У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж

Два дні тому в Київський госпіталь привезли військовослужбовців, які зазнали важких поранень унаслідок виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це волонтерка Наталія Юсупова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два дні тому в госпіталь привезли поранених. Заходжу в палату і оніміла, дежавю! У палаті - зовсім молоді бійці, всі тяжкопоранені", - підкреслює волонтерка.

Далі вона детально розповідає про поранених бійців, доставлених у госпіталь.

"Діма, 21 рік, морпіх. Прилетіла ПТКР. Ногу відірвало до стегна. Увесь у бинтах, обличчя у ранах, ледве говорить, на вигляд 16 років. Побачили б своїми очима, ніч би не спали. Женя трохи старший, осколкове поранення. У бинтах, біль жахливий, їсти не хоче, зчепив зуби, терпить біль. Саша, 28 років, морпіх, підірвалися на міні. На ноги боляче дивитися. Ярослав, 26 років, ампутовано обидві ноги... Ще один морський піхотинець без ноги в палаті. Все так само, як у 2014 році. Це перемир'я? Та щоб вас... Набридла ця брехня", - обурено наголошує вона.

"Люди, ви реагуйте. Війна не лише для воїнів і волонтерів, хлопці там стоять за всіх нас. Оплатила ще один квадрокоптер (36 тис), третій. Згодом телефонує жінка і каже: "Хочу передати допомогу на фронт". Дуже давно таких дзвінків не було. Леся, зовсім молода дівчина, передала на потреби 300 доларів. Тож вже є перша сума на четвертий квадрокоптер. У госпіталь завезла соки, ковбасу, сир, йогурти, каву, солодке. Скоро почнеться восьмий рік войни... Страшно, боляче, але треба триматися. Хто хоче передати бійцям допомогу, пишіть, завжди відповім. Звіти завжди є у мене на сторінці. Карта для допомоги: 5375 4141 0204 7676 або 5375 4115 0042 7369. Монобанк", - підсумувала Юсупова.

Дивіться також: На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)



















