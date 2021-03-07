Під час виконання службових обов'язків за роки незалежності України загинув 1 671 правоохоронець, - МВС
З 2015 року в Україні загинули 44 правоохоронці, половина - через захворювання на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.
Сьогодні Міжнародний День пам'яті поліцейських, загиблих на службі.
"Під час виконання службових обов'язків за роки незалежності України загинув1 671 працівник органів внутрішніх справ, з 2015 загинули 44 поліцейські, з них 5 у ООС", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від COVID померло 22 поліцейські.
Топ коментарі
+6 Русский Алкаш
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Наверно это заслуга реформы МВД Порошенко и Авакова. Великолепная статья - "услужливый дурак опаснее врага".
https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-trxasi-odeksa-kijiv/ Внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.