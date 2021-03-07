Проблему з теплопостачанням Донеччини вирішено в терміновому порядку. Дії "Донецькоблгазу" не залишаться без реакції, - Шмигаль

"Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня припинив подачу газу 59 котельням "Донецьктеплокомуненерго". Це призвело до того, що півтисячі житлових будинків і низка соціальних об'єктів, в тому числі лікарні, залишилися без тепла.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв'язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини.

Впевнений, незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України", - нагадав Шмигаль.

Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть скласти 150 мільйонів гривень на добу.

Зі свого боку, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Навіть більше, "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.

Також читайте: Старт опалювального сезону під загрозою в 45 населених пунктах, - "Нафтогаз"