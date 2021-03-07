Від початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України. Від початку поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч. Вогнева активність ворога спостерігалась поблизу населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по наших позиціях із міномета 82-го калібру і зі станкового протитанкового гранатомета.

"Поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації і її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти провели прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - підкреслюють у штабі.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Крім цього, підкреслюється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

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