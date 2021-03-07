Австрія призупинила використання партії вакцини AstraZenecа через смерть жінки після щеплення

Уряд Австрії вирішив призупинити вакцинацію проти COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Вакцинацію припинено через розслідування смерті пацієнтки після щеплення.

Про це повідомляє федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"BASG отримав два повідомлення, пов'язані з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату вакцини в районній клініці Zwettl у провінції Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні. Цю інформацію підтверджує News Break.

Уточнюється, що 49-річна жінка померла унаслідок важких порушень згортання крові.

У ще однієї пацієнтки, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Зараз вона перебуває в процесі одужання.

Водночас у BASG підкреслили, що зараз немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, проте як запобіжний захід запаси, що залишилися з партії вакцини, більше не видаються.

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