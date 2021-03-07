УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5230 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 538 60

Запущено прискорену масову кампанію з вакцинації проти коронавірусу у Франції. За день зробили 220 тис. щеплень, - міністр охорони здоров'я Веран

Запущено прискорену масову кампанію з вакцинації проти коронавірусу у Франції. За день зробили 220 тис. щеплень, - міністр охорони здоров'я Веран

У Франції в рамках організованої протягом вихідних прискореної масової кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплення були зроблені 220 тис. особам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.  

"Протягом вихідних мобілізуємо на вакцинацію у всій країні ... Станом на 17:30 суботи 220 тис. французів були вакциновані", - заявив міністр. Він уточнив, що це вдвічі більше, ніж було вакциновано минулої суботи.

Зазначимо, що напередодні у Франції, особливо в 23 департаментах з найбільш загрозливою епідемічною ситуацією, були розгорнуті сотні тимчасових центрів з вакцинації, включаючи чотири військових мобільні госпіталі.

Зокрема, в департаменті Іль де Франс, який включає Париж, працюють 118 пунктів, які забезпечені 51 тис. додаткових доз вакцин Pfizer.

Також читайте: Якщо у світі введуть "паспорти вакцинації", наша цифрова система допоможе українцям підтвердити отримання щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль

вакцина (4418) карантин (18172) Франція (3037) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Какая ужасная новость для зекоманды: так красиво "найвеличнишого" и его новые лица еще никогда не обливали дерьмом.
показати весь коментар
07.03.2021 15:22
+8
интересно, им тоже богатырёва помогает, как зиленскому ?
показати весь коментар
07.03.2021 15:18
+7
Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран - Цензор.НЕТ 5447
показати весь коментар
07.03.2021 15:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, им тоже богатырёва помогает, как зиленскому ?
показати весь коментар
07.03.2021 15:18 Відповісти
Запускать массовую вакцинацию у нас нельзя, так как слабоумных и самоубийц в Украине не так уж и много, а вакцинировать насильно , без согласия - противозаконно.
показати весь коментар
07.03.2021 16:52 Відповісти
Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран - Цензор.НЕТ 5447
показати весь коментар
07.03.2021 15:19 Відповісти
Мечтаю о такой работе- загнать всех кто уверовал в "пидемию" на определённую территорию и такое ружьишко в руки. И вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать....
показати весь коментар
07.03.2021 15:44 Відповісти
У них Pfizer, у нас якийсь індійський шмурдяк.
показати весь коментар
07.03.2021 15:22 Відповісти
Как грится, "Файзером каждый дурак может..."
показати весь коментар
07.03.2021 15:27 Відповісти
Какая ужасная новость для зекоманды: так красиво "найвеличнишого" и его новые лица еще никогда не обливали дерьмом.
показати весь коментар
07.03.2021 15:22 Відповісти
ну, если не брать к вниманию 1000 предыдущих случаев, то да - "еще никогда так не"
показати весь коментар
07.03.2021 17:19 Відповісти
Так то во Фра-а-нции.....там тепло-о...
показати весь коментар
07.03.2021 15:25 Відповісти
Правильная линия правительства, пусть все вылечатся, а потом рассадник по любому лечить будут.
показати весь коментар
07.03.2021 15:26 Відповісти
Вообще-то вакцинация - это не лечение, а профилактика...
показати весь коментар
07.03.2021 15:36 Відповісти
Не делай из меня дурныка, умный поймет, что к чему. Умняг много, а толку ноль. К мелочам не приеб............... По всем статьям - Ж..................
показати весь коментар
07.03.2021 16:12 Відповісти
Зачем делать? Ты сам справляешься
показати весь коментар
07.03.2021 16:31 Відповісти
Конечно справляюсь, на тебя не надеюсь, шут бездарный.
показати весь коментар
07.03.2021 16:42 Відповісти
Я вижу, ты обижен...
показати весь коментар
07.03.2021 16:43 Відповісти
НИКОГДА, особенно на таких. Ты для меня ноль. Прости.
показати весь коментар
07.03.2021 17:38 Відповісти
Та не отнекиваяся. Это же видно.
показати весь коментар
07.03.2021 17:39 Відповісти
От чего отнековаться, от тебя? Ошибаешься, бай, бай. Не интересен ты.
показати весь коментар
07.03.2021 17:46 Відповісти
Вот видишь, даже твоя попытка перевести стрелки говорит, что ты обижен.
показати весь коментар
07.03.2021 17:51 Відповісти
Вакцинация ускорит мутации вируса, так как больше людей будет носителями частей РНК вируса, соответственно у него будет больше шансов приобрести стойкие к антителам мутации. И вакцинация только в очень маленьком количестве случаев приведет к тому что вирус будет уничтожаться при проникновении в организм сразу и бесследно, вакцинация скорее всего переводит вирус в категорию менее опасных и дает иммунной системе с ним справится. Но, поэтому мы все как пробирки для выращивания идеального вируса. Но одно дело когда переболевших единицы процентов, другое дело когда цифры будут приближаться к 100%.. Так что не будет как мечтается - пройдет вакцинация и все. Вирус с нами навсегда. Единственный плюс вакцинации - это выигрыш времени и, возможно, отсутствие «случайных жертв», т.е. тех кто умер из-за перегрузки системы здравоохранения. Но, в любом случае, те кто не может пережить вирус тот все равно будет находиться под угрозой, если не научатся эффективно лечить вирус. Именно это и называется естественным отбором. Единственное что можно противопоставить это развитие медицины.(с)
показати весь коментар
07.03.2021 15:26 Відповісти
может теоретики расскажут где вирус оспы?
показати весь коментар
07.03.2021 15:36 Відповісти
а где вирус оспы !?... а где вирус испанки!? ... как появились так и пропали они сами собой и вакцинация тут не при делах....
показати весь коментар
07.03.2021 16:59 Відповісти
Ну-гу... Оспа існувала тисячоліттями (згадки про неї є в записах древнього Риму), а тут враз взяла і пропала сама по собі??

А іспанка - це той же грип H1, який повертається кожні 30-40 років в новій мутації... Просто в часи іспанки не було антибіотиків, щоб лікувати пневмонію, яка є основним ускладненням грипу Н1. І перебування великої кількості військ в окопах сприяло швидкому поширенню грипу. От і вмирали люди масово, а зараз їх рятують
показати весь коментар
07.03.2021 18:28 Відповісти
вы серьезно !?... вопросов больше не имею...
показати весь коментар
07.03.2021 21:09 Відповісти
Різновид вірусу грипу був H1N1. Цей різновид грипу певною мірою схожий на ******** свинячий грип. Свою назву грип набув завдяки тому, що Іспанія першою оголосила про спалах цієї хвороби. Назва хвороби закріпилася в основному через газетний галас, оскільки Іспанія не брала участь у військових діях і на неї не поширювалася військова цензура. «Іспанкою» хворобу почали називати учасники світової війни. У травні 1918 року в Іспанії було заражено 8 млн людей, або 38 % населення країни (заразився, але видужав, і король Іспанії Альфонс XIII). Багато жертв грипу - молоді і здорові люди вікової групи 20-40 років. Люди віком понад 40 років практично не підпадали під ризик заразитися іспанкою.
Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A/H1N1), хоча за летальністю вона була однією з найменших.
показати весь коментар
07.03.2021 21:49 Відповісти
Испанка пришла из Китая, ее завезли испанские моряки, у нее было 3 волны, против нее не было не лекарства ни вакцины, она собрала свой урожай смертей и ушла сама-собой.. Короновирусный штам гриппа самый опасный - сильно подвержен мутации, и вакцины так за 50 лет от него так и не создали...То что есть сейчас - это только опытные образцы и конечного эффекта никто не знает - не прошли полного цикла испытаний...

вывод - нужно переболеть ковидом самостоятельно в надежде на свой иммунитет , если иммунитет слабый - то ни поможет уже никуя - разве что молится..естественный отбор.
показати весь коментар
07.03.2021 23:23 Відповісти
Можу ще скинути дані інституту Пастера по іспанці...
показати весь коментар
07.03.2021 21:50 Відповісти
Люди віком за 40 не заражалися іспанкою, бо,с коріше за все, перехворіли грипом H1N1 під час попередньої епідемії, коли вірус був слабшим... Потім була епідемія H1N1 в 1976-77 роках, а після цього - свинячий грип відомий нам...
показати весь коментар
07.03.2021 21:55 Відповісти
сами собой? ну, ну. жаль, что тебеподобные не исчезают сами собой, но ты там про естественный отбор упоминал, вот на него еще есть надежда.
показати весь коментар
08.03.2021 08:10 Відповісти
Редкий бред. На какой помойке Вы это нашли?
показати весь коментар
07.03.2021 16:11 Відповісти
у вас все бред... колите себе смело хоть спутник - хоть новичок - вам уже ниче не навредит
показати весь коментар
07.03.2021 16:57 Відповісти
Ваши доводы - уровня Петросяна. Спутник в Украине никогда не будут применять. И это правильно.
показати весь коментар
07.03.2021 17:22 Відповісти
хм.. с этой Зебильной властью уже ни чем нет уверенности.. и я повторю что вакцинация не поможет (уже 16 штатов в Америке забили куй на вакцинацию и локдауны) и вакцины не успеют за мутациями вирусняка и добьют и без того наш ослабленный иммунитет.. Тут нужно лекарство а не вакцина с сомнительными показателями которые толком не знают даже сами разработчики !!! А лекарство есть, но молчат и скрывают от людей !!! Вспомни как заболел Трамп (и такие случаи не единичны по миру) и через 2 дня опана *** - здоров..
показати весь коментар
07.03.2021 17:48 Відповісти
Совсем уже с головой не дружите копипастить всякий бред
показати весь коментар
07.03.2021 18:32 Відповісти
поговорим на эту тему через - год....(интересно будет посмотреть на вашу физиономию)
показати весь коментар
07.03.2021 21:08 Відповісти
вылавливают на улице и шпок шпок
показати весь коментар
07.03.2021 15:28 Відповісти
Все заметили что как то БЕНЗИН опять стал по 32 - 34 гривны ????

А что нефть опять по 120 долларов или начинается сезон отпусков в ОП и верховной раде и нужно собирать на отпускные ?????
показати весь коментар
07.03.2021 15:28 Відповісти
В Україні вважають досягненням вакцінацію 100-500 осіб за день клоуни схаменіться, нікуди буде тікати від родичів померлих.
показати весь коментар
07.03.2021 15:28 Відповісти
От родственников умерших от короновируса, или от родственников умерших от осложнений после вакцинации индийской репликой? Как говорит один потерпевши вiслюк - "какая разнiца".
показати весь коментар
07.03.2021 15:32 Відповісти
Далай- Мама ?
показати весь коментар
07.03.2021 15:33 Відповісти
я прикинул, что при таких темпах вакцинации в Украине понадобиться около 126 лет, а если учесть за это время смену поколений - то 200 лет.
показати весь коментар
07.03.2021 16:21 Відповісти
с тя прикидщик так себе.
пишут шо в 91-м было 52 млн., щас - 40.
так о чем ты пишешь? че, ч-з 126 лет будет тоже 40млн.?
"умники"-"математики" прям, как же вы достали. ч-з 126 лет такими темпами будет хорошо если 1млн., а не как "муд.рагели" "считают"
показати весь коментар
07.03.2021 17:23 Відповісти
бедняга, сочувствую тебе
показати весь коментар
12.03.2021 13:41 Відповісти
Вам мало, що Гідранта і Доктора Смерть вакцинували?
Решта хай очікують на природний імунітет!
показати весь коментар
07.03.2021 15:35 Відповісти
На то и расчет - для получения природного иммунитета нужно просто ничего не делать. Любимое занятие потерпевшего вiслюка.
показати весь коментар
07.03.2021 15:37 Відповісти
То есть больше миллиона за 5 дней вакцинированных , а Украине надо каких то 80-100 ЛЕТ для вакцинации населения. Ну так происходит всегда , когда дебилы приводят к власти дилетантов умело вешающих лапшу им на уши.
показати весь коментар
07.03.2021 15:40 Відповісти
Зедебіли розраховують обійтися однією партією вакцини, щоб нічого не закуповувати)
показати весь коментар
07.03.2021 15:44 Відповісти
через 100 лет населения будет 150млн., так шо ты ошибся - 400лет надо, вот так вот.
неуд. за "вычисления"!
показати весь коментар
07.03.2021 17:24 Відповісти
Не факт что нас будет 150 лямов через 100 лет , бо если и дальше будут переодически голосовать за диетантов и имбецилов , то может и 20 стать.
показати весь коментар
07.03.2021 17:38 Відповісти
Беги срочно вакцинируйся, сразу же перестанешь бояться вирусов ))
показати весь коментар
07.03.2021 21:14 Відповісти
Ты идиот от рождения или это приобретенные навыки ?
показати весь коментар
08.03.2021 10:01 Відповісти
Ну чого ти розтошнілось, імбецильне? Так нестерпно стало далі чекати? Я ж тобі вже казав: біжи бігом прививайся - розумових інвалідів вакцинують без черги!
показати весь коментар
08.03.2021 12:51 Відповісти
Значит мама таки уронила пару раз вниз головой Ну я так приблизительно и думал . Жаль твою маму ребенок дебил это горе в семье.
показати весь коментар
08.03.2021 15:26 Відповісти
Ну прям ударники.Смотрите щоб передоза не было
показати весь коментар
07.03.2021 15:42 Відповісти
Фігня. От наші можновладці чемпіони по боротьбі з ковід)))
показати весь коментар
07.03.2021 15:48 Відповісти
верное не ИНДУСКИМ ДЕРЬМОМ (с засекреченой ценой)вакцинируются
показати весь коментар
07.03.2021 16:25 Відповісти
Степашке токо не рассказываете
показати весь коментар
07.03.2021 16:25 Відповісти
Степашка до сих пор даже списки желающих на вакцинацию не смог организовать. Пенсионеры обращаются к семейным врачам, что б записаться на вакцинацию, а они отвечают что от правительства нету команды на запись. ПОЗОР, если б хотели украинцев побыстрее вакционировать, то списки составлялись начиная с января. Сейчас для правительства под видом, что украинцы боятся вакцинироваться, пропихнуть вне очереди министров, меров, и др. чиновников.
показати весь коментар
07.03.2021 16:41 Відповісти
А у нас никого не вакцинируют, всем все пофиг. Им лишь бы воровать и не волнует больше ничего.
показати весь коментар
07.03.2021 17:01 Відповісти
Как не вакцинируют? Сейчас вакцинируют врачей.
показати весь коментар
07.03.2021 18:34 Відповісти
 
 