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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети й автомати

В окупованій Абхазії затримали

В окупованій Росією Абхазії слідство висунуло колишньому помічнику "президента" Абхазії та бойовику незаконного збройного формування "ДНР" Ахрі Авідзбі звинувачення в незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", Ахру Авідзбу затримали у Сухумі 4 березня.

Авіздба в минулому – командир батальйону "Пятнашка" в угрупованні проросійських бойовиків "ДНР", відомий під позивним Абхаз, громадянин Росії (як і велика частина жителів самопроголошеної Абхазії).

Крім Авідзби, були затримані ще п’ятеро осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за "русскій мір" на Донбасі". За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.

"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені набої, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був удостоєний звання "герой ДНР".

Також читайте: ФСБ РФ повідомляє про затримання жителя окупованого Сімферополя: підозрюють у "публічному виправданні тероризму"

Абхазія (100) затримання (4336) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+21
герой днр
В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы - Цензор.НЕТ 4433
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07.03.2021 14:08
+7
Запізніла новина. Подейкують, його сьогодні вночі опустили зеки на прес-хаті.
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07.03.2021 14:03
+6
Ну хрен сним..а в на зоне как уже карта ляжет....)))
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07.03.2021 13:54
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Обвинение в хранении , а не в участии . Ни о чём !
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07.03.2021 13:54 Відповісти
. Все рівно піде в мікроволновку , або в ліфт зразу на два метри вниз . ))
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07.03.2021 18:23 Відповісти
Ну хрен сним..а в на зоне как уже карта ляжет....)))
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07.03.2021 13:54 Відповісти
До зоны может и не дойти ... . ))
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07.03.2021 18:25 Відповісти
Да он там вроде политиком местным решил стать и партию зарегистрировал, вот ему и объяснили популярно да и повод неплохой. А в тюрьме инфаркт будет. Крыса убирает прямых свидетелей и исполнителей
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07.03.2021 14:00 Відповісти
Запізніла новина. Подейкують, його сьогодні вночі опустили зеки на прес-хаті.
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07.03.2021 14:03 Відповісти
Тобто вже какашковий хєрой дири?
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07.03.2021 17:55 Відповісти
Казанский ещё вчера это озвучил...
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07.03.2021 14:06 Відповісти
медаль нашла героя
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07.03.2021 14:07 Відповісти
Все прикацапленые петухи,припёршиеся убивать в Украину закончат печально.
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07.03.2021 14:07 Відповісти
герой днр
В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы - Цензор.НЕТ 4433
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07.03.2021 14:08 Відповісти
Переплутав лаптєстан з ДЬІРОЮ.
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07.03.2021 14:11 Відповісти
Ему подкинул Ярош! Эта фсьо биндерафцы!
А вообще нехай хоть за это посидит. Даст Бог, в процессе подкинут статью и за участие НВФ, убийства и грабежи. Хотя на расее это подвиги.
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07.03.2021 14:16 Відповісти
рашко-суд подымет...???!! - щасссссс...., и вагнера-уткина, и пригожина, усеххх сразу...
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07.03.2021 17:45 Відповісти
Да його і спіймали тому що на зіркі хероя був нацарапаний тризубєць і підпис від Дмитра Я., на вічну память.
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07.03.2021 17:57 Відповісти
Нічого собі оперативність!Це тіло вже четверту добу на підвалі пресують.
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07.03.2021 14:17 Відповісти
На Кавказе спокойствие? Ты че куришь Чувак?
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07.03.2021 14:21 Відповісти
В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети і автомати - Цензор.НЕТ 701

В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети і автомати - Цензор.НЕТ 6956
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07.03.2021 14:33 Відповісти
Цих дирявих гнид треба вичисляти і знищувати де б вони не ховались українськими спецами на кшталт "моссад".
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07.03.2021 14:37 Відповісти
по имени видно коренной шахтер с аула.Шахта имени Фирюзы ибн кишлакк..))
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07.03.2021 14:40 Відповісти
його само ДНР підозрювало втому, що це він підірвав ліфт в якому добирався до хатки моторолла нібито за особисту образу. Зразу ж після цього і втік з родичами додому, а там зайнялись промислом (гангстерським) недалеко від дачі царя от і фінал.
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07.03.2021 14:41 Відповісти
В оккупированной Россией Абхазии ... Так называемое "МВД Абхазии" ... выдвинуло Ахри Авидзбу обвинения в незаконном хранении оружия.... Кроме Авидзбы, были задержаны еще пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья .... За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/ru/n3251924

Совсем блин запутали! А делать-то теперь что, грустить или радоваться?
Если он всё это хранил для того, чтобы снова съездить в Донецк за "дваждыгеройДНР", то почему его арестовали?
А если он всё это хранил для того, чтобы деоккупировать Абхазию .... то нужно грустить?
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07.03.2021 16:09 Відповісти
интересно, Украина будет создовать секретный отдел бойцов, которые без пыли и шума будет ликвидировать всех этих военных преступников, прямо на улице или в любом себе удобном месте, на подобие Израильских спецслужб.
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07.03.2021 16:10 Відповісти
А Гиви сам подорвал себя?
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07.03.2021 19:38 Відповісти
цю падлу !!! треба ЗНИЩИТЬ !!! він керував операціею (Бої за Шахтарськ (2014) днр-лнр, Гнида добивала нашу (25 ОПДБригаду),є відео та фото , Катував наших воїнів ,, Знищить!!!! НА фарш !!!
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07.03.2021 17:32 Відповісти
у дупу кАзла цього ще не трахнули?
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07.03.2021 19:45 Відповісти
У мразоты все на ***** написано
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07.03.2021 19:56 Відповісти
 
 