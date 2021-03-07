Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль
Уже в другому кварталі поточного року українці отримають можливість укладати річні контракти на поставку газу за фіксованою ціною.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що провів нараду з НКРЕКП і НАК "Нафтогаз" щодо зобов'язання всіх постачальників запровадити річний продукт на газ.
"Люди не мають щомісяця відслідковувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який використовують всі розвинені країни світу, захистить населення від різких коливань цін. Водночас місячна ціна також залишиться, і кожен охочий матиме можливість повернутися до такого продукту. Нагадаю, що річний продукт вже був введений "Нафтогазом" восени минулого року. Тоді сотні тисяч українців змогли укласти контракти на поставку газу за фіксованою ціною 4,70 грн/кубометр", - додав прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Юля бы зробила, зеленые не смогут.
Як я вас ненавиджу, поплiчники злодiя-олiгарха
Йди вже, запетраст
То ти не ту мотузку смикнув...бггг...дивись рошенку змиє, а ти голодний бо дурний.
"З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ..."
Є що заперечити? Чи ти таки поїв лайна і злився?
Мумурандум воно знайшло...мумурандумом сраку пiдтирай, як це кацапи роблять.
Газ 1 м 3 8000 кКал
Остался на месячном. Пробывал просчитвыть выгоду,но для этого надо точная статистика,которую я не вел. Могу сказать с уверенностью,что разница небольшая,но большие риски от погодных условий.
Нафтогаз давал,можно сказать,оплату в рассрочку без %(оплата равными частями). Если оставят выбор-это удовлетворительно.
Нет стабильности- вот это хуже всего.
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
Хеl
@inellis09
Не смешите меня , что Украина - страна капитализма . Это страна воров - олигархов , захвативших власть в Украине . Капитализм - США , где вчера подписали пакет помощи для народа . Капитализм - это Германия , где раз в неделю делают бесплатно тесты всем и медицина всем доступна