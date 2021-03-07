Перший заступник голови КМДА Поворозник не є стороною або учасником провадження про отримання хабаря. Про підозри йому не повідомляли, - СБУ. ДОКУМЕНТ

СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, з яким ЗМІ раніше пов'язували першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідно до оприлюдненого документу, Поворозник не є стороною або учасником цього провадження.

Про це Поворозник повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що нарешті завершене досудове розслідування справи, з якою майже рік тому пов’язували моє ім’я і маніпулювали фактами. Матеріали провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Наголошую – ні я, ні будь-хто з інших працівників КМДА, не є сторонами або учасниками кримінального провадження, про яке так резонансно заявляли.

Мені, моїй сім’ї та колегам довелося пройти через непросте і дуже неприємне випробування. Ця ситуація показала, що правда, на жаль, мало кому цікава. Продемонструвала, хто друг, а хто - ні", - підкреслює Поворозник.

Він також опублікував документ, спрямований начальником слідчого управління СБУ керівнику апарату виконавчого органу Київської міськради Дмитру Загуменному, що підтверджує слова чиновника. У документі зазначено, що Поворозник не є стороною або учасником цього провадження.

Також дивіться: Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів. ВIДЕО

Він також підкреслив, що готовий приступити до виконання службових обов'язків в повному обсязі та подав відповідну заяву міському голові.

"Вважаю, що повернути мене до виконання обов'язків буде справедливим і законним", - підсумував він.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.