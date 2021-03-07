В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети й автомати
В окупованій Росією Абхазії слідство висунуло колишньому помічнику "президента" Абхазії та бойовику незаконного збройного формування "ДНР" Ахрі Авідзбі звинувачення в незаконному зберіганні зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", Ахру Авідзбу затримали у Сухумі 4 березня.
Авіздба в минулому – командир батальйону "Пятнашка" в угрупованні проросійських бойовиків "ДНР", відомий під позивним Абхаз, громадянин Росії (як і велика частина жителів самопроголошеної Абхазії).
Крім Авідзби, були затримані ще п’ятеро осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за "русскій мір" на Донбасі". За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.
"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені набої, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського і іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.
Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був удостоєний звання "герой ДНР".
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А вообще нехай хоть за это посидит. Даст Бог, в процессе подкинут статью и за участие НВФ, убийства и грабежи. Хотя на расее это подвиги.
Совсем блин запутали! А делать-то теперь что, грустить или радоваться?
Если он всё это хранил для того, чтобы снова съездить в Донецк за "дваждыгеройДНР", то почему его арестовали?
А если он всё это хранил для того, чтобы деоккупировать Абхазию .... то нужно грустить?