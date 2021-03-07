Австрія призупинила використання партії вакцини AstraZenecа через смерть жінки після щеплення
Уряд Австрії вирішив призупинити вакцинацію проти COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Вакцинацію припинено через розслідування смерті пацієнтки після щеплення.
Про це повідомляє федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"BASG отримав два повідомлення, пов'язані з вакцинацією з однієї і тієї ж партії препарату вакцини в районній клініці Zwettl у провінції Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні. Цю інформацію підтверджує News Break.
Уточнюється, що 49-річна жінка померла унаслідок важких порушень згортання крові.
У ще однієї пацієнтки, 35-річної жінки, розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Зараз вона перебуває в процесі одужання.
Водночас у BASG підкреслили, що зараз немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією, проте як запобіжний захід запаси, що залишилися з партії вакцини, більше не видаються.
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Ну, ну.
не написано в какую сторону от нормального нарушения
Не вижу причин сомневаться в качестве вакцины из той партии, но для снятия напряжения в общества - это правильно. Никто другой из вакцинированных не возымел плохих последствий. Но даже эти редкие случаи не говорят о непригодности вакцины, так же как и наличие алкоголиков не говорит о том, что человек стал алкоголиком от некачественных алкогольных напитков.
Тромбоэмболия - это закупорка сосудов тромбом ОТОРВАВШИМСЯ от места своего образования. Сам тромб, может образовываться довольно продолжительное время и быть например последствием какой либо травмы (а вовсе не повышенной свертываемости). А вот причина его отрыва, уже может быть какой угодно от "кофейку попил" до того самого резкого разжижения крови (разжижение крови, не есть разжижение образовавшихся ранее тромбов! Во всяком случае не так быстро)
На сьогодні ... за 250 років вакцінації не зафіксований навіть один випадок того , що якось був встановленний причино-наслідовий зв"язок між фактом уколу и фактом смерті .
На відміну від вакцинації верогідність хвороби не в одній міліонних відсотках виміряється , 20% й більше . А з тих 20% верогідність летальних наслідків десь так 5% .
Ось й зараз -- так званна система сгортання крові (науково - коугуляція крові , або гематомія) . Жодного зв"язка з вакциною ... Політики вони обережні , вони а нічого не розуміють в науці , в медицині , вони дивляться на піпл , який чекає росслідувань . Ось й призупинили . Але фахівці більш рішучі й сміливі -- тільки зло шуткують над дукунами натовпу ...
Кожен день без вакцини коштує більше 100 смертей в Україні . Й 10 тисяч захворівших . З яких будуть задихатися від низької сатурації десь так тисяча-півтори кожен день ...
Ми живемо з мизками середвньовічного дикуна , якщо віримо в "спадкових чалкунок" й не віримо в вакцинацію . Й хоча б в ту ж саму індуську ...
В основном идут Пфайзер и Модерна. К этим вакцинам пока нет претензий.
https://readovka67.ru/news/70042