси та інститути в Україні".

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і запровадили санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.