Кремль побоюється посилення співпраці з ЄС, адже це призведе до збільшення демократії в РФ, - Порошенко
Візит до Москви Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля яскраво продемонстрував справжні наміри Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент, лідер політсили Петро Порошенко.
За словами п'ятого президента, Кремль заморожує свої стосунки з Європою, оскільки будь-які демократичні процеси в Росії становлять загрозу для Путіна і його влади.
"Я особисто знаю Жозепа Боррелля. Це сильна та розумна людина – справжній лідер. Я не буду коментувати наскільки своєчасним чи ні був його візит до Москви. Проте я думаю, що ця поїздка була корисною, оскільки яскраво продемонструвала справжні наміри Путіна", – вважає Порошенко.
"Росія вирішила заморозити свої відносини із Заходом. Кремль побоюється, що посилення співпраці з ЄС призведе до збільшення демократії в Росії. А більше демократії в Росії означає кінець режиму Путіна. Тож не повинно бути жодних ілюзій. Своїм прийомом, наданим Жозепу Борреллю, Росія продемонструвала небажання розвивати діалог з Брюсселем", – переконаний Петро Порошенко.
Порошенко також вважає, що Захід має запровадити проти російського режиму нові санкції через ув’язнення Олексія Навального. Він зауважив, що не ідеалізує російського політика через його позицію щодо Криму, однак Путін має нести відповідальність за політичні репресії.
"Я не ідеалізую Олексія Навального. Я не можу прийняти його позиції щодо Криму. Однак з його боку це було мужнє рішення повернутися до Росії після спроби його отруєння, організованого ФСБ. Ніхто у світі не сумнівається в особистій ролі Путіна у цій справі", – говорить Порошенко.
"Дійсно, важливо подивитися, як російський народ протестує проти корупції, ерозії демократії та свободи слова у своїй країні. З усіх цих причин Захід повинен підтримувати Олексія Навального шляхом запровадження нових санкцій проти режиму Путіна, який вже платить дуже високу ціну", – переконаний Порошенко.
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минимальная пенсия в 2013 году составляла 894 грн
а в на конец 2018 составляла 1500 грн
что составило рост +68%
в то же время рост цен составил +150%
https://index.minfin.com.ua/economy/index/prodprice/
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
а теперь сравни со своими сказочными цифрами "+34%" и "+350%"
звездобол доморощенный
ты думал тут тебе на слово поверят? ха ха три раза. брысь под лавку скулить!
рост в два раза это рост на 100% а не на 200
иди в третий клас дятел
еще раз для деревянных. когда говорят "на" то это увеличение от первоначального значения
когда говорят "в" то это увеличение от нулевого значения
поэтому если говорят что 10 больше 5 в 2 раза то это значит что в 10 два раза по 5. соответственно если через пропорцию "в" получается 2.5 то "на" будет 150 %
иди в школу дятел
**** я тебе уже на пальцах все расписал - ты продолжаешь тупить..
иди стучи рогами в другом месте....
Лидер "ЕС" также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию в отношении оккупированного Крыма, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.Источник: https://censor.net/ru/n3251911
Дивина! Але більшість зебілів сприймають Порошенка за президента.
Все чекають від нього дій, рішень. Коментують його заяви.
Вони вже і забули, що два роки тому обрали зеленського. Хто це такий , нагадати вам, зебілушки ?
До нього адресуйте всі ваші претензії.
З підвалів Цензора, завиваючи на лиху долю, полізли зебіли
Как будто хряк ждёт вынесение приговора.
Вороги України витрачають мільярди доларів на брудні інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію європейського курсу та розхитування ситуації всередині нашої держави. Про це в інтерв´ю французькому виданню «https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/petro-porochenko-poutine-veut-detruire-l-union-europeenne_2146197.html L'Express » розповів п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Згідно з недавнім https://kiis.com.ua/materials/pr/Socis_KIIS_pr/PRESS_Prezent_UA_February_n3000.pdf опитуванням двох відомих соціологічних агентств, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» опустилася на другу позицію в рейтингу, пропустивши на перше місце партію «Європейська Солідарність». На третьому місці проросійські сили», - зазначив Порошенко.
«Більшість українців залишаються прихильниками європейської інтеграції та членства в НАТО. Щоб зламати цю тенденцію, Кремль змінив тактику: намагається підірвати нашу країну зсередини. Він витрачає мільярди доларів, аби дестабілізувати політичну ситуацію через брудну дезінформаційну кампанію», - говорить Петро Порошенко.
Він також зауважив, що переконаний у лідерстві найпотужнішої проєвропейської опозиційної сили в Україні.
«Все, що я можу вам сказати, що ким би не був кандидат від моєї партії «Європейська Солідарність», він стане переможцем на наступних президентських виборах», - наголошує Петро Порошенко.
Система нефтепродуктопроводов протяженностью 1433 км с середины 1990-х годов является спорным активом между Россией и Украиной. Труба была построена в середине прошлого века и в 1988-м передана в собственность РСФСР. После распада Союза и образования независимых государств собственником трубопровода стала Россия в лице оператора нефтетранспортной системы РФ - госкомпании Транснефть.
Свои права на нефтепродуктопровод Украина предъявила в 1995 году. Тогда между правительствами двух стран было подписано соглашение о необходимости определения правового статуса актива. С тех пор состоялось порядка десяти заседаний украинско-российских межправительственных комитетов и подкомитетов по этому вопросу, но решение так и не было принято.
В итоге дело застряло в судах. После начала агрессии России в Украине судебные споры активизировались. В ноябре 2014 года Ровенский апелляционный хозяйственный суд https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/2908092-rossiyskaya-transneft-gotova-otkazatsya-ot-dochki-v-ukraine.htm%5C вернул в государственную собственность 1 433 км нефтепродуктопроводов.
22 марта 2017 года эта нефтепродуктотраспортная инфраструктура на основании «вновь возникших обстоятельств» была признана Хозяйственным судом Ровенской области… частной собственностью юрлиц с иностранной юрисдикцией.
Вновь возникшие обстоятельства, как подозревают детективы НАБУ, САП и СБУ, - это заведомо ложные выводы инженерно-технической судебной экспертизы ГП «УкрГИАП» от 20 марта 2017 года, на основании которых нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление», был выведен из государственной собственности Украины и передан в собственность ООО «ПрикарпатЗападтранс», а затем в частную собственность компании иностранной юрисдикции.
все к чему прикасается зенелох превращается либо в дерьмо либо не работает никак - ни на друзей ни на врагов. это карма у человека такая. осел апокалипсиса