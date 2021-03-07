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Проблему з теплопостачанням Донеччини вирішено в терміновому порядку. Дії "Донецькоблгазу" не залишаться без реакції, - Шмигаль

Проблему з теплопостачанням Донеччини вирішено в терміновому порядку. Дії

"Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня припинив подачу газу 59 котельням "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що півтисячі житлових будинків і низка соціальних об'єктів, в тому числі лікарні, залишилися без тепла.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини.

Впевнений, незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України", - нагадав Шмигаль.

Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть скласти 150 мільйонів гривень на добу.

Зі свого боку, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Навіть більше, "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.

Також читайте: Старт опалювального сезону під загрозою в 45 населених пунктах, - "Нафтогаз"

облгази (276) Донецька область (8291) Теплокомуненерго (541) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+8
Заганяйте і далі бюджет у борги, але не допускайте відключення
боржників з непідконтрольних територій!
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07.03.2021 14:54
+8
Донецкоблгаз полностью пренадлежит ОПЖЗ
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07.03.2021 15:08
+5
Здесь не Донецкоблгаз виноват напрямую, а ********* из ОПЗЖ, которая не захотела отдавать Славянск, и теперь мстит Ляху, за то, что он ветировал секретаря их жоппоблока! Там надо сажать всех *********, которые пошли против горожан Славянска!
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07.03.2021 15:02
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Заганяйте і далі бюджет у борги, але не допускайте відключення
боржників з непідконтрольних територій!
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07.03.2021 14:54 Відповісти
Трохи гумору.
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https://stopcor.org/u-zbrojnyh-sylah-********-stvoryuyut-lgbt-*********/ У Збройних силах України створюють ЛГБТ+ підрозділ
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07.03.2021 14:56 Відповісти
В ОП уже по ходу есть - но секретный !!!

"3.14дарасов много говорит Шмыгаль - даже среди геев знаю одного."(с)
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07.03.2021 15:01 Відповісти
кто о чем , а пыдор о своем
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07.03.2021 15:02 Відповісти
ЛГБТ підрозділ в основном охороняє плєнних, та влаштовує BDSM допити.
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07.03.2021 15:12 Відповісти
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07.03.2021 15:15 Відповісти
А Ляшко там буде командир підрозділа.
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07.03.2021 15:07 Відповісти
ждите в другом месте подлянку от ОПЖЗ
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07.03.2021 15:01 Відповісти
Здесь не Донецкоблгаз виноват напрямую, а ********* из ОПЗЖ, которая не захотела отдавать Славянск, и теперь мстит Ляху, за то, что он ветировал секретаря их жоппоблока! Там надо сажать всех *********, которые пошли против горожан Славянска!
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07.03.2021 15:02 Відповісти
а их избиратели тут при чем
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07.03.2021 15:03 Відповісти
избиратели тут просто мясо!
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07.03.2021 16:13 Відповісти
Донецкоблгаз собственность Курченко. Так им и надо
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07.03.2021 17:20 Відповісти
Донецкоблгаз полностью пренадлежит ОПЖЗ
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07.03.2021 15:08 Відповісти
или Я тупой или Зеля умный , это уже вторая подлянка от ОПЖЗ, первая - увелечение тарифов
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07.03.2021 15:10 Відповісти
😂😎😆😱
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07.03.2021 16:09 Відповісти
Та ну, кому навесні потрібне опалення?
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07.03.2021 15:36 Відповісти
даже толком не понятно, кому этот Облгаз принадлежит. все прозрачно,аж капец. это все происки Люксембурга. (С 2013 года владельцы люксембургские GrandGas S.à r.l. и GasCity S.à r.l. Их миноритарные акционеры - харьковчане Павел Орлов и Лада Кримерман)
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07.03.2021 15:46 Відповісти
А може варто зібрати РНБО і націоналізувати усі облгази?
А щоб в світі не звизділи то просто повернути їм ті копійки за які олігархи купили ці облгази. Причому повернути в гривнях...😎
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07.03.2021 16:12 Відповісти
А в рнбо сидять незалежні некорумповані профессіонали- патріоти- українці
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07.03.2021 16:26 Відповісти
Шо?! Апять даньЄцьк, мля нє слишат?
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07.03.2021 16:29 Відповісти
Зачем?
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07.03.2021 16:36 Відповісти
Пустая брехня. Никто никого никуда не посадит.
ЧИТАЕМ - "Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", - сказано в сообщении.Источник: https://biz.censor.net/n3187686
Ну и что? Кого то наказали?
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07.03.2021 16:54 Відповісти
Я с Киевской области, и у меня вопрос к тем , кто хочет росправиться с Донецкоблгазом, который отключил газ должникам.А что уже газом можно пользоваться бесплатно? В Киевской области если вовремя за газ не заплатил хотябы за месяц, в следующем месяце приезжают газовщики и отрезают газ, и это при том что приезжает передвижная почта на два часа два дня в неделю чтобы люди могли заплатить. А на Донбассе не платят и не собираются платить и газ им нельзя отключать. А что это за льготы такие? Может и на нас эту льготу распространить?...
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07.03.2021 17:02 Відповісти
Гнид, що в основній своїй масі є зрадниками, кличуть Путлєра і ржуть, коли кацапи лякають нас "холодомором", не платять комуналку як МІНІМУМ варто залишити без тепла та не робити з цього трагедії. Хай їм їх любімий Ахмєтов по шубі купить.
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07.03.2021 17:15 Відповісти
Старший брат Евгений Кириленко (род. 1984) - работал в силовых структурах Украины, в 2014 году перешёл на сторону ДНР, с тех пор работает оперативником в министерстве государственной безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР .Жена Алла Кириленко - работает в управлении труда и социальной защиты населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Ужгородского городского совета .Двое детей.Родители Павла живут на территории ДНР.

Снимаю шляпу если он действительно патриот!
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07.03.2021 18:15 Відповісти
 
 