ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі

Кількість хворих на коронавірус за добу досягла найвищого показника за останній місяць - 478 614 випадків.

Про це свідчить інфографіка на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними організації, востаннє показник вище цього рівня було зафіксовано 6 лютого - 495 069 випадків.

"Станом на 7 березня 2021 року було введено 249 160 837 доз вакцин", - йдеться в повідомленні організації.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість виявлених інфікувань коронавірусом у світі від початку пандемії на 12:00 неділі, 7 березня, становить 116 млн 574 тис. 933.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 589 тис. 283, одужали понад 91 млн осіб.

Читайте також: Виробникам COVID-вакцин варто відмовитися від патентів, - глава ВООЗ Гебреєсус