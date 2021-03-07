Якщо у світі введуть "паспорти вакцинації", наша цифрова система допоможе українцям підтвердити отримання щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль
З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він закликає українців активніше записуватися в чергу на вакцинацію: "кожен охочий менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через додаток і вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0800 60 20 19)".
За словами Шмигаля, дані будуть внесені в електронний список очікування, що дозволить організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинації. Після заповнення заявки українці отримають запрошення в пункт щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров'я плану вакцинації.
"Навіть більше, цифрова система, розроблена Мінціфри з Міністерством охорони здоров'я, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 в разі, якщо в світі будуть введені так звані "паспорти вакцинації", - додав прем'єр.
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Это - новый, но, я считаю, очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Защита здоровья и безопасность:
Спорт НА́ТО,объёмы оружейного экспорта и импорта возросли на N % впо апк и тд и тп УСЁ ВАЖНО невзирая ни на что ... долг патриота -
Нагадаю на силовий блок (поліцію, СБУ, МНС) виділяється зараз скільки, що україна знаходиться по цьому показнику на 3 місці в світі.
Зелені падли під камери на ТБ ширяються, а решта громадяни будуть записуватися просто в чергу на вакцинацію, один чорт, якщо не бюджетник, то штрикнуть в руку не раніше 2020 року(((
Главное,чтоб клеймо на лоб не забыли ставить,тоже хорошая инициатива👍😉
А ты чьим то словам... ,мол он укололся тем же, что корят тебя..." - верь дальше...
А вот Папа Римский не кололся этим шмурдяком... !
тот же клован мог уколоться физраствором, а может и вообще не кололся,
клован и про тарифы брехал, эти мрази соврут и дорого ее возьмут
тоьько вот в той же Польше скорее всего пошлют на три весёлых буквы и дію, и клованский паспорт, легче куптть справку и БЕСПЛАТНО привиться в той же Польше,
чем колоть неизвестно что для наполнения карманов зеленского и его бизнес партнёрши богатырёвой
Так что будем мы сидеть в своём бандустане за железным занавесом.
Но это всё ничего, зато не Порошенко.
і нащо шакали брешуть що це неправда, мабуть тому щоб вакцинувати все
людство і заробити на цьому гарні бабулєси, а як що вакцинація зробе з людей
інвалідів різних ступеней, то їм також можно буде продавати ліки і послуги до самої
їх смерті. Чим далі тим цинішнише дії влади у всьому світі
ЗДОРОВІ ЛЮДИ ЗАРАЗ НЕ ПОТРІБНІ НІ ДЕ