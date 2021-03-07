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Новини
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Адміністрація Байдена готова сформувати окрему структуру для протидії великим кібератакам, - CNN

Адміністрація Байдена готова сформувати окрему структуру для протидії великим кібератакам, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена може сформувати цільову групу для боротьби з великими кібератаками, "пов'язаними з Китаєм".

Про це телеканалу CNN заявило джерело з числа офіційних осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) - це міжвідомча структура, створення якої ініціювала Рада національної безпеки, в яку входять ФБР, Агентство кібербезпеки й інфраструктурної безпеки (CISA) тощо, сказав американський чиновник.

За оцінками, близько 30 тис. постраждалих від "китайських" кібератак клієнтів налічується тільки в США і 250 тис. у всьому світі, хоча ці цифри можуть зрости, повідомило джерело.

Адміністрація Байдена все частіше б'є на сполох з приводу серії недавніх кібератак, про які компанія Microsoft заявила на цьому тижні.

Також читайте: Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США

"Це активна загроза. Всі, хто керує цими серверами - уряд, приватний сектор, наукові кола - мають діяти зараз, щоб виправити становище", - заявила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомив у своєму твіттері, що уряд відстежує повідомлення про те, що американські мозкові центри, можливо, були скомпрометовані атакою.

CISA підкреслило, що шкідлива активність, якщо її не зупинити, може "дозволити зловмиснику отримати контроль над всією корпоративною мережею".

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що міністерство оборони зараз працює над тим, щоб визначити, чи не є воно вразливим.

На цьому тижні Microsoft повідомила, що їй стало відомо про декілька слабких точок в програмному забезпеченні її серверів, які використовують "китайські" хакери.

кіберзлочин (809) США (22417) хакер (1345)


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Топ коментарі
+2
у нас на границе с китаем образовалась выгребная яма, воняет,
в ней живут кремляди, что непонятно ?
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07.03.2021 16:39
+1
Байден улетел домой на выходные с двумя тематическими папками. Первая - Иран. А Вторая - .... да да. Украина.
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07.03.2021 14:42
+1
What?))) в кого «у вас» кордон з Китаєм?
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07.03.2021 16:16
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Байден улетел домой на выходные с двумя тематическими папками. Первая - Иран. А Вторая - .... да да. Украина.
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07.03.2021 14:42 Відповісти
Всрался им тот Китай. Кацапню сначала растопчите.
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07.03.2021 14:54 Відповісти
не всрался, у нас проблемы на границе с китаем, если что
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07.03.2021 15:04 Відповісти
What?))) в кого «у вас» кордон з Китаєм?
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07.03.2021 16:16 Відповісти
у нас на границе с китаем образовалась выгребная яма, воняет,
в ней живут кремляди, что непонятно ?
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07.03.2021 16:39 Відповісти
Аполитично рассуждаете - если Китай Америку технологически задавит то тогда нам всем песда. Раша сама схлопнется со временем God willing.
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07.03.2021 17:10 Відповісти
Тим часом Мєндєль не змогла побороти одним твітом впертого шведа...
https://bykvu.com/ua/bukvy/mendel-pislja-svoiei-statti-pro-zelenskogo-ta-oligarhiv-posperechalasja-z-ekonomistom-aslundom-vin-vimagaie-vibachen/

Адміністрація Байдена готова сформувати окрему структуру для протидії великим кібератакам, - CNN - Цензор.НЕТ 3421
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07.03.2021 15:40 Відповісти
Хто буде боротись із брехнею самого CNN? От цікаво, рейтинги в CNN в Америці на рівні підлоги, а «вєщає» цей фейкнюз говноміт із кожної як то кажуть у вас праски. Я хотів би нагадати українцям, що під час атаки росіян на Крим,CNN був далеко не на українському боці! Це вам про «чесні» новини, котрі давно перетворились на політичні шоу.
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07.03.2021 16:15 Відповісти
В Америке есть АНБ, только центральный аппарат которого 10 000 человек, это целый город, что еще надо? Каждый американский комп (телефон) оборудован прослушкой, и видеонаблюдением еще на стадии производства (Сноуден) Слушали Меркель, и Оланда, причем этого не отрицают. Что еще надо?)))
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07.03.2021 16:39 Відповісти
Еще одно здание в Александрии построят для бюрократов с пенсией.
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30.06.2021 15:58 Відповісти
 
 