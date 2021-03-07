У Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel

Голова фракції "Європейської народної партії", найбільшої в Європарламенті, Манфред Вебер запропонував ЄС за потреби використовувати "Північний потік-2" як політичний інструмент проти Москви.

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Вебер заявив, що цей проєкт "не в європейських інтересах". Він вважає, що, оскільки уряд ФРН не має наміру зупиняти будівництво трубопроводу, Брюсселю необхідно використовувати його "як важіль у зовнішній політиці".

"Він (ПП-2) економічно стабілізує систему Путіна, яка діє значною мірою проти ЄС і його держав-членів", - сказав Вебер, на думку якого експлуатацію "Північного потоку-2" необхідно "пов'язувати з подальшою поведінкою російського керівництва".

"Якщо російське керівництво не повернеться до партнерської співпраці, то трубопровід не зможе працювати повною мірою", - зауважив він.

Він закликав європейців поводитися впевненіше в зовнішній політиці, зазначивши, що Європі необхідно "відмовитися від своєї наївності у відносинах із Путіним та іншими геополітичними гравцями".

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