ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі
Кількість хворих на коронавірус за добу досягла найвищого показника за останній місяць - 478 614 випадків.
Про це свідчить інфографіка на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними організації, востаннє показник вище цього рівня було зафіксовано 6 лютого - 495 069 випадків.
"Станом на 7 березня 2021 року було введено 249 160 837 доз вакцин", - йдеться в повідомленні організації.
За даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість виявлених інфікувань коронавірусом у світі від початку пандемії на 12:00 неділі, 7 березня, становить 116 млн 574 тис. 933.
У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 589 тис. 283, одужали понад 91 млн осіб.
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Земля має очиститися.
Цим ідіотам на протязі року небайдужі люди монотонно вдовблюють в їх порожні голови, щоб вони поберегли себе, а їм все цєлєбної "чудо-вакцинки" не вистачає..
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