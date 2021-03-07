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У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін
Нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 збирають для України в Туреччині.
Про це повідомив у фейсбуці народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету з оборони та безпеки Верховної Ради Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.
Він разом із заступником міністра оборони Олександром Миронюком і командувачем ВМС Олексієм Нехїжпапою відвідав авіабудівне підприємство Baykar Defense в Стамбулі. Вони проінспектували виробництво БПЛА.
"Разом із колегами ще раз переконалися, що турецька сторона неухильно дотримується своїх зобов'язань перед Збройними силами України", - написав Копитін.
Топ коментарі
+11 Nikolai Іchen
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Он специально сделан так - чтоб взаимодействовать с Су 57. Летать там же где он.
С двигателем второго этапа (с каким самолёт летает с 17 года). Поднимется ещё на 15 - 17%.
(собственно двигатель на самолёте (тот у какого зубцы по кромке сопла)
Однак родичі президента Татар разом з його сином розпиляли гроші, вивели за кордон, в австрію. Цапом зробили генконструктора, його хотіли на нарі, після 9 місяців СІЗО випустили під чесне слово, Грошей не повернули а інших не дали. Зараз А-1 Міші Фрідмана шукає попиляне. Часу немає, крім того, америкоси не продають всю авіоніку та і немає двигуна. Хотіли модернізувати від Т-34, але не змогли (шутка) Один, правда на донбасі впав сам.
не думай, что все остальные такие же сосцуны, как ты.
не удивлен, что инфу подарил кацапам зебильный депутат.
по бумажкам в ЗСУ беспилотники есть, а по факту - нєту
а где бабло?
А не херню всякую.