ЄС закличе США поставити кілька мільйонів доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, - Financial Times
Європейський Союз закличе владу США дозволити експорт декількох мільйонів доз вакцин проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету, вироблених на території Сполучених Штатів.
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Як повідомляє видання, Єврокомісія (ЄК) планує порушити це питання під час майбутніх переговорів із Вашингтоном, аби зміцнити двосторонню співпрацю у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Піти на такий крок ЄС змусили затримки з поставками вакцини AstraZeneca, зважаючи на виробничі труднощів у країнах - членах об'єднання.
Спочатку планувалося, що в першому кварталі 2021 року Євросоюз отримає не менше 100 млн доз оксфордського препарату, проте зараз компанія планує поставити до кінця березня лише 40 млн доз.
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Юлія Мендель, перелогіньтеся.
Що там набодяжили- знають тільки індуси.
Привіт Подоляку передавай.
Такі стверждення треба доводити авторам ствердження, а не просто вкидати.
Только Вашему любимому министру, а особенно "авторитетнейшему" руководителю государства, нужно было не за своим профитом гоняться, а законтрактовать оригинальную AstraZeneca, а не индийский аналог.
Якщо з Далай Ламою нічого не трапиться, тоді
петі просто гівнюк, якщо трапиться - то Далай Лама - 'недоумок'..
про що можна сперечатися, коли ніколи не бачив Далай Ламу ?
Тут же троллинг до того дошёл, что первые в прошлом лица называют привезённую вакцину в Украину 'г', а знаменитые украинцы, которые прививаются на камеры, не могут исправить ситуацию, так как со всех утюгов несётся, что они 'вкололи себе витамины'
На самом деле, пфайзер - это нановакцина, которая ,возможно, а возможно и нет, может иметь неизвестные последствия, глубинные, так сказать. А ковишилд более традиционная, а, значит, более прогнозируемая. Тем более, что англ посол уже высказала своё недоумению по поводу. Я не агитирую, просто размышляю вслух. Будет ковишиод в открытом доступе, я буду прививаться, так как не болела. Но, мне кажется, что маски в общественных местах все равно - наша изменённая необходимая реальность надолго
треба мати докази..
інакше, то тіліпання язиком..
варто зачекати тиждень, будуть результати і наслідки щеплень..
А зо Степановим і цінами розбереться НАБУ..
Не хочуть бути,як Далай-лама ???