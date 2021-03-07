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Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль

Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль

Уже в другому кварталі поточного року українці отримають можливість укладати річні контракти на поставку газу за фіксованою ціною.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що провів нараду з НКРЕКП і НАК "Нафтогаз" щодо зобов'язання всіх постачальників запровадити річний продукт на газ.

"Люди не мають щомісяця відслідковувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який використовують всі розвинені країни світу, захистить населення від різких коливань цін. Водночас місячна ціна також залишиться, і кожен охочий матиме можливість повернутися до такого продукту. Нагадаю, що річний продукт вже був введений "Нафтогазом" восени минулого року. Тоді сотні тисяч українців змогли укласти контракти на поставку газу за фіксованою ціною 4,70 грн/кубометр", - додав прем'єр.

Читайте також: НКРЕКП схвалила запровадження річного тарифу на газ

Автор: 

Нафтогаз (4405) НКРЕКП (1813) Тарифи на газ (1055) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+11
ну да , а летом цена упадет до 2 гр ,а Шмыгаль с нас будет драть 6,99
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07.03.2021 17:17
+8
Пора ЗАКЛЮЧИТЬ Шмыголя под СТРАЖУ ...
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07.03.2021 17:20
+5
когда пизтеть перестанешь про 250 литров ?
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07.03.2021 17:26
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ну да , а летом цена упадет до 2 гр ,а Шмыгаль с нас будет драть 6,99
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07.03.2021 17:17 Відповісти
такие номера только с пропаном проходят - закачал себе а бак летом дешевого и привет
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07.03.2021 17:19 Відповісти
"В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту."
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07.03.2021 17:20 Відповісти
ты дурак? летом 5-10 кубов газа идет
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07.03.2021 18:05 Відповісти
Если греть воду то больше, но зеленый избиратель больше чем на неделю-две просчитать свой бюджет не в состоянии. Там начинается математика, а на калькуляторах нет таких кнопок!
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07.03.2021 22:59 Відповісти
Нафиг мне ваш газ,если я отапливаю помещения керосином и турбонаддувом...,Ютьюб в помощь...
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07.03.2021 17:18 Відповісти
Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9530
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07.03.2021 17:29 Відповісти
Пора ЗАКЛЮЧИТЬ Шмыголя под СТРАЖУ ...
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07.03.2021 17:20 Відповісти
Я не вангую, але ціна буде не менше 8 грн. за кубічний метр - це буде показано, як "Зе-перемога" при ціні на газ власного видобутку. який постачається для людей за 2-3 грн за кубічний метр.
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07.03.2021 17:20 Відповісти
З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ...
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07.03.2021 17:51 Відповісти
мумурандум...знакомое слово. можно исполнять, а можно и забить...не так?
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07.03.2021 19:19 Відповісти
Можна "забити", але тоді доведеться "смоктати лапу", бо МВФ грошей не дасть. Як зараз, наприклад, не дав зЕбільному уряду через фактичну відмову від боротьби з корупцією.
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07.03.2021 20:15 Відповісти
есть варик - с каждого олигарха по лярду в качестве мат. помощи народу
Юля бы зробила, зеленые не смогут.
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07.03.2021 21:27 Відповісти
Зробила б. Під себе. Так, як у 2008 "зробила", що лише за часів Порошенка "відробили" зроблене (газовий контракт, борги, тощо)...
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07.03.2021 21:48 Відповісти
газовий контракт, борги...бу-бу-бу пороховатнику...LOL

Як я вас ненавиджу, поплiчники злодiя-олiгарха
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08.03.2021 00:10 Відповісти
Що, правда очі коле? А ти поплач. Разом з друзями - ТЮ, ****** і Коломойським
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08.03.2021 08:38 Відповісти
Тю. Чи ні новина, що у вас хто не запетраст або не петераст, той за *****. Ви не лише київський торт прихватизували, а й патріотизм намагаєтеся. Добре що ваш сморід чутно лише на цензорі, в реалі вас не видно й не чутно.
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08.03.2021 09:43 Відповісти
Бачу, що заперечити по суті ТЮкнуті не в змозі. Та то таке... Звикли вже до такого... Скигли далі. А підпис (Тю) навчись ставити у кінці допису, а не на початку.
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08.03.2021 14:40 Відповісти
Що ти слiпий бачиш?
Йди вже, запетраст
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08.03.2021 21:26 Відповісти
Злив зараховано, ТЮльок. Йди тужи далі.
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08.03.2021 21:47 Відповісти
Запетраст десь знайшов злив
То ти не ту мотузку смикнув...бггг...дивись рошенку змиє, а ти голодний бо дурний.
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08.03.2021 22:06 Відповісти
За темою допису:
"З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ..."
Є що заперечити? Чи ти таки поїв лайна і злився?
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09.03.2021 08:04 Відповісти
Лайно це те, чим ти хочеш нагодувати всiх, але жереш сам, пiд виглядом шоколаду.
Мумурандум воно знайшло...мумурандумом сраку пiдтирай, як це кацапи роблять.
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09.03.2021 09:54 Відповісти
Тобто аргументів нема. Оце і є злив.
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09.03.2021 11:05 Відповісти
Котел включается сам когда я дома,отключается сам когда меня нет Керосина уходит в год около 250 литров...Автоматы работают что швейцарские часы...
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07.03.2021 17:21 Відповісти
ракетам не на чем летать, а ты керосин палишь
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07.03.2021 17:24 Відповісти
А че, верно. Провереный случай... У вас пластиковая емкость? В райое ее крышки керосином попахивает. Но если емкость установить рядом с мангальнице-барбекюрницей и, как полагается , подальше от дома... то проблема - ноль. Еще более будет экономной установка, если ее совокупить с солнечными батареями, которые будут помогать подогревать воду, через автоматику выключая котел.
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07.03.2021 18:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477, не "в год", а за зиму 250 литров, а с учетом цены на ДТ 25-29 грн/л совершенно нечем хвастаться ))
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07.03.2021 19:52 Відповісти
Контракт с фиксированной ценой на год можно было заключать и в прошлом году. В чем новость?
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07.03.2021 17:22 Відповісти
Причому на цей тариф будуть переводити примусово, як на "покращений".
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07.03.2021 17:22 Відповісти
В прошлом году можно было летом заключить "годовой" контракт и платить зимой по летнему тарифу...
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07.03.2021 17:23 Відповісти
На все про все у меня ушло 23 000 гривен,+6 000 я заплатил механикам...,5 лет не заглядываю даже...
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07.03.2021 17:23 Відповісти
когда пизтеть перестанешь про 250 литров ?
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07.03.2021 17:26 Відповісти
250 л и на собачью конуру не хватит
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07.03.2021 17:35 Відповісти
Да это троллёк, хватит его кормить.
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07.03.2021 17:57 Відповісти
так он в конуре и живет собачей )
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07.03.2021 18:02 Відповісти
Керосин1 л 10400 кКал
Газ 1 м 3 8000 кКал
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07.03.2021 17:29 Відповісти
Теплотворная способность древесинного вещества любой породы и любой плотности в абсолютно сухом состоянии определяется числом 4370 ккал/кг.
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07.03.2021 18:42 Відповісти
Пенсіонеру з 2000 грн пенсії скільки років треба збирати на твою "механіку", чи вони святим духом мають весь час питатися.
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07.03.2021 17:30 Відповісти
не обращай внимания , он забрехался , 1л керосина стоит 27,00 руб. , а на сезон надо 1000л
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07.03.2021 17:32 Відповісти
27 000 грн это не 8 000 если газом за сезон
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07.03.2021 17:33 Відповісти
Каких рублей? Мы же в Украине.
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07.03.2021 17:49 Відповісти
36 грн л
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07.03.2021 17:59 Відповісти
это Я так по старинке , цена у нас минимальная 27 грн литр
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07.03.2021 18:00 Відповісти
в России от 68.95 до 85 руб./л
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07.03.2021 18:03 Відповісти
Украинцы это свободно могли делать и в начале отопительного сезона. Например:с Нафтогазом, Megawatt ...
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07.03.2021 17:36 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html Арахамия «отрывается» в одном из фешенебельных отелей на Мальдивах 7 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1727 Главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах.https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html#more-126816 Читать далее
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07.03.2021 17:44 Відповісти
Шоу не читатель ,Шоу писатель
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07.03.2021 17:49 Відповісти
Так уже давно в Нафтогазе это можно делать, опять пиар дешёвый пиар для зелохмандеев
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07.03.2021 17:50 Відповісти
А можно установить для всех годовую цену на газ без всяких там договоров, а на государственном уровне? Люди только спасибо скажут.
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07.03.2021 17:56 Відповісти
по 2 грн за куб
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07.03.2021 17:57 Відповісти
Все має свою ціну і повинно коштувати стільки скільки воно коштує. Вже продавали за копійки до чого все призвело ми тепер бачимо. Он я коротко описав. https://censor.net/ru/comments/locate/3251938/01921473-08f5-732a-a33d-dc5cf7e81ed5
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07.03.2021 18:04 Відповісти
Есть еще лохи что не это ведуться????? Как же просто с украинцев деньги воровать(((....Наивные и глупые.....
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07.03.2021 18:01 Відповісти
они знают что цена летом упадет ,а будут драть с нас по 6,99
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07.03.2021 18:05 Відповісти
В прошлом году хотел перейти на годовой тариф,но не решился.
Остался на месячном. Пробывал просчитвыть выгоду,но для этого надо точная статистика,которую я не вел. Могу сказать с уверенностью,что разница небольшая,но большие риски от погодных условий.
Нафтогаз давал,можно сказать,оплату в рассрочку без %(оплата равными частями). Если оставят выбор-это удовлетворительно.
Нет стабильности- вот это хуже всего.
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07.03.2021 18:21 Відповісти
щас уже цена на Германском хабе ниже $200 , а это 5,6 грн за куб
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07.03.2021 18:06 Відповісти
Я вот только не понял шмыгло что решил поиграть с народом в газовый покер, или на хрена он приглашает нас играть с газовыми шуллерами. На кой хрен он нужен нам со своим КМ если человек одиночка должен играть на деньги с газовыми манополистами за СВОЙ же газ. Кто этого дурака назначил рулить?
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07.03.2021 18:11 Відповісти
Это так он лохторат-зебилов предупреждает о скачке цены вверх.
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07.03.2021 18:14 Відповісти
чем лохторат зебилов отличается от лохтората барыг? ничем, кроме количества лапши на ушах!
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07.03.2021 20:45 Відповісти
интересные факты - цена газа в США - 4,48 грн , чуть дороже чем в Румынии.
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07.03.2021 18:21 Відповісти
Что нужно сделать, чтобы во втором квартале Шмыгаль уже висел.
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07.03.2021 19:17 Відповісти
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09


https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Хеl

@inellis09


Не смешите меня , что Украина - страна капитализма . Это страна воров - олигархов , захвативших власть в Украине . Капитализм - США , где вчера подписали пакет помощи для народа . Капитализм - это Германия , где раз в неделю делают бесплатно тесты всем и медицина всем доступна
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07.03.2021 19:38 Відповісти
Читал я про тот годовой контракт. Это развод лохов. Там постоянная ежемесячная плата, не по счетчику летом и зимой, неважно использовал ты газ или нет - плати, что сказали. И непонятно как они ту сумму оплаты рассчитали.
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07.03.2021 19:40 Відповісти
С государством воров и мародёров никаких контрактов и письменных договоров!!!!! По нашим воровским законам контракт обязателен к исполнению только нищим, бесправным потребителем. Поставщик - монополист всегда докажет свою правоту в своих карманных судах, через постановления кабмина....И выставит такие счета, которые нельзя будет ни оплатить, ни оспорить.... С ворами договорённости не сработают - поберегите деньги и нервы...
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07.03.2021 20:16 Відповісти
Без лоха и жизнь плоха! Так, шмыргаль?!
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07.03.2021 20:41 Відповісти
Фиксированой цены в рынке не может быть.Шмыгаль ты в курсах шо такое рынок?Чи ти ориентируешься на своего работодателя Ахметова?
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07.03.2021 21:49 Відповісти
канешна ориентируется, а о каком рынке при олигархических монополиях на природные ресурсы идет речь ?
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08.03.2021 13:30 Відповісти
 
 