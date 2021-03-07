Запущено прискорену масову кампанію з вакцинації проти коронавірусу у Франції. За день зробили 220 тис. щеплень, - міністр охорони здоров'я Веран
У Франції в рамках організованої протягом вихідних прискореної масової кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплення були зроблені 220 тис. особам.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом вихідних мобілізуємо на вакцинацію у всій країні ... Станом на 17:30 суботи 220 тис. французів були вакциновані", - заявив міністр. Він уточнив, що це вдвічі більше, ніж було вакциновано минулої суботи.
Зазначимо, що напередодні у Франції, особливо в 23 департаментах з найбільш загрозливою епідемічною ситуацією, були розгорнуті сотні тимчасових центрів з вакцинації, включаючи чотири військових мобільні госпіталі.
Зокрема, в департаменті Іль де Франс, який включає Париж, працюють 118 пунктів, які забезпечені 51 тис. додаткових доз вакцин Pfizer.
Будь ласка, зачекайте...
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А іспанка - це той же грип H1, який повертається кожні 30-40 років в новій мутації... Просто в часи іспанки не було антибіотиків, щоб лікувати пневмонію, яка є основним ускладненням грипу Н1. І перебування великої кількості військ в окопах сприяло швидкому поширенню грипу. От і вмирали люди масово, а зараз їх рятують
Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A/H1N1), хоча за летальністю вона була однією з найменших.
вывод - нужно переболеть ковидом самостоятельно в надежде на свой иммунитет , если иммунитет слабый - то ни поможет уже никуя - разве что молится..естественный отбор.
А что нефть опять по 120 долларов или начинается сезон отпусков в ОП и верховной раде и нужно собирать на отпускные ?????
пишут шо в 91-м было 52 млн., щас - 40.
так о чем ты пишешь? че, ч-з 126 лет будет тоже 40млн.?
"умники"-"математики" прям, как же вы достали. ч-з 126 лет такими темпами будет хорошо если 1млн., а не как "муд.рагели" "считают"
Решта хай очікують на природний імунітет!
неуд. за "вычисления"!