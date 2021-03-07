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Новини Коронавірус і карантин
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ЄС закличе США поставити кілька мільйонів доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, - Financial Times

ЄС закличе США поставити кілька мільйонів доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, - Financial Times

Європейський Союз закличе владу США дозволити експорт декількох мільйонів доз вакцин проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca й Оксфордського університету, вироблених на території Сполучених Штатів.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Як повідомляє видання, Єврокомісія (ЄК) планує порушити це питання під час майбутніх переговорів із Вашингтоном, аби зміцнити двосторонню співпрацю у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Піти на такий крок ЄС змусили затримки з поставками вакцини AstraZeneca, зважаючи на виробничі труднощів у країнах - членах об'єднання.

Спочатку планувалося, що в першому кварталі 2021 року Євросоюз отримає не менше 100 млн доз оксфордського препарату, проте зараз компанія планує поставити до кінця березня лише 40 млн доз.

Читайте також: Австрія призупинила використання партії вакцини AstraZenecа через смерть жінки після щеплення

Автор: 

карантин (18172) США (22455) Євросоюз (13310) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Но не индийской же реплики
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07.03.2021 17:41
+3
как раз для арийцев ... на их потомков можете взглянуть в Пенджабе.
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07.03.2021 18:16
+3
Не пойняв а чьо в індусів не просять ? Однаковісінька ж ! Далай-лама ж ширявся !
Не хочуть бути,як Далай-лама ???
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07.03.2021 18:35
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Но не индийской же реплики
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07.03.2021 17:41 Відповісти
Якою зробили щеплення Далай-Ламі
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07.03.2021 17:54 Відповісти
Где ж найти столько Далай-Лам?..
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07.03.2021 17:54 Відповісти
Не дадуть навіть європейцям. В американських звіринцях бібізян щеплють від вірусу..
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07.03.2021 18:40 Відповісти
Вообще-то я о другом
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07.03.2021 18:43 Відповісти
Хороша реклама для бурятів.
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07.03.2021 17:54 Відповісти
Зрозуміло не для арійців
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07.03.2021 17:56 Відповісти
как раз для арийцев ... на их потомков можете взглянуть в Пенджабе.
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07.03.2021 18:16 Відповісти
Что ты имеешь против европейской вакцины, тем более, британо-шведской? Повторяю для тугодумов: вакцина окс-ворд-ска-я. А Далай-Лама. по твоему, дурачёк. А может, не Далай-Лама дурачёк?
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07.03.2021 18:24 Відповісти
Людина логічне питання ставить.Чому європейці просять вакцину в США,знаючи,що на її експорт накладено деякі обмеження,але не звертаються до Індії (де,нібито,виробляють аналог),хоч там обмежень немає,й готові продати за взаємовигідною ціною ?
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07.03.2021 18:41 Відповісти
"Хороша реклама для бурятів" - https://censor.net/ru/user/473148. До чого тут європейці? Вони не просять вакцину у США, а просто її купують. І до чого тут індійці? У европейців відносини з Індією такі: заводи в Індії належать англійцям, отже індійці не продають вакцину Англії, а просто відгружають її у Европу.
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07.03.2021 19:11 Відповісти
Оксфорд в Індіїї?
Юлія Мендель, перелогіньтеся.
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07.03.2021 18:55 Відповісти
Ти не знаєш, що заводи в Індії - англійські? Не раджу починати діалог з дурнуватих порівнянь, як би тобі не хотілося виглядати "разоблачітєлєм".
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07.03.2021 19:17 Відповісти
І працюють там англійці, а не немиті роками індуси?
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07.03.2021 19:20 Відповісти
До речі, ковішилд виготовлений без контролю AstraZeneca.
Що там набодяжили- знають тільки індуси.
Привіт Подоляку передавай.
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07.03.2021 19:22 Відповісти
"ковішилд виготовлений без контролю AstraZeneca"

Такі стверждення треба доводити авторам ствердження, а не просто вкидати.
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07.03.2021 19:36 Відповісти
Єврощурі ідуть в дупу.
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07.03.2021 17:42 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html Офонареть! Китайский экспорт на фоне пандемии вырос на рекордные 60% 7 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8749 В связи с данной информацией у многих может возникнуть подозрение: а не специально ли Китай заразил планету коронавирусом?..https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html#more-126822 Читать далее
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07.03.2021 17:43 Відповісти
У Китаю мільярд населення, це не Китай має спад економіки, а США, РФ і ЄС, отже з якого бодуна йому травити власний народ, шукати проблему на свої сідниці? Це масони Клауса Шваба не знають кому ковидну шапку, яка вже палає подарувати.
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08.03.2021 11:28 Відповісти
КовиШилд нехай купляють, але вони ж не недоумки, як степашка з прим*єром, їм пальта не потрібні за 500 тисяч.
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07.03.2021 17:43 Відповісти
_Степашка с премьером делают это не потому что недоумки - что за вздор?! - а чтобы сграбить денег!
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07.03.2021 17:58 Відповісти
Далай Лама привился именно этой вакциной. Наверное, для вас он тоже 'недоумок'. Только такие 'недоумки' понимают, что вакцинация это спасение нас , наших близких, нашей страны и всего мира от тотального занепада, от гибели трети планеты.
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07.03.2021 18:59 Відповісти
Да кто же против вакцинации?
Только Вашему любимому министру, а особенно "авторитетнейшему" руководителю государства, нужно было не за своим профитом гоняться, а законтрактовать оригинальную AstraZeneca, а не индийский аналог.
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07.03.2021 21:06 Відповісти
Варто зачекати тиждень-два, і все стане зрозумілим..
Якщо з Далай Ламою нічого не трапиться, тоді
петі просто гівнюк, якщо трапиться - то Далай Лама - 'недоумок'..

про що можна сперечатися, коли ніколи не бачив Далай Ламу ?
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07.03.2021 22:46 Відповісти
Есть люди, которых не надо 'видеть', их просто можно воспринимать, как моральные авторитеты. Далай лама есть символ совершенной мудрости , дисциплины и сострадания. Тем более, что буддисты среди всех дисциплин изучают и медицину.

Тут же троллинг до того дошёл, что первые в прошлом лица называют привезённую вакцину в Украину 'г', а знаменитые украинцы, которые прививаются на камеры, не могут исправить ситуацию, так как со всех утюгов несётся, что они 'вкололи себе витамины'
На самом деле, пфайзер - это нановакцина, которая ,возможно, а возможно и нет, может иметь неизвестные последствия, глубинные, так сказать. А ковишилд более традиционная, а, значит, более прогнозируемая. Тем более, что англ посол уже высказала своё недоумению по поводу. Я не агитирую, просто размышляю вслух. Будет ковишиод в открытом доступе, я буду прививаться, так как не болела. Но, мне кажется, что маски в общественных местах все равно - наша изменённая необходимая реальность надолго
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08.03.2021 07:02 Відповісти
Дайте Мне две !
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07.03.2021 17:47 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4335125-kytai-bezvozmezdno-postavliaet-vaktsyny-v-69-stran-myd Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран
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07.03.2021 17:51 Відповісти
Пусть платят за любовь есть сырых мышей.
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07.03.2021 19:01 Відповісти
_Бандиты в Кабмине и работающие на них боты со всякого рода пустозвонами (блогеры т. н.) выдают за астрозенеку палёнку под названием ковишилд. Но если ты не тормоз, не лошара и не тупорез - не дай мерзавцам себя обмануть!
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07.03.2021 17:53 Відповісти
щоб щось стверджувати про наукові результати,
треба мати докази..

інакше, то тіліпання язиком..

варто зачекати тиждень, будуть результати і наслідки щеплень..

А зо Степановим і цінами розбереться НАБУ..
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07.03.2021 22:53 Відповісти
_Бремя доказательства эффективности и, во-вторых, безопасности этой т. н. вакцины лежит на разливающих эту палёнку по бутылкам в Индии. А также на бандитах, навязывающих это дерьмо украинцам!
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07.03.2021 23:15 Відповісти
А че не к рашке???
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07.03.2021 17:57 Відповісти
Треба в Лондоні запустит величезний надувний макет вакцини із Америки-нехай посміються.
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07.03.2021 18:10 Відповісти
Как трубу строить так на колени к х..у..лу,а как вакцина - так просите помощи у США? шлюхи.
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07.03.2021 18:12 Відповісти
неправда ваша. ****** на колянях ползают перед пыней, шобы выделил вакцину от ящура(V-5).
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07.03.2021 18:20 Відповісти
на счёт ,,шлюхи"обращайся к своему,,прэЗЭденту"он перед тем как ты его избирал!!точно эту страну определил!!и ,,успешно возглавил"(судя по комментам ты точно его ,,почитатель")
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07.03.2021 20:33 Відповісти
Тонто проблеми з постачанням вакцини в Європі величезні- тому і нас відсунули в черзі чорт-зна куди...
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07.03.2021 18:14 Відповісти
"Спутник-v " вам в помощь или газолином с Сев. потока ширяйтесь....анусы двуликие.
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07.03.2021 18:31 Відповісти
Не пойняв а чьо в індусів не просять ? Однаковісінька ж ! Далай-лама ж ширявся !
Не хочуть бути,як Далай-лама ???
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07.03.2021 18:35 Відповісти
_Чем именно ширялся лама - вопрос совершенно дискуссионный. В кино и не такие спецэффекты умеют делать.
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07.03.2021 19:04 Відповісти
Что и следовало доказать, когда Европа обделается, то спасать её будет США а не "коммерческий проект" .... и так уже не впервой ..
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07.03.2021 18:43 Відповісти
интересно а почему не индуского дерьма как это сделали зэбилы?
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07.03.2021 19:55 Відповісти
Потому что там за воровство могут и посадить мало-мало. Как берлусконЯ, сракози...
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07.03.2021 20:29 Відповісти
 
 