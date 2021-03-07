Запущено прискорену масову кампанію з вакцинації проти коронавірусу у Франції. За день зробили 220 тис. щеплень, - міністр охорони здоров'я Веран

У Франції в рамках організованої протягом вихідних прискореної масової кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплення були зроблені 220 тис. особам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом вихідних мобілізуємо на вакцинацію у всій країні ... Станом на 17:30 суботи 220 тис. французів були вакциновані", - заявив міністр. Він уточнив, що це вдвічі більше, ніж було вакциновано минулої суботи.

Зазначимо, що напередодні у Франції, особливо в 23 департаментах з найбільш загрозливою епідемічною ситуацією, були розгорнуті сотні тимчасових центрів з вакцинації, включаючи чотири військових мобільні госпіталі.

Зокрема, в департаменті Іль де Франс, який включає Париж, працюють 118 пунктів, які забезпечені 51 тис. додаткових доз вакцин Pfizer.

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