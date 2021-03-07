У Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel
Голова фракції "Європейської народної партії", найбільшої в Європарламенті, Манфред Вебер запропонував ЄС за потреби використовувати "Північний потік-2" як політичний інструмент проти Москви.
Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Вебер заявив, що цей проєкт "не в європейських інтересах". Він вважає, що, оскільки уряд ФРН не має наміру зупиняти будівництво трубопроводу, Брюсселю необхідно використовувати його "як важіль у зовнішній політиці".
"Він (ПП-2) економічно стабілізує систему Путіна, яка діє значною мірою проти ЄС і його держав-членів", - сказав Вебер, на думку якого експлуатацію "Північного потоку-2" необхідно "пов'язувати з подальшою поведінкою російського керівництва".
"Якщо російське керівництво не повернеться до партнерської співпраці, то трубопровід не зможе працювати повною мірою", - зауважив він.
Він закликав європейців поводитися впевненіше в зовнішній політиці, зазначивши, що Європі необхідно "відмовитися від своєї наївності у відносинах із Путіним та іншими геополітичними гравцями".
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хто міняє безпеку та свободу на газ , врешті буде і без свободи, і без газу(перекриватимуть коли захотять, як Україні)
страны без чести..
НАПОМИНАЮ - Украина торговала и торгует с РФ все время войны
- торговала и когда воины с котлов выходили, и когда РФ через границу стреляла, и когда на подвалах в ОРДЛО украинских граждан пытали и убивали..
Поэтому не возмущаемся граждане - товарисчи .., а спокойно читаем новость
Германия - Путину: "Если вы не прекратите бомбить украинские города, то мы перестанем покупать у вас газ. В очередной раз вам говорим, а вы не реагируете"
Тем временем пол Украины уже в руинах...
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:
почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?
И избегал критики того, что тогда происходило.
Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Ты за них непереживай,у них есть Норвегия.
При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.
лишь бы Украине с этого не досталось ни копейки.
Вашего царя ***** удавят шарфом свои же кореша.
Так что, не рви здесь свою жопу.
-А,що таке куме?
-Та тут два скульптора,немец и москаль морды друг другу бьют...Нифига не понимают