У ЗСУ зафіксували 49-й летальний випадок через COVID-19, хворіють 1 269 осіб, вакциновано - 2 376, - Командування Медсил

У Збройних Силах України зафіксували 49-й летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Про це в фейсбуці повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстрували 63 нові випадки захворювання на COVID-19. Всього хворіють 1 269 військовослужбовців.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16.02.2021р. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - йдеться в повідомленні.

За добу госпіталізували 17 хворих, решта перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Усього за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 16 218 людей, летальних випадків - 49.

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"Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 488 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 704 людини", - зазначили в Командуванні Медсил.