Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко

Візит до Москви Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля яскраво продемонстрував справжні наміри Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент, лідер політсили Петро Порошенко.

За словами п'ятого президента, Кремль заморожує свої стосунки з Європою, оскільки будь-які демократичні процеси в Росії становлять загрозу для Путіна і його влади.

"Я особисто знаю Жозепа Боррелля. Це сильна та розумна людина – справжній лідер. Я не буду коментувати наскільки своєчасним чи ні був його візит до Москви. Проте я думаю, що ця поїздка була корисною, оскільки яскраво продемонструвала справжні наміри Путіна", – вважає Порошенко.

"Росія вирішила заморозити свої відносини із Заходом. Кремль побоюється, що посилення співпраці з ЄС призведе до збільшення демократії в Росії. А більше демократії в Росії означає кінець режиму Путіна. Тож не повинно бути жодних ілюзій. Своїм прийомом, наданим Жозепу Борреллю, Росія продемонструвала небажання розвивати діалог з Брюсселем", – переконаний Петро Порошенко.

Порошенко також вважає, що Захід має запровадити проти російського режиму нові санкції через ув’язнення Олексія Навального. Він зауважив, що не ідеалізує російського політика через його позицію щодо Криму, однак Путін має нести відповідальність за політичні репресії.

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"Я не ідеалізую Олексія Навального. Я не можу прийняти його позиції щодо Криму. Однак з його боку це було мужнє рішення повернутися до Росії після спроби його отруєння, організованого ФСБ. Ніхто у світі не сумнівається в особистій ролі Путіна у цій справі", – говорить Порошенко.

"Дійсно, важливо подивитися, як російський народ протестує проти корупції, ерозії демократії та свободи слова у своїй країні. З усіх цих причин Захід повинен підтримувати Олексія Навального шляхом запровадження нових санкцій проти режиму Путіна, який вже платить дуже високу ціну", – переконаний Порошенко.