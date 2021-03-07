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Новини
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Перший заступник голови КМДА Поворозник не є стороною або учасником провадження про отримання хабаря. Про підозри йому не повідомляли, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Перший заступник голови КМДА Поворозник не є стороною або учасником провадження про отримання хабаря. Про підозри йому не повідомляли, - СБУ. ДОКУМЕНТ

СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, з яким ЗМІ раніше пов'язували першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідно до оприлюдненого документу, Поворозник не є стороною або учасником цього провадження.

Про це Поворозник повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що нарешті завершене досудове розслідування справи, з якою майже рік тому пов’язували моє ім’я і маніпулювали фактами. Матеріали провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Наголошую – ні я, ні будь-хто з інших працівників КМДА, не є сторонами або учасниками кримінального провадження, про яке так резонансно заявляли.

Мені, моїй сім’ї та колегам довелося пройти через непросте і дуже неприємне випробування. Ця ситуація показала, що правда, на жаль, мало кому цікава. Продемонструвала, хто друг, а хто - ні", - підкреслює Поворозник.

Він також опублікував документ, спрямований начальником слідчого управління СБУ керівнику апарату виконавчого органу Київської міськради Дмитру Загуменному, що підтверджує слова чиновника. У документі зазначено, що Поворозник не є стороною або учасником цього провадження.

Також дивіться: Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів. ВIДЕО

Перший заступник голови КМДА Поворозник не є стороною або учасником провадження про отримання хабаря. Про підозри йому не повідомляли, - СБУ 01

Він також підкреслив, що готовий приступити до виконання службових обов'язків в повному обсязі та подав відповідну заяву міському голові.

"Вважаю, що повернути мене до виконання обов'язків буде справедливим і законним", - підсумував він.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

хабар (4688) КМДА (2363) Поворозник (126)


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Топ коментарі
+5
Когда человек ворует потому что он голодный понять его можно. Но когда он ворует у голодных, будучи миллиардером... это уже болезнь. И лечить ей можно только ВИСЕЛИЦЕЙ!!! (с)
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07.03.2021 14:37
+3
Да он святой!!! Где вы видели замглавы администрации взяточника?!
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07.03.2021 14:10
+3
сбу - убийцы и бандиты-налётчики , грех не поверить мусорским ...
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07.03.2021 14:50
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Интересно перечитать комменты к статье Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски.14.04.20 21
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07.03.2021 14:00 Відповісти
Умные люди сразу казали, что дело закончится громким пуком.
Какой то посредник что то получил неизвестно за что и для кого.
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07.03.2021 16:22 Відповісти
Да он святой!!! Где вы видели замглавы администрации взяточника?!
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07.03.2021 14:10 Відповісти
мимо проходил
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07.03.2021 18:32 Відповісти
Це вже нове літсо,чи ще старе?
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07.03.2021 14:16 Відповісти
Пришлось поделиться.
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07.03.2021 14:31 Відповісти
Когда человек ворует потому что он голодный понять его можно. Но когда он ворует у голодных, будучи миллиардером... это уже болезнь. И лечить ей можно только ВИСЕЛИЦЕЙ!!! (с)
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07.03.2021 14:37 Відповісти
Для лечения этой болезни существует много разных способов. Одна проблема - в стране нет квалифицированных и патриотичных врачей.
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07.03.2021 18:37 Відповісти
Компенсації від України ця особа за спричинени неподобства не вимагає? Він завжди з собою возить 60 .тис.?
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07.03.2021 14:39 Відповісти
сбу - убийцы и бандиты-налётчики , грех не поверить мусорским ...
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07.03.2021 14:50 Відповісти
Пока не будет открыто и понятна такая мелочь, откуда у сотрудников СБУ дорогие тачки и прочее имущество.... Я уж молчу про погоны и ордена в московских сейфах на Лубянке....
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07.03.2021 15:12 Відповісти
Откупился
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07.03.2021 15:51 Відповісти
Он сидел в КГГА при https://skelet-info.org/aleksandr-omelchenko-tajny-proshlogo-glavnogo-konkurenta-klichko-na-vyborax-v-kieve/ Александре Омельченко и приhttps://skelet-info.org/leonid-chernoveckij-kak-lenya-kosmos-ograbil-kiev-i-perebralsya-v-gruziyu/ Леониде Черновецком , занимал там руководящие должности до Майдана при Александре Попове, и после Майдана при Владимире Бондаренко, а затем был назначен заместителемhttps://skelet-info.org/vitalij-klichko-temnoe-proshloe-smotryashhego-v-zavtrashnij-den/ Виталия Кличко . «Невыкорчевываемости» Николая Поворозника могут позавидовать многие чиновники столичной администрации. SKELET-info рассказывает в чем же его секрет, и кто на самом деле скрывается за маской безупречного незаменимого специалиста?
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07.03.2021 16:06 Відповісти
маланці своїх завжди відмажуть ...щоб не проболтався
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07.03.2021 16:10 Відповісти
Поворозник- активный учасник опг ДОЗ Киева, он назначен кличком, ему подчиняется детоубийца валентина гинзбург, которая вместо того чтоб присесть на зону чудным образом возглавила ДОЗ Киева . Данная опг занимается розворовыванием денег предназначеных для детей инвалидов. https://stopcor.org/nemovlyata-ginzburg-deputat-kyyivrady-pabat-vymagatyme-zvilnennya-ochilnyczi-doz/
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07.03.2021 17:39 Відповісти
В средние века церковь выдавала индульгенции....за деньги, конечно. Очевидно в наше время тем же занимается СБУ, прокуратура, суды, МВД....да и кто только не отмазывает воров всех мастей от криминальной ответственности.
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07.03.2021 18:34 Відповісти
Так как Виталий Кличко является следующим победителем президентских перегонов в Украине, вокруг Виталия Кличко будет всё зачищено до стерильности, и в том числе Паровозик ни в чём не виноват. Но Виталий Кличко должен понимать, что народу, который его изберёт, не понравится, если на свободе будет гулять Венедиктова, члены ОПГ ДБР тот же Татаров или Портнов.
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07.03.2021 19:34 Відповісти
 
 