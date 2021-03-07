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Новини Коронавірус і карантин
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Австрія призупинила використання партії вакцини AstraZenecа через смерть жінки після щеплення

Австрія призупинила використання партії вакцини AstraZenecа через смерть жінки після щеплення

Уряд Австрії вирішив призупинити вакцинацію проти COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Вакцинацію припинено через розслідування смерті пацієнтки після щеплення.

Про це повідомляє федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"BASG отримав два повідомлення, пов'язані з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату вакцини в районній клініці Zwettl у провінції Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні. Цю інформацію підтверджує News Break.

Уточнюється, що 49-річна жінка померла унаслідок важких порушень згортання крові.

У ще однієї пацієнтки, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Зараз вона перебуває в процесі одужання.

Водночас у BASG підкреслили, що зараз немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, проте як запобіжний захід запаси, що залишилися з партії вакцини, більше не видаються.

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Автор: 

Австрія (957) вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Стєпанову потрібно срочно їхати в Австрію і забирати ту вакцину,поки Австрія нє восстановіла те,шо пріостановіла.Бо нас жодні осложнєнія в жодних женщінах не остановять,женщин в нас ще багато.При нагоді всіх їх вітаю з єврейським святом весни,придуманим самою красивою жінкою на світі - Кларою Цеткін.Правда,кажуть що вона була косоока,кривонога і плоска зі всіх сторін,но в жінки главноє - душа...
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07.03.2021 17:09
+9
Все нормально, тривають випробування вакцини нового типу на людях. Одразу помруть лише невеликий відсоток, а в іншіх проблеми зі здоров'ям з'являться набагато пізніше, і пов'язати їх із фактом вакцінації буде цілком неможливо.
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07.03.2021 17:44
+7
Любопытно, что имеем два совершенно противоположных случая, в одном - нарушение свёртываемости крови, т.е. и полная невозможность образования тромбов, во втором - образование именно тромба, что, скорее всего, связанно с повышенной свёртываемостью крови, насколько я понимаю.
Ну, ну.
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07.03.2021 16:50
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Хотелось бы иметь информацию о вакцинации в арабских странах... С опасением о сокращении поголовья населения планеты....
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07.03.2021 16:35 Відповісти
Австрия, в Украине с эмболией отправят оплачиваьь комуналку охметову ...
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07.03.2021 16:36 Відповісти
Любопытно, что имеем два совершенно противоположных случая, в одном - нарушение свёртываемости крови, т.е. и полная невозможность образования тромбов, во втором - образование именно тромба, что, скорее всего, связанно с повышенной свёртываемостью крови, насколько я понимаю.
Ну, ну.
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07.03.2021 16:50 Відповісти
"тяжелых нарушений свертываемости крови"
не написано в какую сторону от нормального нарушения
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07.03.2021 17:11 Відповісти
По умолчанию в таких случаях - не свёртываемость крови.
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07.03.2021 18:11 Відповісти
May be, may be
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07.03.2021 18:28 Відповісти
"В качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из партии вакцины больше не выдаются.

Не вижу причин сомневаться в качестве вакцины из той партии, но для снятия напряжения в общества - это правильно. Никто другой из вакцинированных не возымел плохих последствий. Но даже эти редкие случаи не говорят о непригодности вакцины, так же как и наличие алкоголиков не говорит о том, что человек стал алкоголиком от некачественных алкогольных напитков.
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07.03.2021 17:28 Відповісти
Не совсем так!
Тромбоэмболия - это закупорка сосудов тромбом ОТОРВАВШИМСЯ от места своего образования. Сам тромб, может образовываться довольно продолжительное время и быть например последствием какой либо травмы (а вовсе не повышенной свертываемости). А вот причина его отрыва, уже может быть какой угодно от "кофейку попил" до того самого резкого разжижения крови (разжижение крови, не есть разжижение образовавшихся ранее тромбов! Во всяком случае не так быстро)
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07.03.2021 18:06 Відповісти
медбрата это не остановит. бабло заплачено, гешефт получен.
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07.03.2021 17:08 Відповісти
Стєпанову потрібно срочно їхати в Австрію і забирати ту вакцину,поки Австрія нє восстановіла те,шо пріостановіла.Бо нас жодні осложнєнія в жодних женщінах не остановять,женщин в нас ще багато.При нагоді всіх їх вітаю з єврейським святом весни,придуманим самою красивою жінкою на світі - Кларою Цеткін.Правда,кажуть що вона була косоока,кривонога і плоска зі всіх сторін,но в жінки главноє - душа...
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07.03.2021 17:09 Відповісти
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07.03.2021 17:20 Відповісти
Пане Стефане, очікую від вас характеристики Клариної коліжанки Рози Люксембург бо у вас добре виходить.
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07.03.2021 21:13 Відповісти
Скажу навіть більше ...
На сьогодні ... за 250 років вакцінації не зафіксований навіть один випадок того , що якось був встановленний причино-наслідовий зв"язок між фактом уколу и фактом смерті .
На відміну від вакцинації верогідність хвороби не в одній міліонних відсотках виміряється , 20% й більше . А з тих 20% верогідність летальних наслідків десь так 5% .

Ось й зараз -- так званна система сгортання крові (науково - коугуляція крові , або гематомія) . Жодного зв"язка з вакциною ... Політики вони обережні , вони а нічого не розуміють в науці , в медицині , вони дивляться на піпл , який чекає росслідувань . Ось й призупинили . Але фахівці більш рішучі й сміливі -- тільки зло шуткують над дукунами натовпу ...
Кожен день без вакцини коштує більше 100 смертей в Україні . Й 10 тисяч захворівших . З яких будуть задихатися від низької сатурації десь так тисяча-півтори кожен день ...

Ми живемо з мизками середвньовічного дикуна , якщо віримо в "спадкових чалкунок" й не віримо в вакцинацію . Й хоча б в ту ж саму індуську ...
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07.03.2021 17:28 Відповісти
Елькін, іди в сраку. І вакцинуйся.
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07.03.2021 20:20 Відповісти
Все нормально, тривають випробування вакцини нового типу на людях. Одразу помруть лише невеликий відсоток, а в іншіх проблеми зі здоров'ям з'являться набагато пізніше, і пов'язати їх із фактом вакцінації буде цілком неможливо.
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07.03.2021 17:44 Відповісти
На месте этой женщины должен быть наш клоун
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07.03.2021 17:52 Відповісти
На її місці мають бути ті, хто запустив цю барановірусну істерію і підживлює її щодня новими страшилками.
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07.03.2021 20:21 Відповісти
У нас тоже люди отказываются вакцинироваться вакциной AstraZenecа. Смертельных случаев пока не было, но отмечаются тяжелые побочные явления в ряде случаев...
В основном идут Пфайзер и Модерна. К этим вакцинам пока нет претензий.
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07.03.2021 18:00 Відповісти
Делегація керівництва Пфайзер відклала візит до Ізраїлю, бо туди зараз невакцинованих не пускають, а ширятися бурдой свого власного виробництва - дурних нема.
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07.03.2021 21:41 Відповісти
Ага. Iвреi дебiли. Покололися хвайзером. А Аня розумна
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07.03.2021 23:44 Відповісти
И сильно сомниваюсь что погибшей укололи индусский шмурядяк. Но для зебилов пойдет - так шут квартальный им сказал.
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07.03.2021 18:18 Відповісти
"Индуский шмурдяк" - это абсолютно та же вакцина, с производством в Индии. И индийский, а не "индусский", соевый ты говноед
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07.03.2021 22:46 Відповісти
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07.03.2021 22:58 Відповісти
«Время упущено»: смоленский курсант оказался парализован после прививки от коронавируса
https://readovka67.ru/news/70042
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07.03.2021 18:25 Відповісти
А как в Австрии проходит вакцинация "Спутником"? Успевают хоронить привившихся? Или смертность небольшая? Только 50%?
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07.03.2021 19:44 Відповісти
..так а шо там з нови...-тьххуу, з супутником в, чи файв...??
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07.03.2021 20:24 Відповісти
После, или в результате? Цензор, говна поешь
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07.03.2021 22:44 Відповісти
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07.03.2021 22:58 Відповісти
 
 