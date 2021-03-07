Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці"
Російська федерація і Білорусь планують в березні поточного року провести спільні навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
Підкреслюється, що на полігоні "Полівно" в Ульянівській області та полігоні "Осиповічський" в Мінській області Республіки Білорусь відбудуться спільні російсько-білоруські тактичні навчання аеромобільних військ Росії і Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь.
Російська сторона підкреслює, що навчання нібито будуть присвячені миротворчій тематиці.
Під час навчань у РФ буде задіяно понад 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки, 2 ударні вертольоти Мі-24 і 6 транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ Центрального військового округу.
"На полігоні "Осиповічський" в Мінській області після проведення бойового злагодження, яке відбудеться протягом тижня після прибуття підрозділу ВДВ Росії в Мінську область, підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні і наступі вдень і вночі" , - підкреслюється в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но помню бабушка рассказывала, что ели суп из крапивы и боялись детей выпускать на улицу-чтоб их не сьели соседи ,при етом бабушка всегда плакала.
еще помню бабушка говорила что сосед не выдержал и сбежал из хаты с последним мешком пшена,так вся его семья умерла от голода (некоторые люди от голода теряли разум и превращались в животных)
вот так с украинцами поступали москали!
http://news.bigmir.net/ukraine/860140-Strelkov-Voiny-na-Donbasse-nachal-ya Стрелков: Войну на Донбассе начал я -"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось", - заявил Игорь Гиркин, он же Стрелков - полковник ФСБ России в отставке
"После вырывания ноздрей написать на лбу ВОР и сослать в Сибирь"
Польський спеціалізований ресурс Defence24 подав інформацію про те, що Білорусь готується до випробувальних пусків нових ракет вітчизняної розробки з ракетної системи "Полонез".
Йдеться про випробування системи "Полонез" з ракетами з дальністью дії у 300 км. Раніше, у 2016 році, білоруські збройні сили взяли на озброєння новий ракетний комплекс "Полонез" з дальністю дії до 200 км.
"Полонез" замінив пострадянські пускові установки БМ-30 "Смерч" у 336-й ракетно-артилерійській бригаді, дислокованій в Осиповичах Могильовської області.Власне, "Полонез" - це спільний проєкт Білорусі з Китаєм, з концерном CASC, відповідальним за військову техніку, космічні та ракетні технології, а також з компаніями ALIT та Poly Technologies, які експортують ракети. Ударна сила "Полонезу" - китайська ракета А200, яка може вражати цілі на відстані до 200 км з точністю (CEP) у 30-50 метрів. Діаметр ракети - 301 мм.
Нині Білорусь рухається далі й реалізує варіант "Полонезу" з дальністю дії у 300 км. У 2017 році міноборони Білорусі вже повідомляло про випробування ракет з дальністю дії, збільшеної до 300 км, але, схоже, це були лише попередні випробування - без реальних пусків. Бо для них Білорусь не має власних полігонів.
https://defence-ua.com/army_and_war/bilorus_gotujetsja_do_pershih_puskiv_raket_polonez_na_300_km_u_polschi_otsinjujut_riziki-3063.html
Гитлер захватил столицу Белоруси Минск на шестой день войны,а всю Белорусь 29 июня...,это типа начальник Генштаба красной армии генерал Жюков бился до последнего патрона...
Тому.Завжди актуально :
Во время учений будет: утоплено и перевёрнуто - три танка, ипанутся - два вертолёта, встречным огнём - перестреляют друг друга, а по пьяне - задавят стадо коров местных крестьян.....