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Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко

Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко

Візит до Москви Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля яскраво продемонстрував справжні наміри Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент, лідер політсили Петро Порошенко.

За словами п'ятого президента, Кремль заморожує свої стосунки з Європою, оскільки будь-які демократичні процеси в Росії становлять загрозу для Путіна і його влади.

"Я особисто знаю Жозепа Боррелля. Це сильна та розумна людина – справжній лідер. Я не буду коментувати наскільки своєчасним чи ні був його візит до Москви. Проте я думаю, що ця поїздка була корисною, оскільки яскраво продемонструвала справжні наміри Путіна", – вважає Порошенко.

"Росія вирішила заморозити свої відносини із Заходом. Кремль побоюється, що посилення співпраці з ЄС призведе до збільшення демократії в Росії. А більше демократії в Росії означає кінець режиму Путіна. Тож не повинно бути жодних ілюзій. Своїм прийомом, наданим Жозепу Борреллю, Росія продемонструвала небажання розвивати діалог з Брюсселем", – переконаний Петро Порошенко.

Порошенко також вважає, що Захід має запровадити проти російського режиму нові санкції через ув’язнення Олексія Навального. Він зауважив, що не ідеалізує російського політика через його позицію щодо Криму, однак Путін має нести відповідальність за політичні репресії.

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"Я не ідеалізую Олексія Навального. Я не можу прийняти його позиції щодо Криму. Однак з його боку це було мужнє рішення повернутися до Росії після спроби його отруєння, організованого ФСБ. Ніхто у світі не сумнівається в особистій ролі Путіна у цій справі", – говорить Порошенко.

"Дійсно, важливо подивитися, як російський народ протестує проти корупції, ерозії демократії та свободи слова у своїй країні. З усіх цих причин Захід повинен підтримувати Олексія Навального шляхом запровадження нових санкцій проти режиму Путіна, який вже платить дуже високу ціну", – переконаний Порошенко.

Порошенко (15156) путін (23740) росія (64871) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+31
Кремль опасается усиления сотрудничества с ЕС, ведь это приведет к увеличению демократии в РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9556
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07.03.2021 11:57
+23
Руки от клавиатуры убери, Зе!
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07.03.2021 11:56
+20
Не втомлююсь повторювати.
Дивина! Але більшість зебілів сприймають Порошенка за президента.
Все чекають від нього дій, рішень. Коментують його заяви.
Вони вже і забули, що два роки тому обрали зеленського. Хто це такий , нагадати вам, зебілушки ?
До нього адресуйте всі ваші претензії.
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07.03.2021 12:43
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Погоджуюсь із Президентом.
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07.03.2021 11:57 Відповісти
Ти хотів сказати, погоджуюсь з звичайним депутатом.
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07.03.2021 11:59 Відповісти
Ні. з Президентом. П"ятим Президентом України. На нього твій "полшестого" 58 карних справ наклав, али щось не дуже виходить. Цікаво, чому так?
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07.03.2021 12:05 Відповісти
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07.03.2021 12:07 Відповісти
особено твоему ослу оманскому мешал посадить пороха трамп
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07.03.2021 12:14 Відповісти
Якби у бабушки були яйця , то бабушка була би двдусем 🤣🤣🤣, портновець ти наш !
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07.03.2021 12:14 Відповісти
А в чому полягає "вмішування"?
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07.03.2021 12:18 Відповісти
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07.03.2021 12:21 Відповісти
А що ще відкриється? Що марсіани давно серед нас?
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07.03.2021 12:22 Відповісти
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07.03.2021 12:24 Відповісти
Еслиб сша не вмешивались, жил бы ты сейчас в совке и смотрел черно-белый телевизор. А так как есть США, то Зеля будет сидеть и за вагнеровцев, и за цемаха, и за коломойского ...
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07.03.2021 12:20 Відповісти
Посидит еще. Если в Ростов не свалит вовремя. В смысле до конца своей каденции. Иначе тюрьма.
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07.03.2021 12:36 Відповісти
Соєвий барига своїми корупційними діями, як -то девальвація гривні в 3 рази, і підвищення вартості енергоносіїв , роттердам+ синхронно з РФ . зробив українських пенсіонерів на 150 млрд дол біднішими, жебраками, і працюючих українців на 300 млрд дол. І це нещастя ще до сих пір не на нарах.
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07.03.2021 15:05 Відповісти
Почему же его до сих пор не посадили, а звиздун? "Соевому барыге" есть доверие на западе, а вот на Зебилов и их друзей вводят санкции
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07.03.2021 15:38 Відповісти
и еще
минимальная пенсия в 2013 году составляла 894 грн
а в на конец 2018 составляла 1500 грн

что составило рост +68%
в то же время рост цен составил +150%
https://index.minfin.com.ua/economy/index/prodprice/

https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389

а теперь сравни со своими сказочными цифрами "+34%" и "+350%"
звездобол доморощенный
ты думал тут тебе на слово поверят? ха ха три раза. брысь под лавку скулить!
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08.03.2021 03:17 Відповісти
ты таки дебил
рост в два раза это рост на 100% а не на 200
иди в третий клас дятел
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08.03.2021 16:07 Відповісти
тебя учили в бурсе что ли?
еще раз для деревянных. когда говорят "на" то это увеличение от первоначального значения
когда говорят "в" то это увеличение от нулевого значения
поэтому если говорят что 10 больше 5 в 2 раза то это значит что в 10 два раза по 5. соответственно если через пропорцию "в" получается 2.5 то "на" будет 150 %
иди в школу дятел
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08.03.2021 17:08 Відповісти
у вас дебилов феноменальная способность обосраться и раскидывая вокруг дерьмо орать "я прав"
**** я тебе уже на пальцах все расписал - ты продолжаешь тупить..
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08.03.2021 17:42 Відповісти
слился математик всратый
иди стучи рогами в другом месте....
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08.03.2021 20:04 Відповісти
Ага. Зеленский больше полутора лет при Трампе хороводил. Никто ему не мешал. Трамп лично обращался за помощью к Зеленскому по шкурным вопросам Это при Трампе на Хантера Байдена дело открыли. И 58 на порошенко. Чем Штаты мешали? Байден только 20 января к присяге приведен. Полтора месяца всего!!! Не знаешь, почему так? А я знаю. Но объяснять тебе не стану. Ты зелебобик и критического мышления у тебя нет по определению. Ты просто не поймешь.
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07.03.2021 12:34 Відповісти
Кремль опасается усиления сотрудничества с ЕС, ведь это приведет к увеличению демократии в РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9556
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07.03.2021 11:57 Відповісти
Я тебе розумію.
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07.03.2021 12:00 Відповісти
ну здесь Петро прав канечна! Заключенный навальный должен приносить Украине пользу, а если его кокнут на зоне, то польза будет двойная..

Лидер "ЕС" также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию в отношении оккупированного Крыма, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.Источник: https://censor.net/ru/n3251911
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07.03.2021 12:11 Відповісти
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07.03.2021 12:13 Відповісти
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07.03.2021 12:14 Відповісти
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07.03.2021 12:21 Відповісти
и сук
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07.03.2021 14:11 Відповісти
А ***** тогда хто? Царь вселенной шоли?!
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07.03.2021 14:10 Відповісти
Ії ще в 2015 році закрили.
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07.03.2021 12:17 Відповісти
пока что увеличение сотрудничества с точки зрения ЕС - это делать как хочет ЕС, без симметричной ответки, так что все только в рамках деловых отношений
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07.03.2021 12:16 Відповісти
Щось мало наразі 00-зеботів на гілці форуму. Невже повиздихали...
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07.03.2021 12:39 Відповісти
Не втомлююсь повторювати.
Дивина! Але більшість зебілів сприймають Порошенка за президента.
Все чекають від нього дій, рішень. Коментують його заяви.
Вони вже і забули, що два роки тому обрали зеленського. Хто це такий , нагадати вам, зебілушки ?
До нього адресуйте всі ваші претензії.
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07.03.2021 12:43 Відповісти
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07.03.2021 12:45 Відповісти
Похоже, что они от своего Зе уже ничего не ожидают и обращаются к тому, кого подсознательно считают Президентом.
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07.03.2021 12:59 Відповісти
Дуже вчасно Боррель поїхав до Мордору та на свої очі все побачив та почув. Так його ще ніхто не принижував.
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07.03.2021 12:59 Відповісти
Тема про Порошенка.
З підвалів Цензора, завиваючи на лиху долю, полізли зебіли
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07.03.2021 13:22 Відповісти
И пригожинские уроды.
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07.03.2021 13:28 Відповісти
"Путин замораживает отношения с ЕС"?Ты что несешь такое,Питруня?
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07.03.2021 13:36 Відповісти
Он сам понял что сказал?Какая демократия и Кремль?
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07.03.2021 13:46 Відповісти
Хорошая фотка.
Как будто хряк ждёт вынесение приговора.
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07.03.2021 14:07 Відповісти
То будівництво СП 2 - це і є опасєніє?
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07.03.2021 14:24 Відповісти
Яка демократія в ЄС? Ви що не бачите, що коїться, там вже виконують вказівки Клауса Шваба, Сороса, Білла Гейтса, Пінчука та інших Давоських морд.
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07.03.2021 14:48 Відповісти
З тим багажем довіри і підтримки Порошенко міг стати другим Іваном Мазепою,але жадібність перемогла,він вибрав черговий мільярд і став жалюгідним брехлом і баригою,який не перестає скавчати в надії,ще раз дорватися до влади.
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07.03.2021 14:52 Відповісти
за мільярд Сені Кролика ми вже чули і перечули. Навіть з вибаченнями. А за "черговий мільярд Порошенка" - чую вперше...
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07.03.2021 15:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/03/06/na-brudnu-kampaniyu-proty-nas-vytrachayutsya-milyardy-dolariv-petro-poroshenko/ На брудну кампанію проти нас витрачаються мільярди доларів - Петро Порошенко

Вороги України витрачають мільярди доларів на брудні інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію європейського курсу та розхитування ситуації всередині нашої держави. Про це в інтерв´ю французькому виданню «https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/petro-porochenko-poutine-veut-detruire-l-union-europeenne_2146197.html L'Express » розповів п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Згідно з недавнім https://kiis.com.ua/materials/pr/Socis_KIIS_pr/PRESS_Prezent_UA_February_n3000.pdf опитуванням двох відомих соціологічних агентств, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» опустилася на другу позицію в рейтингу, пропустивши на перше місце партію «Європейська Солідарність». На третьому місці проросійські сили», - зазначив Порошенко.
«Більшість українців залишаються прихильниками європейської інтеграції та членства в НАТО. Щоб зламати цю тенденцію, Кремль змінив тактику: намагається підірвати нашу країну зсередини. Він витрачає мільярди доларів, аби дестабілізувати політичну ситуацію через брудну дезінформаційну кампанію», - говорить Петро Порошенко.
Він також зауважив, що переконаний у лідерстві найпотужнішої проєвропейської опозиційної сили в Україні.
«Все, що я можу вам сказати, що ким би не був кандидат від моєї партії «Європейська Солідарність», він стане переможцем на наступних президентських виборах», - наголошує Петро Порошенко.
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07.03.2021 14:59 Відповісти
Порошенко делал на своем посту много плохих ходов. Потому, что другие хода, на то время были - по видимому - не простыми для его понимания. Вспомнить хотя бы этого непонятного пШокина на посту ген. прокурора, неуклюжие начинания -- в конце концов, он стал ПРЕЗИДЕНТОМ, не подлежащим сравниваю с другими. Он делал великое дело, как вол: упрямо и мощно. За время его руководства, произошло рождение Украины, как самостоятельного государства, со своей церковью, с возрожденною армией, во многом независимой экономикой и так далее. Все знают его достижения. Следует отметить и то, что на него охотится кремль с ручным зеленым шутом в нашей политике и восстановленным правлением шпионов-шестерок. Это тяжелая ошибка Порошенко, что он не сумел этому помешать. Принятием законов против пришпешников кремля идурачков типа этой куклы коломойского.
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07.03.2021 15:11 Відповісти
Порошенко делал на своем посту много плохих ходов. Потому, что другие хода, на то время были - по видимому - не простыми для его понимания. Вспомнить хотя бы этого непонятного пШокина на посту ген. прокурора, неуклюжие начинания -- в конце концов, он стал ПРЕЗИДЕНТОМ, не подлежащим сравниваю с другими. Он делал великое дело, как вол: упрямо и мощно. За время его руководства, произошло рождение Украины, как самостоятельного государства, со своей церковью, с возрожденною армией, во многом независимой экономикой и так далее. Все знают его достижения. Следует отметить и то, что на него охотится кремль с ручным зеленым шутом в нашей политике и восстановленным правлением шпионов-шестерок. Это тяжелая ошибка Порошенко, что он не сумел этому помешать. Принятием законов против приспешников кремля и дурачков, типа этой тряпичной куклы, коломойского.
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07.03.2021 15:14 Відповісти
Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9230
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07.03.2021 15:45 Відповісти
денис попов такой же тупой вбрасыватель говна как и ты глебушка

Система нефтепродуктопроводов протяженностью 1433 км с середины 1990-х годов является спорным активом между Россией и Украиной. Труба была построена в середине прошлого века и в 1988-м передана в собственность РСФСР. После распада Союза и образования независимых государств собственником трубопровода стала Россия в лице оператора нефтетранспортной системы РФ - госкомпании Транснефть.
Свои права на нефтепродуктопровод Украина предъявила в 1995 году. Тогда между правительствами двух стран было подписано соглашение о необходимости определения правового статуса актива. С тех пор состоялось порядка десяти заседаний украинско-российских межправительственных комитетов и подкомитетов по этому вопросу, но решение так и не было принято.
В итоге дело застряло в судах. После начала агрессии России в Украине судебные споры активизировались. В ноябре 2014 года Ровенский апелляционный хозяйственный суд https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/2908092-rossiyskaya-transneft-gotova-otkazatsya-ot-dochki-v-ukraine.htm%5C вернул в государственную собственность 1 433 км нефтепродуктопроводов.

22 марта 2017 года эта нефтепродуктотраспортная инфраструктура на основании «вновь возникших обстоятельств» была признана Хозяйственным судом Ровенской области… частной собственностью юрлиц с иностранной юрисдикцией.
Вновь возникшие обстоятельства, как подозревают детективы НАБУ, САП и СБУ, - это заведомо ложные выводы инженерно-технической судебной экспертизы ГП «УкрГИАП» от 20 марта 2017 года, на основании которых нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление», был выведен из государственной собственности Украины и передан в собственность ООО «ПрикарпатЗападтранс», а затем в частную собственность компании иностранной юрисдикции.
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07.03.2021 16:10 Відповісти
після того, як Зе-клован забрав цю трубу в мертвечука - вона попросту не буде наповнятись ГСМ-кою, тобто, не буде використовуватись.
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07.03.2021 17:03 Відповісти
Отож
все к чему прикасается зенелох превращается либо в дерьмо либо не работает никак - ни на друзей ни на врагов. это карма у человека такая. осел апокалипсиса
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07.03.2021 18:15 Відповісти
Не надо оскорблять других, когда сам толком не разобрался, а списывать с сайтов мы все умеем. Если ты говоришь о системе нефтепроводов "Дружба" то при чем тут национализированный и отнятый у Медведчука дизельный трубопровод из системы "Самара - Западное направление ". Я соглашаюсь с тобой, Зеленский часто уже не просто ошибки делает, а иногда кажется, что участвует в разработках Путина на уничтожение Украины. Ведь этот трубопровод просто ржавый металл, без дизеля, который по нему теперь не запустит ни Беларусь , ни Россия, а на пороге весенние посевные работы. Все запасы уже пошли на военные цели.
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08.03.2021 14:57 Відповісти
Ох какой вы умный петя алексеич, да вот беда за пять лет толку от вас маловато, а всё обещания и брехня про аж 146 реформ.
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07.03.2021 18:29 Відповісти
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