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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС

Від початку доби 5 порушень режиму

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України. Від початку поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч. Вогнева активність ворога спостерігалась поблизу населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по наших позиціях із міномета 82-го калібру і зі станкового протитанкового гранатомета.

"Поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації і її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти провели прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських воїнів немає", - підкреслюють у штабі.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Крім цього, підкреслюється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Дивіться також: У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу. ФОТОрепортаж

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28183) тероризм (2864) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9352

С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9589
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07.03.2021 19:05
+4
кто-то прочитал между строк - наши ответку..не-не? отож !!!
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07.03.2021 19:24
+4
Хтоб не був Петро, це не виправдовує дії Віслючка !! Тому годі на попередників кивати , час за свої дії відповідати !!!)))
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07.03.2021 19:40
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С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9352

С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9589
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07.03.2021 19:05 Відповісти
кто-то прочитал между строк - наши ответку..не-не? отож !!!
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07.03.2021 19:24 Відповісти
Для досягнення "перемир'я" найвеличніший почав без бою здавати територію України щоб умастити ВВХ (ну і підняти свій рейтинг).
Після байденовської пілюлі закрив канали мертветчука та наклав на нього санкції.
ВВХ образився і все відведення разом з "режимом тиші" пішло коту під хвіст (разом з рейтингами найвеличнішого).
Чекаємо преференцій куму ВВХ для відновлення "перемир'я"?
Бо нашого постраждалого хвилюють тільки його рейтинги, а не справи. Та й компанія, що йде майже у всіх ЗМІ та результати "соцопитувань" нарпавлена на те, щоб тут було як на московії: "Цар хороший - боярє пагані"
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07.03.2021 19:27 Відповісти
А Ваш Пе кращим був? Торгував усім чимтільки міг. Тому і отримав недовіру від народу в 2019 -73%.
Якщо шо то я нацик. В сраці бачив і Пе і Зе...
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07.03.2021 19:33 Відповісти
Хтоб не був Петро, це не виправдовує дії Віслючка !! Тому годі на попередників кивати , час за свої дії відповідати !!!)))
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07.03.2021 19:40 Відповісти
Набагато краще. І якщо шо то ти тільки балабонив. а Порошенко робив. надіюсь доказів тобі не потрібно.
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07.03.2021 20:02 Відповісти
Крім ПЦУ він ніхрена для країни не зробив. А за срані мінськи угоди - тільки розстріл...
Про договорняки з ворогами, корупцію у всьому без вийнятку просто промовчу...
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07.03.2021 20:05 Відповісти
Тебе давно Медведчук лоботомию сделал? Если говорить, что Порох ничего не сделал, то кто , что сделал? Кроме, конечно, *****, который таки объеденил Украину.
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07.03.2021 20:33 Відповісти
це твій тягнибок нічого не зробив. і головою спершу подумай а тоді пиши.
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07.03.2021 20:34 Відповісти
Про Порошенка запускали вже цілу купу брехні та маніпуляцій.
-Ліпєцкіє фабрікі - маніпуляція;
- Офшори Порошенка - брехня;
- Збагачення у 86 разів - брехня;
- Справа Свинарчуків - розвалилася;
- Справа Ротердам+ - розвалилася;
- Справа "Кузня на рибальському" - порушень немає;
- Контрабандні картини - розвалилися;
- Звинувачення в розкраданні - спростовані за відсутності предмета розслідування.
І т.д. і т.п. - далеко не повний перелік.
Було вже два епізода з "пльонками" : Оніщенка та Деркача. І те і інше запущене кремлівською агентурою, активно тягалося «експєртами», «журналістами» та «націоналістами» і виявилось брехнею чи маніпуляцією.
Тобто ведуться абсолютно очевидні, системні спроби дискредитації Порошенка способами оббріхування або маніпуляцій фактами.
Зараз вкинуті чергові, зліплені невідомо з чого «пльонкі». Вже треті. Тепер вже Суркова-Медведчука. За допомогою яких розгорнута чергова брудна кампанія. За допомогою яких Порошенка намагаються так само маніпулятивно, як і в усіх без виключення попередніх випадках, звинуватити в співпраці з Медведчуком.
Звинуватити в цьому людину яка організувала та реалізувала:
- ефективний військовий опір РФ;
- асоціацію та безвіз з ЄС;
- ефективну підтримку міжнародної спільноти проти РФ;
- санкції проти РФ;
- незалежність української церкви;
- декомунізацію;
- мовний закон.
Тобто ряд потужних ударів в саме серце московської імперії.
Все це в співпраці з Медведчуком? Серйозно?
Тому в мене 3 питання:
1. Чому ви (політики, експерти, коментатори, «позітівниє блогєри», націоналісти) вирішили, що чергові, вже треті, "пльонкі" Суркова-Медведчука не є продовженням тієї ж тактики? Не є черговою гебешною маніпуляцією? Чи ви очікуєте після тонн спростованої брехні раптом отримати правду з того самого брудного джерела?
2. З яких причин ведеться системне оббріхування Петра Порошенка політиками та представниками таких політичних сил, як СН, ОПЗЖ, Батьківщина, Свобода, Нацдружини, та пов'язаними з ними політиками, ЗМІ, експертами, блогерами, актівістами, коментаторами в соцмережах?
3. Скільки ви вже будете брехати? І будувати на брехні своє політичне існування, задурюючи при цьому українців?
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07.03.2021 20:49 Відповісти
А шо, це чмоВід початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4471, https://censor.net/ru/user/311364, типу під Свободу косить? Поржав... Чмо, хто продав канал Мертвечуку, коли Бубочка закрив його три тв канали з перепугу? Поцрєот, мля...
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07.03.2021 22:04 Відповісти
https://postimg.cc/SYhHjxRT

Від початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2249
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08.03.2021 00:39 Відповісти
ради этого зелох сдал территории?
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07.03.2021 19:48 Відповісти
раньше зебики говорили что перемирие так как стрелют неприцельно... теперь уже прицельно и системно, и все равно зелох талдычит своё
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07.03.2021 20:17 Відповісти
Сєктор Газа,хулі...
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07.03.2021 22:56 Відповісти
Какой такой "режим тишины"? Это что - типа когда русня и сепарня стреляет прицельно по нашим как в тире, а наши в ответ только матом могут? Это приказ Говнокомандующего? Или Генштаба? Господа, а на чьей стороне Генштаб и Говнокомандующий? Он точно за Украину?
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08.03.2021 00:48 Відповісти
похоронно-информационное бюро в действии... сообщает... а приказы об уничтожении врага они могут отдавать?
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08.03.2021 08:36 Відповісти
 
 