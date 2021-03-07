Адміністрація Байдена готова сформувати окрему структуру для протидії великим кібератакам, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена може сформувати цільову групу для боротьби з великими кібератаками, "пов'язаними з Китаєм".

Про це телеканалу CNN заявило джерело з числа офіційних осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) - це міжвідомча структура, створення якої ініціювала Рада національної безпеки, в яку входять ФБР, Агентство кібербезпеки й інфраструктурної безпеки (CISA) тощо, сказав американський чиновник.

За оцінками, близько 30 тис. постраждалих від "китайських" кібератак клієнтів налічується тільки в США і 250 тис. у всьому світі, хоча ці цифри можуть зрости, повідомило джерело.

Адміністрація Байдена все частіше б'є на сполох з приводу серії недавніх кібератак, про які компанія Microsoft заявила на цьому тижні.

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"Це активна загроза. Всі, хто керує цими серверами - уряд, приватний сектор, наукові кола - мають діяти зараз, щоб виправити становище", - заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомив у своєму твіттері, що уряд відстежує повідомлення про те, що американські мозкові центри, можливо, були скомпрометовані атакою.

CISA підкреслило, що шкідлива активність, якщо її не зупинити, може "дозволити зловмиснику отримати контроль над всією корпоративною мережею".

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що міністерство оборони зараз працює над тим, щоб визначити, чи не є воно вразливим.

На цьому тижні Microsoft повідомила, що їй стало відомо про декілька слабких точок в програмному забезпеченні її серверів, які використовують "китайські" хакери.