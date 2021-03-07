Росія і Білорусь готують спільні навчання, нібито привячені "миротворчій тематиці"

Російська федерація і Білорусь планують в березні поточного року провести спільні навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Підкреслюється, що на полігоні "Полівно" в Ульянівській області та полігоні "Осиповічський" в Мінській області Республіки Білорусь відбудуться спільні російсько-білоруські тактичні навчання аеромобільних військ Росії і Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь.

Російська сторона підкреслює, що навчання нібито будуть присвячені миротворчій тематиці.

Під час навчань у РФ буде задіяно понад 400 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки, 2 ударні вертольоти Мі-24 і 6 транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ Центрального військового округу.

"На полігоні "Осиповічський" в Мінській області після проведення бойового злагодження, яке відбудеться протягом тижня після прибуття підрозділу ВДВ Росії в Мінську область, підрозділи російських і білоруських десантників відпрацюють спільні спеціальні дії посиленого парашутно-десантного батальйону в обороні і наступі вдень і вночі" , - підкреслюється в повідомленні.

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