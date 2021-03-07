У ЗСУ зафіксували 49-й летальний випадок через COVID-19, хворіють 1 269 осіб, вакциновано - 2 376, - Командування Медсил
У Збройних Силах України зафіксували 49-й летальний випадок від коронавірусної інфекції.
Про це в фейсбуці повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу зареєстрували 63 нові випадки захворювання на COVID-19. Всього хворіють 1 269 військовослужбовців.
"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - йдеться в повідомленні.
За добу госпіталізували 17 хворих, решта перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний.
Усього за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 16 218 людей, летальних випадків - 49.
"Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 704 людини", - зазначили в Командуванні Медсил.
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О количестве задействованных орудий и направлении удара не сообщается.
Командование украинских войск пока не сообщило о потерях. В то же время в Сети очевидцы сообщают о том, что большое количество украинских военнослужащих в результате удара были убиты и ранены.
Так, Михаил Храмков в комментариях на сайте «Русская весна» утром 7 марта сообщил о том, что в Киев доставлены 25 тяжело раненых бойцов. Более 20 - погибли."
Раньше я бы сказал, что верить помойке русвесна - это себя не уважать, чиать русвесну - г*вна набираться.
Однако, после публичного (на гос. уровне) вранья о том, ходит или таки не ходит Ермак на допросы, я скажу так: ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ВРЕТ, ЧТО ВОДУ ПЬЕТ.
Итак, вопросы:
- были ли обстрелы со стороны ЛДНР
- сколько украинцев погибли или были ранены.
Учтите, врать не советую: если соврете и это откроется, вас за погибших бойцов ВСУ с землей сравняют, вам это не забудут.