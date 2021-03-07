У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін

Нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 збирають для України в Туреччині.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету з оборони та безпеки Верховної Ради Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.

Він разом із заступником міністра оборони Олександром Миронюком і командувачем ВМС Олексієм Нехїжпапою відвідав авіабудівне підприємство Baykar Defense в Стамбулі. Вони проінспектували виробництво БПЛА.

"Разом із колегами ще раз переконалися, що турецька сторона неухильно дотримується своїх зобов'язань перед Збройними силами України", - написав Копитін.

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