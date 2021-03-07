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Новини ДТП
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Аварія автобуса з українцями в Польщі: 28 людей госпіталізовано, зокрема 9 у важкому стані

Аварія автобуса з українцями в Польщі: 28 людей госпіталізовано, зокрема 9 у важкому стані

28 осіб, які напередодні потрапили в ДТП в Польщі, перебувають у лікарнях. Дев'ять з них у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах перебуває 28 людей (з них 9 у важкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Автобус, що потрапив у ДТП у Польщі, рухався із дозволеною швидкістю, обоє водії тверезі, - правоохоронці. ВIДЕО

Нагадаємо, в Польщі потрапив у ДТП рейсовий автобус Познань-Херсон. У ньому перебували 57 громадян України (зокрема, двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість - із південних і східних областей. П'ятеро загинули.

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За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкості.

ДТП (4464) Польща (8468) ДСНС (5080)


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страшная большая авария....такое количество погибших и много в тяжелом состоянии , остальные тоже травмы много((просто нет слов от сострадания таких тяжких ранений пострадавшим, и родственникам погибших...как написано...(пути ГОСПОДНИ неисповедимы....никто не знает когда, где и как прийдёт конец жизненного пути каждого человека)
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07.03.2021 10:38 Відповісти
Авария страшная, а вот причина оказалась банальной. "«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
Уснул водитель, как я и предполагал.
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07.03.2021 21:42 Відповісти
 
 