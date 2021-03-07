Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК
Українська сторона Спільного центру контролю та координації інформує про грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №53/2021 від 6 березня повідомляється, що патруль СММ 4 березня вперше зафіксував встановлені неподалік населеного пункту Ясне 33 протитанкові міни. Також виявлено 17 протитанкових мін, встановлених поперек дороги, за 2,5 км від населеного пункту Саханка на тимчасово окупованій території Донецької області. За оцінкою СММ ОБСЄ, ці міни належать збройним формуванням РФ.
Збройні сили РФ і їхні найманці продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ. 4 березня БПЛА СММ дальнього радіусу дії під час польоту над непідконтрольними уряду України районами - населений пункт Сорокине (за 43 км на південний схід від Луганська) та населений пункт Ясне (за 30 км на південь від Донецька) - глушили.
"Ці факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголошується в повідомленні.
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Уже пришли, в 2014-м. Порвал ("рвать буду"), или ждёшь, что кто-то сделает это вместо тебя "патриотик" ?
P.S. Ты обычное ватное животное, с четырьмя ногами по углам.
Сцикун не тільки визнає себе сцикуном,а ще й вихваляється цим. Боже, який-же ти жалюгідний.
приведи пример ОФИЦИАЛЬНОГ объявления ЛЮБОЙ стороной войны в МИРЕ после 1945 года. я жду