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Новини Агресія Росії проти України
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У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін

У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, -

Нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 збирають для України в Туреччині.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету з оборони та безпеки Верховної Ради Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.

Він разом із заступником міністра оборони Олександром Миронюком і командувачем ВМС Олексієм Нехїжпапою відвідав авіабудівне підприємство Baykar Defense в Стамбулі. Вони проінспектували виробництво БПЛА.

"Разом із колегами ще раз переконалися, що турецька сторона неухильно дотримується своїх зобов'язань перед Збройними силами України", - написав Копитін.

Дивіться також: Українські дрони знищують російську бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО

У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - слуга народу Копитін 01

Автор: 

безпілотник (4083) Туреччина (3488) Копитін Ігор (12)


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Топ коментарі
+11
Добра новина. Але чому ми радіємо так, як нібито почули, що наш Антонов збирає вже другий десяток АНів.
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07.03.2021 18:55
+10
так Зеле не долго осталось , после скандала с вагнеровцами
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07.03.2021 19:06
+9
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 3165
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07.03.2021 19:20
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Петя только мечтал об этом. Молодцы, дадим отпор агрессору.
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07.03.2021 20:10 Відповісти
)(уйлостан останній квас і гуталін за зелені на здачу віддасть, але виробництво БПЛП охотнік та .. вже опановує! Поки барижні гниди з кумедними віслюками рейтингами міряться!
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07.03.2021 20:16 Відповісти
Пока что российским военным конструкторам не удается создать полноценного ударного дрона, и хотя бы приблизиться в этом виде вооружений к Америке или Китаю
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07.03.2021 20:24 Відповісти
полноценного , а так херню лепят
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07.03.2021 20:26 Відповісти
аргумент, охотник...
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07.03.2021 20:37 Відповісти
в проекте и неэффективен
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07.03.2021 20:38 Відповісти
его сбить как два пальца .... Взлётная масса: 25 т гавна
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07.03.2021 20:41 Відповісти
ААА ! вот почему трактор понадобился
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07.03.2021 20:45 Відповісти
Почитал Вики, да пишут 25 тонн, но это вряд ли для одномоторного БПЛА. Учитывая, что двухмоторный Су-57 - 35 тонн. Скорее 15-20 тонн максимум.
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07.03.2021 20:46 Відповісти
а Я то думал почему такой большой трактор его тянет
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07.03.2021 20:54 Відповісти
пиндосы в прошлом отказались от https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_X-47B X-47B
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07.03.2021 20:58 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_RQ-170_Sentinel Но от RQ-170 не отказались.
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07.03.2021 21:04 Відповісти
вот бы Украине такой! тогда мы смогли бы еще больше москально-свинячего биомусора утилизировать на Донбассе!
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 2526
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07.03.2021 21:10 Відповісти
так он старый 2007
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07.03.2021 21:11 Відповісти
Американцы консерваторы, от хорошего не отказываются.
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07.03.2021 21:15 Відповісти
Охотник его копия
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07.03.2021 21:15 Відповісти
Зачем выдумывать велосипед?
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07.03.2021 21:18 Відповісти
Да, очень похож. Наверное скопировали со сбитого в Иране.
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07.03.2021 21:18 Відповісти
большие дроны не эффективные
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07.03.2021 21:21 Відповісти
При умелом применении всё эффективно. Должен быть комплекс средств, а не один элемент.
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07.03.2021 21:25 Відповісти
...из за дороговизны программы. При том опытные экземпляры, аккуратненько убрали на хранение.
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07.03.2021 21:07 Відповісти
два
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07.03.2021 21:08 Відповісти
У F 35 тоже 1 двигатель. А максимальная взлётная масса - под 30 тонн.

Он специально сделан так - чтоб взаимодействовать с Су 57. Летать там же где он.
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07.03.2021 21:16 Відповісти
У F-35 двигатель получше, это и русня официально признаёт.
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07.03.2021 21:19 Відповісти
внизу наглядно GIF
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07.03.2021 21:22 Відповісти
Вертикальный взлёт а-ля чуток доработанный совковый Як-141? На мой взгляд - тупиковый путь. Истребители получаются слишком тяжёлыми и жрут на взлёт/посадку просто прорву топлива. Я бы предложил их ловить на лету и сажать специальными платформами типа квадриков, и также запускать.
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07.03.2021 21:31 Відповісти
Мало того - на Як 141 - это было ещё и дико опасно: Выхлоп двигателя обеднён кислородом, а поднимается прямо вверх. Туда - где расположены воздухозаборники двигателя самолёта. Стоит ему хорошенько засосать газа от выхлопа - резко падает мощность, или двигатель даже полностью глохнет. И сделать ты уже ничего не успеешь. (скорее всего - даже катапультироваться)
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07.03.2021 22:04 Відповісти
Ну так беспилотник - не истребитель. Лётные характеристики у него заявлены куда как похуже.
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07.03.2021 21:59 Відповісти
Что характерно: Хотя двигатели как у F 22 так и у F 35 лучше российских. Но у Су 57 выше тяговооружённость (то есть низкая тяга более чем компенсируется меньшим весом самолёта).
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07.03.2021 22:12 Відповісти
О какой тяговооруженности Вы говорите? Проектной? Так там движок всё ещё не допилили, и навряд ли допилят.
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08.03.2021 09:43 Відповісти
Даже с двигателем первого этапа, выше чем у F35 (этому, честно говоря, вообще явно не хватает тяги до 5 поколения. В частности сверхзвука без форсажа он может достигать только в максимально облегчённом снаряжении и на короткое время). И примерно на одном уровне с F22.

С двигателем второго этапа (с каким самолёт летает с 17 года). Поднимется ещё на 15 - 17%.

(собственно двигатель на самолёте (тот у какого зубцы по кромке сопла)

У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 1827
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08.03.2021 12:08 Відповісти
его судьба такая же как и Фак-Пу
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07.03.2021 20:42 Відповісти
Дело не в приблизится, я хз какие у них там планы из реальных но думаю слово Киев,Харьков ...это то на что они реально хвост подняли.
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07.03.2021 20:42 Відповісти
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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07.03.2021 20:43 Відповісти
После 7 лет войны на Донбассе?
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07.03.2021 20:47 Відповісти
У лаптей военный дрон это китайский Фантом с прихераченным выстрелом от ВОГ.
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07.03.2021 20:47 Відповісти
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 4287
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07.03.2021 20:53 Відповісти
там трохи інакше. Виробляють в Казані, за основу взяли дрони з Ізраїлю, вони передали 10 штук.
Однак родичі президента Татар разом з його сином розпиляли гроші, вивели за кордон, в австрію. Цапом зробили генконструктора, його хотіли на нарі, після 9 місяців СІЗО випустили під чесне слово, Грошей не повернули а інших не дали. Зараз А-1 Міші Фрідмана шукає попиляне. Часу немає, крім того, америкоси не продають всю авіоніку та і немає двигуна. Хотіли модернізувати від Т-34, але не змогли (шутка) Один, правда на донбасі впав сам.
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07.03.2021 21:24 Відповісти
КАКОЙ В ЭТОМ СМЫСЛ, если четырежды-уклонистый Бубочка ЗАПРЕТИЛ использовать беспилотники?!
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07.03.2021 20:54 Відповісти
бубочки не долго осталось
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07.03.2021 20:55 Відповісти
не надоело сосцать парашенчики? достали, что бырыжные недоноски, что ослиные!
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07.03.2021 21:32 Відповісти
сосцун вылез и что-то вякает.
не думай, что все остальные такие же сосцуны, как ты.
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07.03.2021 22:34 Відповісти
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9740
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07.03.2021 21:07 Відповісти
А який склад делегації сам пан Миронюк поїхав, і якогось Копитіна включили, вивчали-як можна що небудь утнуть з грошима. Цікаво буде прочитати їх обзор для рейху. Ми хотіли накакати, не дали, ми хотіли гроші прикарманити-не дали, але ми старались, бо завод в Україні таки не побудували, простіть недороблюємо, визнаємо. Інакше не буде, як так в Росії не має а в них є. потрібно нагадити
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07.03.2021 21:43 Відповісти
Скажите, а когда начнут отрезать языки таким вот балаболам?
не удивлен, что инфу подарил кацапам зебильный депутат.
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07.03.2021 21:53 Відповісти
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 4008
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07.03.2021 23:03 Відповісти
а че тогда пару дней назад волонтери клянчали у народа бабло на беспилотники?
по бумажкам в ЗСУ беспилотники есть, а по факту - нєту

а где бабло?
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07.03.2021 23:34 Відповісти
Ядерное оружие надо делать.
А не херню всякую.
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08.03.2021 00:08 Відповісти
А что наш "АНТОНОВ" собирает до сих пор фанерные АН-2?? Куда смотрит неуч президент и национальный совет обороны!! Или уже весь"АНТОНОВ2 продали Китаю за копейки, а фактически считай продали РОССИИ!?? Долбодятел президент за два года не может провести аудит в МИНОБОРОНПРОМЕ?? Или не хочет?? Пока не набьёт себе карманы!! Куда идут десятки и сотни млрд. гривен бюджетных денег?? ТАРАНА и Хомчака на нары!!! Когда начнём покупать для нашей любимой авиации, хотя-бы американские F-16, а не россиский металлолом СУ-27 и СУ-29 в различных модефикациях????!!!! А беспилотники разной модефикации и назначения у нас должны быть даже в батальонах, .а не только на липовых выставках!!!
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08.03.2021 12:09 Відповісти
им только попилить, мля уже достали
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08.03.2021 13:00 Відповісти
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