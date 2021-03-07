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Під час виконання службових обов'язків за роки незалежності України загинув 1 671 правоохоронець, - МВС

Під час виконання службових обов'язків за роки незалежності України загинув 1 671 правоохоронець, - МВС

З 2015 року в Україні загинули 44 правоохоронці, половина - через захворювання на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

Сьогодні Міжнародний День пам'яті поліцейських, загиблих на службі.

"Під час виконання службових обов'язків за роки незалежності України загинув1 671 працівник органів внутрішніх справ, з 2015 загинули 44 поліцейські, з них 5 у ООС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від COVID померло 22 поліцейські.

Читайте: У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову. ФОТО

МВС (3499) пам'ять (1183) Правоохоронні органи (2706) смерть (6739)


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Топ коментарі
+6
И практически все правохранители участники боевіх действий. Наверное от них пули отскакивают.
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07.03.2021 12:23
+6
а скільки вбито людей на допитах в мусарнях. А скільки було вибито зізнань за допомогою протигазів та кийків?
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07.03.2021 12:42
+5
Сколько из этих "служебных обязанностей" были преступными действиями которые стали причиной их смерти??? например, расстрелы невинных людей на Майдане...
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07.03.2021 12:38
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И практически все правохранители участники боевіх действий. Наверное от них пули отскакивают.
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07.03.2021 12:23 Відповісти
Безумная математика: с 1991 года по 2015 погибло 1627 служащих МВД( минус 44 от 1671), около 69 человек в год. А с 2015 года по 2021 год погибло при исполнении служебных обязанностей 22 человека и 22 умерло из за коронавируса, И тут за 6 лет войны и меньше 4-х человек в год и из них 5 человек в зоне ООС. На 2018 год УБД среди военнослужащих МВД было 32481 человек(более поздних данных не нашёл) Почти в 20 раз сократились потери личного состава, не смотря на войну.
Наверно это заслуга реформы МВД Порошенко и Авакова. Великолепная статья - "услужливый дурак опаснее врага".
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07.03.2021 16:56 Відповісти
Все на много проще. Мусора корочку УБД получают или на болкпостах во второй линии, или на КВПП, или при патрулировани дорог второй линии. Мало того, скажу по секрету, многие мусора на блокпостах умудряются выманивать взятки.
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07.03.2021 17:07 Відповісти
А финансирование и техника Авакову идёт в первую очередь, лучше и раньше чем в ВСУ. Кто же защищает Украину?
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07.03.2021 17:16 Відповісти
Не мусора это точно. НГ на самом деле для разгона демонстраций нужна.
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07.03.2021 21:46 Відповісти
Сколько из этих "служебных обязанностей" были преступными действиями которые стали причиной их смерти??? например, расстрелы невинных людей на Майдане...
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07.03.2021 12:38 Відповісти
или самострелы....
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07.03.2021 14:05 Відповісти
Або,як позавчора,коли мєнти вирішили розвернутись на суцільній,ніби як на виклик.
https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-trxasi-odeksa-kijiv/ Внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.
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07.03.2021 16:50 Відповісти
а скільки вбито людей на допитах в мусарнях. А скільки було вибито зізнань за допомогою протигазів та кийків?
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07.03.2021 12:42 Відповісти
Изнасилования подобныя кагарлицкому, врадиевскок убийство.... - это особенные служебные обязательства... ведь таких преступлений не единичные случаи, их десятки, если не сотни... и естественно они ставали предметом мести законопослушных граждан и это законно.... ставали карой господней для ментов и полициянтов...
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07.03.2021 12:44 Відповісти
Звичайно, коли пристібатись до харківського дядька фермера, мовляв, кріпак давай документи на комбайна і землю бо будемо стріляти. Коли вбили студента Індила, коли стояти і дивитись, як банда із Броварів стріляє по маршрутках, чи свідка тупо ґвалтують в Кагарлику а начальник робить дурочку, яка не розуміє що таке Конституція, коли в Княжичах перестріляти п'ятьох охоронців на замовлення бариг, то звичайно будуть втрати в особовому складу. Ви б шановні пани нагайки олігархії роз'яснили народу, чому ваших начальників райвідділків поліції і дільничних не вибирають громадяни, що цьому заважає? Може хабарі на верхи влади? У мене зброї немає, у них вона є. Тому це їх проблема загинути чи ні. Я їх не прошу мене захистити, я прошу надати змогу мені самому мати зброю і захищатись від бандитів в погонах чи ні . Поліція повинна тільки якісно розслідувати злочини, а не бути феодалом для кріпаків.
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07.03.2021 13:20 Відповісти
Ну не жалко мусоров! не выдавишь слезу! Жалко только что мало!
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07.03.2021 14:02 Відповісти
Тех, что за орков, тоже посчитали ?
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07.03.2021 14:40 Відповісти
Собаку на то и обучают, чтобы верно служить хозяину, который кинет ее с обвязанной миной куда захочет. У Собакова армия собак. А собаки еще наплодят.
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07.03.2021 16:39 Відповісти
А скільки з них загинуло з-за власної непрофесійності, особливо даїшників? Скільки людей вони подавили, скільки авто розтрощили?
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07.03.2021 16:42 Відповісти
 
 