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Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр

Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр

Найближчої доби через територію України переміщатимуться малоактивні холодні фронти, зумовлюючи в більшості областей невеликий мокрий сніг і поривчастий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними синоптиків, вдень у понеділок, 8 березня, в більшості регіонів України, за винятком південних областей, можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, вночі в північно-східних областях, вдень у східній частині та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла, на півдні країни до 8 градусів тепла.

У Києві в понеділок очікується невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 березня найвища температура вдень була 17,7 °С тепла у 2019 році, найнижча вночі становила мінус 20,8  °С у 1964 році.

У вівторок, 9 березня, в Україні без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10 градусів морозу, на північному сході країни і в Карпатах до 13 градусів морозу, вдень на Лівобережжі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, на решті території 0-5 градусів тепла; в південних областях вночі 0-5 градусів морозу, вдень 2-7 із позначкою плюс.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (789)


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Топ коментарі
+3
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 5734
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07.03.2021 17:47
+2
Клара есть , с Целкин проблемы
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07.03.2021 19:21
+1
Какие барышни, такая и погода))
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07.03.2021 17:09
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Нехай вже продує зеленого недомка аби він замислився, що він робить з Україною.
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07.03.2021 17:00 Відповісти
Какие барышни, такая и погода))
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07.03.2021 17:09 Відповісти
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07.03.2021 17:44 Відповісти
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 9120
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07.03.2021 17:48 Відповісти
Клара есть , с Целкин проблемы
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07.03.2021 19:21 Відповісти
Здрастуй дупа, Новий рік...
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07.03.2021 17:17 Відповісти
Это неприемлемо! Ни похолодание, ни слякоть эта осточертевшая.
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07.03.2021 17:23 Відповісти
У нас на півночі країни і сьогодні з ніг збиває вітер.
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07.03.2021 17:44 Відповісти
Совершенно возмутительная, враждебная погода. Мразь!
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07.03.2021 18:00 Відповісти
За вікном гуде цілий день...
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07.03.2021 20:51 Відповісти
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 5734
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07.03.2021 17:47 Відповісти
Если не выходить из дома, то да, нормальная.
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07.03.2021 18:01 Відповісти
а за цветами?
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07.03.2021 18:12 Відповісти
- Дорогая, с праздником тебя, с Международным женским днём!
- А где подарок?
- А ты расстегни...
- Что?... Но... это же ширинка...
- Расстёгивай, расстёгивай... Там подарок...
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07.03.2021 20:54 Відповісти
даже восьмое марта при зеленском не такое, как нужно.
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07.03.2021 18:12 Відповісти
Честно скажу , За*бло....
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07.03.2021 18:44 Відповісти
 
 