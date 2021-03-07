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Новини Агресія Росії проти України
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У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж

У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж

Два дні тому в Київський госпіталь привезли військовослужбовців, які зазнали важких поранень унаслідок виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це волонтерка Наталія Юсупова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два дні тому в госпіталь привезли поранених. Заходжу в палату і оніміла, дежавю! У палаті - зовсім молоді бійці, всі тяжкопоранені", - підкреслює волонтерка.

Далі вона детально розповідає про поранених бійців, доставлених у госпіталь.

"Діма, 21 рік, морпіх. Прилетіла ПТКР. Ногу відірвало до стегна. Увесь у бинтах, обличчя у ранах, ледве говорить, на вигляд 16 років. Побачили б своїми очима, ніч би не спали. Женя трохи старший, осколкове поранення. У бинтах, біль жахливий, їсти не хоче, зчепив зуби, терпить біль. Саша, 28 років, морпіх, підірвалися на міні. На ноги боляче дивитися. Ярослав, 26 років, ампутовано обидві ноги... Ще один морський піхотинець без ноги в палаті. Все так само, як у 2014 році. Це перемир'я? Та щоб вас... Набридла ця брехня", - обурено наголошує вона.

"Люди, ви реагуйте. Війна не лише для воїнів і волонтерів, хлопці там стоять за всіх нас. Оплатила ще один квадрокоптер (36 тис), третій. Згодом телефонує жінка і каже: "Хочу передати допомогу на фронт". Дуже давно таких дзвінків не було. Леся, зовсім молода дівчина, передала на потреби 300 доларів. Тож вже є перша сума на четвертий квадрокоптер. У госпіталь завезла соки, ковбасу, сир, йогурти, каву, солодке. Скоро почнеться восьмий рік войни... Страшно, боляче, але треба триматися. Хто хоче передати бійцям допомогу, пишіть, завжди відповім. Звіти завжди є у мене на сторінці. Карта для допомоги: 5375 4141 0204 7676 або 5375 4115 0042 7369. Монобанк", - підсумувала Юсупова.

Дивіться також: На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 01
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 02
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 03
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 04
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 05
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 06
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 07
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 08
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 09
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу 10

Автор: 

допомога (8284) поранення (2793) операція Об’єднаних сил (6725) Юсупова (193)


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Топ коментарі
+73
Медведчука на вилы ! Из-за него суки продажной.
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07.03.2021 18:00
+51
Вообще-то, из-за кацапов. Зри в корень...
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07.03.2021 18:01
+51
из-за кацапа зеленского
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07.03.2021 18:04
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кацап соси куй и не психуй...уже лава посыпалась - иди каски собирай...
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07.03.2021 20:24 Відповісти
Лаур Вольдемар ругаться некрасиво
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07.03.2021 20:50 Відповісти
и ты иди нах подкацапное чмо..дов-бойоб приднестровский
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08.03.2021 10:23 Відповісти
за прийобстровье "братцкаму народу" "спасиба" скажи...
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08.03.2021 13:45 Відповісти
знов докерувались керманичі йо-пані для десятка поранених не можуть повноціне лікування і реабілітацію забеспечити ...в трьохсотміліардному бюджеті гроші тільки для генеральських дач і маєтків.. дістали , сцуки,.... кого ми кормимо ?
З.І. Стидоба ! вже й на хліб скидуємся ...
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07.03.2021 20:22 Відповісти
Интересно, где же видосики вислюка? или гоу про только на курортах
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07.03.2021 20:45 Відповісти
Затихарились вместе с дерьмаком,ГНИДЫ...
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08.03.2021 00:20 Відповісти
отправил немного грн. выздоравливайте!
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07.03.2021 20:50 Відповісти
Спасибо, что написали про денюжку. А то я не заметила, что номер карты в статье был указан.
Пусть наши Воины выздоравливают!
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08.03.2021 01:34 Відповісти
Дай вам бог Наталья Юсупова.
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07.03.2021 21:01 Відповісти
Держитесь парни и скорее выздоравливайте, здоровья вам и всех благ в будущем. Смерть врагам!!!
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07.03.2021 21:25 Відповісти
Да хранит вас Бог ребята!
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07.03.2021 21:26 Відповісти
Молодые ребята погибают пока другие гоцают в кабаках под вражескую попсу. А бывшие вертухаи и сексоты здравствуют. Удивительное время.
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07.03.2021 22:06 Відповісти
І вся влада така ж, як з того боку фронту - останню сорочку знімають насміхаючись...
Шкода хлопців. Вони - ГЕРОЇ без перебільшення!
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07.03.2021 22:19 Відповісти
Как там Кивы, Рабиновичи и Медведчуки? Нормально себя чувствуют, украинцы? Им ничего не оторвало, почему-то?
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07.03.2021 22:43 Відповісти
Как там зеленские, ермаки, арахамии и прочие зегниды, которым ничего не оторвало, а только прибавило: лыжня в буковеле, семейный отдых на мальдивах...
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07.03.2021 23:17 Відповісти
Гниды и воши оккупировали Украину, шо б вам всралось
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07.03.2021 23:18 Відповісти
"всралось"

Ну уж нет, к суду их и на нары, бессрочно.
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08.03.2021 02:29 Відповісти
К сожалению оказалось, что ВСЕ! (без исключений) т.н. "волонтеры" стали миллионерами и прихвостнями власти.
Эти их "просьбы" = не более, чем билетик куда-нибудь в Оман на отдых.
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08.03.2021 00:01 Відповісти
Може для когось це велика таємниця, але вже НЕ ОДИН РІК у Збройних Силах України існує структура, яка має назву Командування медичних сил Збройних Сил України.
В цій структурі навіть генерали є. Маю підозру, що туди виділяють якійсь кошти. Ці кошти розподіляються на госпіталі. ВСІ, ЩО Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ!!!

Панове волонтери!
Ви туди звертались???
Вам там відмовили у допомозі???
Будь ласка, озвучте дату свого звернення.
Прізвище особи,яка відмовилася надати допомогу пораненим Героям України.
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08.03.2021 00:05 Відповісти
Что за бред, доколе пересичны будут собирать на деньги на лечение, на эти жужжалки на батарейках, в то время как у всяких Геп миллиарды наворованы, Медведчук украл у нарида газопровод,а всем остальным проходимцам разрешают ничего не декларировать?
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08.03.2021 00:40 Відповісти
ППц. С Бабченко то что не так? Ты либо хочешь, чтобы он писал дальше и шлешь ему деньги либо хочешь, чтобы он шел на завод и не шлешь ему деньги. Но после того, как текст прочтешь. Детективы Донцовой на раскладке ты покупаешь авансом, а потом уже оцениваешь содержимое. Но никого такая предоплата не смущает.
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08.03.2021 09:37 Відповісти
Что, были вынуждены опубликовать, что есть не просто раненые, но и увечные бойцы ВСУ, больше не смогли скрывать, пошли слухи по Киеву???

А ведь были и убитые, их скрываете за ранеными?

Где главные 'миротворцы" - Хомчак с Арестовичем - они еще землю на передовой не едят?
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08.03.2021 02:24 Відповісти
Да как же "скрыть" от тебя, автралийца? Тебе полюбасу "видней" из Австралии, что происходит здесь у нас в Киеве!
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09.03.2021 14:35 Відповісти
Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.

И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
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09.03.2021 14:49 Відповісти
Как там поживает Министр Обороны Украины - ему не печет в аду еще?
Что мы слышим о Таране, кроме его разборок с Хомчаком?

Это чмо, простите, Министр Обороны Украины, воюющей страны, очередной "миротворец"-Таран?

Министром Обороны был Полторак, вот то был Министр Обороны.
Министром Иностранных Дел был Климкин, а не это нынешнее чмо.
Министром Здравоохранения была Супрун, а не это "г*вно на палке", Степанов.

Что, проголосовали, лохи 73-процентные?
Вот выбрали так выбрали.
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08.03.2021 02:28 Відповісти
Проголосовали и не жалеем. При барыге такое было каждый день, не говоря о Дебальцеве, Илловайске и "зеленых коридорах". Так что не истери, выпей Валерианочку.
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09.03.2021 14:36 Відповісти
Ой, живой ЗЕбил, вот удача - так удача, это ныне такой редкий вид, таятся почему-то.

Ты мне скажи, ЗЕбилоид, ежели Порошенко уже 2 года как не президент, ТО КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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09.03.2021 14:41 Відповісти
Не знаю, кто тебя там "бил", но то, что по голове- это факт.
Ага, 2 года "как не президент" (хотя ДО СИХ ПОР мнит себя таковым ), но наср@л он за 5 своих ганебных лет столько, что до сих пор воняет. Хотя тебе в Австарии это не чувствуется.
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09.03.2021 14:46 Відповісти
Еще раз,
ТАК КТО ЖЕ СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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09.03.2021 14:50 Відповісти
А кто-то наживается? Я такого не слышал. Наживаются- ответят. Как и те, кто наживался 5 предыдущих лет. Тебя-то чё в Австралии так "бомбят" наши проблемы? Приедь, помоги Юсуповой. Иди деньжат скинь. Раз в Австралию хватило доехать, наверняка же не нищеброд.
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09.03.2021 15:09 Відповісти
Отвечай:
- кто наживается на транспорте метамфетаминов и трамадола из ЛНР и ДНР через Украину в Европу?
ФАМИЛИИ ГОНИ.
Не знаешь фамилий?
В Мин Ин Дел тебе тогда , иди, помогай Кулебе, главному озеленителю Украины.
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09.03.2021 14:51 Відповісти
А кто? Какие хфамилии тебе назвал Пеца? Я только могу назвать тебе хфамилию того, кто отдал куму хутина украинскую трубу, чтоб бабки были на терров из дыры. Есть у нас такой "великий патриёт".
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09.03.2021 15:12 Відповісти
Уходишь от ответа?

КТО КРЫШУЕТ ТРАФФИК МЕТАМФЕТАМИНОВ ИЗ ЛДНР в ЕВРОПУ?
В ОП?
В Мин Обороны?
В Мин Иностранных Дел?

Не знаешь фамилий?
Тогда, как я уже написала, не задерживайся. а я буду считать, что и Хомчак, и Арестович (с его "открытым пространством" в посте Фейсбуке), и хозяин Арестовича (см про "открытое пространство"), и Ермак - ВСЕ ОНИ В ДОЛЕ.

Иди, зайчик, иди
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09.03.2021 15:17 Відповісти
Где же я могу прочитать? Ведь у меня нет соевой методички?
Ты уже там.
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09.03.2021 15:28 Відповісти
Что, Фридман, крышующий траффик метамфетаминов с Домбасса, не оглашает своего имени?
Ну, тогда ты сядешь за Фридмана (как Леха Навальный на зоне срок сейчас мотает).

Передай Фридману, что все про все его дела знают, ховаться больше не получится.
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10.03.2021 04:46 Відповісти
Огонь открыли после выступления в Раде мудака РАБиновича,агента КГБ с 40 летним стажем и дважды судимого...,которого за преступления в СССре дохлом завербовали...Крыса Мавзолейная...
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08.03.2021 07:35 Відповісти
Зеленского судить нужно за измену.
Он же и запретил разведку вместе с квадриками.
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08.03.2021 09:59 Відповісти
Скоты кацапские, чтоб вы сдохли поскорей все до единого
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08.03.2021 10:36 Відповісти
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу - Цензор.НЕТ 1229
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08.03.2021 12:44 Відповісти
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу - Цензор.НЕТ 5255
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08.03.2021 12:45 Відповісти
http://i.piccy.info/i9/5c481b7798d3683af73ba57be3cc9004/1615199861/30432/1416712/photo_2021_02_11_06_53_57.jpg
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08.03.2021 12:46 Відповісти
http://i.piccy.info/i9/5c481b7798d3683af73ba57be3cc9004/1615199861/30432/1416712/photo_2021_02_11_06_53_57.jpg
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08.03.2021 12:47 Відповісти
Зрадокомандувач видел такой мир в глазах Путина ?
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08.03.2021 13:08 Відповісти
Так було, так є і так буде:
"Пани б'ються, а у холопів чуби тріщать!"©
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08.03.2021 13:25 Відповісти
Хорошо бы если б в госпиталь (паталого-анатомическое отделение) привезли бы тушку Гавнокомандующего ЗЕлёносопельного БлаЗЕня с ампутацией башки.
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08.03.2021 13:28 Відповісти
Зелёная власть всем обеспечивает госпитали? Всем обеспечивает раненых воинов? Помогает их семьям? Или власть занята турпоезками по Украине колорадской кацапни с лугандона ? Кремлёвским слугам приятнее и важнее развлекать ватных даунбасовских коллаборантов...
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08.03.2021 13:50 Відповісти
А шикаладная всем "обеспечивала"? Таких волонтеров во времена Пеци было прудь пруди! И собирали они не только на йогурты.
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09.03.2021 14:39 Відповісти
Опущенцы визжат и готовят бомбоубежища. Походу готовят отравляющие вещества, как в сирии, чтоб был повод зайти и "принудить к миру"
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08.03.2021 13:57 Відповісти
ну пока у малоПИД,,,роской, бениной нарко-Мрази "перемирие" одичалые мокши время зря не теряли, разветка, дрг, снайперские группы, беспилотники и т.д вот ЗЕБенчики результат когда на 6 году войны выбираете заслуженного Поца и уклониста!!!
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08.03.2021 16:14 Відповісти
Финансированием их лечением должна заниматься страна, которую они защищают, а не волонтеры. Я на ваши фото чеков по медикаментам и квадракоптерам, не поведусь. Никто не знает, сколько денег вам перечислили, и сколько из них вы потратили.
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08.03.2021 16:42 Відповісти
Знаю одну дівчинку,волонтерку ще з 2014 року. Дівчині тоді було лише 20 років. Організувала реальну маленьку фабрику для оснащення захисту військових обєктів. Люди працювали без оплатно протягом 6 років до літа 2019. Допомагали їй всі конституційні громадяни міста,сіл та підприємств. І ні разу їй я не чув,щоб хтось сказав ось таке,як ти!?
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08.03.2021 22:24 Відповісти
А, цю дівчину, ти особисто знаешь?
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09.03.2021 17:03 Відповісти
Боже,зроби так,щоб наші захисники вижили!
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08.03.2021 18:06 Відповісти
Кассаб- вбивця,живодер,м'ясник, розбійник. Інтерпритація слова йде з тюрського та древнєєврейського для людей диких, людожерів ,але значення одні і тіж. Московити- по суті їхні потомки. Сюди не слід домішувати виходців з північно-західних земель:великоновгородці, псковичи,але починиючи з 13 сторіччя їх практично московити винищили та розігнали по світу. Засвідчитись можна лише перебуваючи там,у Великому Новгороді,де в місті нараховується ще бл. 400 церков тої пори. А тепер там запустінь. До речі Великий Новгород можна Першим Визначити містом на Русі,яке відчуло у повній мірі "сруцький мір" сумісно з тією ж "весною". Чим тільки не Нищила це місто Моква?! Неперерахувати.
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08.03.2021 22:16 Відповісти
Пуйло мстит за своего кума Мертверчука.
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08.03.2021 22:44 Відповісти
А каково состояние того бойца которого снайпер ранил в пятницу?
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08.03.2021 23:36 Відповісти
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