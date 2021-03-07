Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль

Уже в другому кварталі поточного року українці отримають можливість укладати річні контракти на поставку газу за фіксованою ціною.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що провів нараду з НКРЕКП і НАК "Нафтогаз" щодо зобов'язання всіх постачальників запровадити річний продукт на газ.

"Люди не мають щомісяця відслідковувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який використовують всі розвинені країни світу, захистить населення від різких коливань цін. Водночас місячна ціна також залишиться, і кожен охочий матиме можливість повернутися до такого продукту. Нагадаю, що річний продукт вже був введений "Нафтогазом" восени минулого року. Тоді сотні тисяч українців змогли укласти контракти на поставку газу за фіксованою ціною 4,70 грн/кубометр", - додав прем'єр.

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