Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр

Найближчої доби через територію України переміщатимуться малоактивні холодні фронти, зумовлюючи в більшості областей невеликий мокрий сніг і поривчастий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними синоптиків, вдень у понеділок, 8 березня, в більшості регіонів України, за винятком південних областей, можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, вночі в північно-східних областях, вдень у східній частині та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла, на півдні країни до 8 градусів тепла.

У Києві в понеділок очікується невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Читайте також: Практично по всій Україні ДСНС оголосила перший рівень небезпеки через ожеледицю

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 березня найвища температура вдень була 17,7 °С тепла у 2019 році, найнижча вночі становила мінус 20,8 °С у 1964 році.

У вівторок, 9 березня, в Україні без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10 градусів морозу, на північному сході країни і в Карпатах до 13 градусів морозу, вдень на Лівобережжі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, на решті території 0-5 градусів тепла; в південних областях вночі 0-5 градусів морозу, вдень 2-7 із позначкою плюс.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.