Від початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України. Від початку поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч. Вогнева активність ворога спостерігалась поблизу населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по наших позиціях із міномета 82-го калібру і зі станкового протитанкового гранатомета.
"Поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації і її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти провели прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - підкреслюють у штабі.
Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Крім цього, підкреслюється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після байденовської пілюлі закрив канали мертветчука та наклав на нього санкції.
ВВХ образився і все відведення разом з "режимом тиші" пішло коту під хвіст (разом з рейтингами найвеличнішого).
Чекаємо преференцій куму ВВХ для відновлення "перемир'я"?
Бо нашого постраждалого хвилюють тільки його рейтинги, а не справи. Та й компанія, що йде майже у всіх ЗМІ та результати "соцопитувань" нарпавлена на те, щоб тут було як на московії: "Цар хороший - боярє пагані"
Якщо шо то я нацик. В сраці бачив і Пе і Зе...
Про договорняки з ворогами, корупцію у всьому без вийнятку просто промовчу...
-Ліпєцкіє фабрікі - маніпуляція;
- Офшори Порошенка - брехня;
- Збагачення у 86 разів - брехня;
- Справа Свинарчуків - розвалилася;
- Справа Ротердам+ - розвалилася;
- Справа "Кузня на рибальському" - порушень немає;
- Контрабандні картини - розвалилися;
- Звинувачення в розкраданні - спростовані за відсутності предмета розслідування.
І т.д. і т.п. - далеко не повний перелік.
Було вже два епізода з "пльонками" : Оніщенка та Деркача. І те і інше запущене кремлівською агентурою, активно тягалося «експєртами», «журналістами» та «націоналістами» і виявилось брехнею чи маніпуляцією.
Тобто ведуться абсолютно очевидні, системні спроби дискредитації Порошенка способами оббріхування або маніпуляцій фактами.
Зараз вкинуті чергові, зліплені невідомо з чого «пльонкі». Вже треті. Тепер вже Суркова-Медведчука. За допомогою яких розгорнута чергова брудна кампанія. За допомогою яких Порошенка намагаються так само маніпулятивно, як і в усіх без виключення попередніх випадках, звинуватити в співпраці з Медведчуком.
Звинуватити в цьому людину яка організувала та реалізувала:
- ефективний військовий опір РФ;
- асоціацію та безвіз з ЄС;
- ефективну підтримку міжнародної спільноти проти РФ;
- санкції проти РФ;
- незалежність української церкви;
- декомунізацію;
- мовний закон.
Тобто ряд потужних ударів в саме серце московської імперії.
Все це в співпраці з Медведчуком? Серйозно?
Тому в мене 3 питання:
1. Чому ви (політики, експерти, коментатори, «позітівниє блогєри», націоналісти) вирішили, що чергові, вже треті, "пльонкі" Суркова-Медведчука не є продовженням тієї ж тактики? Не є черговою гебешною маніпуляцією? Чи ви очікуєте після тонн спростованої брехні раптом отримати правду з того самого брудного джерела?
2. З яких причин ведеться системне оббріхування Петра Порошенка політиками та представниками таких політичних сил, як СН, ОПЗЖ, Батьківщина, Свобода, Нацдружини, та пов'язаними з ними політиками, ЗМІ, експертами, блогерами, актівістами, коментаторами в соцмережах?
3. Скільки ви вже будете брехати? І будувати на брехні своє політичне існування, задурюючи при цьому українців?