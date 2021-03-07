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У ЗСУ зафіксували 49-й летальний випадок через COVID-19, хворіють 1 269 осіб, вакциновано - 2 376, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксували 49-й летальний випадок через COVID-19, хворіють 1 269 осіб, вакциновано - 2 376, - Командування Медсил

У Збройних Силах України зафіксували 49-й летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Про це в фейсбуці повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстрували 63 нові випадки захворювання на COVID-19. Всього хворіють 1 269 військовослужбовців.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - йдеться в повідомленні.

За добу госпіталізували 17 хворих, решта перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Усього за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 16 218 людей, летальних випадків - 49.

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"Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 704 людини", - зазначили в Командуванні Медсил.

армія (3765) карантин (18172) ЗСУ (7483) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1742
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07.03.2021 11:07 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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07.03.2021 11:08 Відповісти
Это важно, но вот соседи пишут, что:
"
О количестве задействованных орудий и направлении удара не сообщается.
Командование украинских войск пока не сообщило о потерях. В то же время в Сети очевидцы сообщают о том, что большое количество украинских военнослужащих в результате удара были убиты и ранены.

Так, Михаил Храмков в комментариях на сайте «Русская весна» утром 7 марта сообщил о том, что в Киев доставлены 25 тяжело раненых бойцов. Более 20 - погибли."

Раньше я бы сказал, что верить помойке русвесна - это себя не уважать, чиать русвесну - г*вна набираться.
Однако, после публичного (на гос. уровне) вранья о том, ходит или таки не ходит Ермак на допросы, я скажу так: ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ВРЕТ, ЧТО ВОДУ ПЬЕТ.

Итак, вопросы:
- были ли обстрелы со стороны ЛДНР
- сколько украинцев погибли или были ранены.

Учтите, врать не советую: если соврете и это откроется, вас за погибших бойцов ВСУ с землей сравняют, вам это не забудут.
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07.03.2021 13:51 Відповісти
Сдается мне, что заигрались Хомчак с Арестовичем в "мирный процесс", и что на передовую под обстрелы их надо отправить, обоих и немедленно.
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07.03.2021 13:54 Відповісти
В Украине нет обязательной вакцинации армии ? У нас -обязательная именно для военнослужащих. Армия профессиональная.
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07.03.2021 14:45 Відповісти
 
 