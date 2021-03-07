Затримано підозрювану у вбивстві поліцейської, виявленої вночі на проспекті Бажана. Мотиви встановлюються, жінки дружили, - Крищенко

Правоохоронці затримали підозрювану у вбивстві поліцейської в Києві. Зараз тривають першочергові слідчі дії для встановлення мотиву і деталей скоєного злочину.

Про це повідомив глава Нацполіції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Він нагадав: сьогодні вночі поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці. Вбита - поліцейська, 1983 року народження.

На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були залучені кінологи та криміналістична лабораторія.

"Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного", - повідомив Крищенко.

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За даними прокуратури Києва, загибла виявилася 37-річною співробітницею одного з департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жертви численні колото-різані поранення й інші травми.

"За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину. Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі", - підкреслюють в прокуратурі.

Зазначається також, що наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки.

Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Розслідування цього резонансного злочину Киівською міською прокуратурою одразу взято на контроль та прийнято рішення доручити подальше досудове розслідування Слідчому управлінню ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів столичної прокуратури.