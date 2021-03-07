Якщо у світі введуть "паспорти вакцинації", наша цифрова система допоможе українцям підтвердити отримання щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль

З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він закликає українців активніше записуватися в чергу на вакцинацію: "кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через додаток і вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0800 60 20 19)".

За словами Шмигаля, дані будуть внесені в електронний список очікування, що дозволить організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинації. Після заповнення заявки українці отримають запрошення в пункт щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров'я плану вакцинації.

"Навіть більше, цифрова система, розроблена Мінціфри з Міністерством охорони здоров'я, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 в разі, якщо в світі будуть введені так звані "паспорти вакцинації", - додав прем'єр.

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