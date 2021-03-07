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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу через COVID-19 померли 14 осіб, видужали - 41, виявили 432 нові випадки, - Кличко. КАРТА

У Києві за добу через COVID-19 померли 14 осіб, видужали - 41, виявили 432 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу, 6 березня, в Києві виявили 432 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"432 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 осіб. Усього за період пандемії в місті 2 767 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

За його даними, за вчора були госпіталізовані 50 пацієнтів, 41 особа одужала за минулу добу.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому - 93, Деснянському - 84 і Оболонському - 69", - додав Кличко.

У Києві за добу через COVID-19 померли 14 осіб, видужали - 41, виявили 432 нові випадки, - Кличко. КАРТА 01

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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