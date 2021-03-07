У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж
Два дні тому в Київський госпіталь привезли військовослужбовців, які зазнали важких поранень унаслідок виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це волонтерка Наталія Юсупова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Два дні тому в госпіталь привезли поранених. Заходжу в палату і оніміла, дежавю! У палаті - зовсім молоді бійці, всі тяжкопоранені", - підкреслює волонтерка.
Далі вона детально розповідає про поранених бійців, доставлених у госпіталь.
"Діма, 21 рік, морпіх. Прилетіла ПТКР. Ногу відірвало до стегна. Увесь у бинтах, обличчя у ранах, ледве говорить, на вигляд 16 років. Побачили б своїми очима, ніч би не спали. Женя трохи старший, осколкове поранення. У бинтах, біль жахливий, їсти не хоче, зчепив зуби, терпить біль. Саша, 28 років, морпіх, підірвалися на міні. На ноги боляче дивитися. Ярослав, 26 років, ампутовано обидві ноги... Ще один морський піхотинець без ноги в палаті. Все так само, як у 2014 році. Це перемир'я? Та щоб вас... Набридла ця брехня", - обурено наголошує вона.
"Люди, ви реагуйте. Війна не лише для воїнів і волонтерів, хлопці там стоять за всіх нас. Оплатила ще один квадрокоптер (36 тис), третій. Згодом телефонує жінка і каже: "Хочу передати допомогу на фронт". Дуже давно таких дзвінків не було. Леся, зовсім молода дівчина, передала на потреби 300 доларів. Тож вже є перша сума на четвертий квадрокоптер. У госпіталь завезла соки, ковбасу, сир, йогурти, каву, солодке. Скоро почнеться восьмий рік войни... Страшно, боляче, але треба триматися. Хто хоче передати бійцям допомогу, пишіть, завжди відповім. Звіти завжди є у мене на сторінці. Карта для допомоги: 5375 4141 0204 7676 або 5375 4115 0042 7369. Монобанк", - підсумувала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
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З.І. Стидоба ! вже й на хліб скидуємся ...
Пусть наши Воины выздоравливают!
Шкода хлопців. Вони - ГЕРОЇ без перебільшення!
Ну уж нет, к суду их и на нары, бессрочно.
Эти их "просьбы" = не более, чем билетик куда-нибудь в Оман на отдых.
В цій структурі навіть генерали є. Маю підозру, що туди виділяють якійсь кошти. Ці кошти розподіляються на госпіталі. ВСІ, ЩО Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ!!!
Панове волонтери!
Ви туди звертались???
Вам там відмовили у допомозі???
Будь ласка, озвучте дату свого звернення.
Прізвище особи,яка відмовилася надати допомогу пораненим Героям України.
А ведь были и убитые, их скрываете за ранеными?
Где главные 'миротворцы" - Хомчак с Арестовичем - они еще землю на передовой не едят?
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.
И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
Что мы слышим о Таране, кроме его разборок с Хомчаком?
Это чмо, простите, Министр Обороны Украины, воюющей страны, очередной "миротворец"-Таран?
Министром Обороны был Полторак, вот то был Министр Обороны.
Министром Иностранных Дел был Климкин, а не это нынешнее чмо.
Министром Здравоохранения была Супрун, а не это "г*вно на палке", Степанов.
Что, проголосовали, лохи 73-процентные?
Вот выбрали так выбрали.
Ты мне скажи, ЗЕбилоид, ежели Порошенко уже 2 года как не президент, ТО КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
Ага, 2 года "как не президент" (хотя ДО СИХ ПОР мнит себя таковым ), но наср@л он за 5 своих ганебных лет столько, что до сих пор воняет. Хотя тебе в Австарии это не чувствуется.
ТАК КТО ЖЕ СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
- кто наживается на транспорте метамфетаминов и трамадола из ЛНР и ДНР через Украину в Европу?
ФАМИЛИИ ГОНИ.
Не знаешь фамилий?
В Мин Ин Дел тебе тогда , иди, помогай Кулебе, главному озеленителю Украины.
КТО КРЫШУЕТ ТРАФФИК МЕТАМФЕТАМИНОВ ИЗ ЛДНР в ЕВРОПУ?
В ОП?
В Мин Обороны?
В Мин Иностранных Дел?
Не знаешь фамилий?
Тогда, как я уже написала, не задерживайся. а я буду считать, что и Хомчак, и Арестович (с его "открытым пространством" в посте Фейсбуке), и хозяин Арестовича (см про "открытое пространство"), и Ермак - ВСЕ ОНИ В ДОЛЕ.
Иди, зайчик, иди
Ты уже там.
Ну, тогда ты сядешь за Фридмана (как Леха Навальный на зоне срок сейчас мотает).
Передай Фридману, что все про все его дела знают, ховаться больше не получится.
Он же и запретил разведку вместе с квадриками.
"Пани б'ються, а у холопів чуби тріщать!"©