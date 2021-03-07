ЄС закличе США поставити кілька мільйонів доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, - Financial Times

Європейський Союз закличе владу США дозволити експорт декількох мільйонів доз вакцин проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету, вироблених на території Сполучених Штатів.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як повідомляє видання, Єврокомісія (ЄК) планує порушити це питання під час майбутніх переговорів із Вашингтоном, аби зміцнити двосторонню співпрацю у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Піти на такий крок ЄС змусили затримки з поставками вакцини AstraZeneca, зважаючи на виробничі труднощів у країнах - членах об'єднання.

Спочатку планувалося, що в першому кварталі 2021 року Євросоюз отримає не менше 100 млн доз оксфордського препарату, проте зараз компанія планує поставити до кінця березня лише 40 млн доз.

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