У Києві за добу через COVID-19 померли 14 осіб, видужали - 41, виявили 432 нові випадки, - Кличко. КАРТА
За минулу добу, 6 березня, в Києві виявили 432 нових випадки коронавірусу.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"432 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 осіб. Усього за період пандемії в місті 2 767 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.
За його даними, за вчора були госпіталізовані 50 пацієнтів, 41 особа одужала за минулу добу.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому - 93, Деснянському - 84 і Оболонському - 69", - додав Кличко.
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