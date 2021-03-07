Аварія автобуса з українцями в Польщі: 28 людей госпіталізовано, зокрема 9 у важкому стані

28 осіб, які напередодні потрапили в ДТП в Польщі, перебувають у лікарнях. Дев'ять з них у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах перебуває 28 людей (з них 9 у важкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.