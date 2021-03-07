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Новини Операція Об'єднаних сил
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Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК

Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації інформує про грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №53/2021 від 6 березня повідомляється, що патруль СММ 4 березня вперше зафіксував встановлені неподалік населеного пункту Ясне 33 протитанкові міни. Також виявлено 17 протитанкових мін, встановлених поперек дороги, за 2,5 км від населеного пункту Саханка на тимчасово окупованій території Донецької області. За оцінкою СММ ОБСЄ, ці міни належать збройним формуванням РФ.

Збройні сили РФ і їхні найманці продовжують перешкоджати роботі СММ ОБСЄ. 4 березня БПЛА СММ дальнього радіусу дії під час польоту над непідконтрольними уряду України районами - населений пункт Сорокине  (за 43 км на південний схід від Луганська) та населений пункт Ясне (за 30 км на південь від Донецька) - глушили.

"Ці факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Від початку доби 5 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно стріляли з протитанкового ракетного комплексу поблизу Південного, - штаб ООС

Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК 01

Автор: 

мінування (1217) Донбас (22354) СЦКК (642) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
А говнокомаедующий и его штабная шушера весь прошлый год разминированием занималась, войска отводила и разведку запрещала. Поэтому кровь украинских солдат и на руках В.А.Зеленского
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07.03.2021 20:11
+10
Почему Цензор пишет о каких то " наёмниках РФ"? Это расийская фашистская армия которая получила по зубам от Украинского Народа.
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07.03.2021 20:26
+9
Та то фсьо фігня, аби бубочка нє взволновалось!) Бо зайва доріжка - то є прівлєчєніє бригади наркологів!)))
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07.03.2021 20:27
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тобі лапотному нігеру видніш.. тиж в лайні всю жізнь..
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07.03.2021 20:16 Відповісти
А говнокомаедующий и его штабная шушера весь прошлый год разминированием занималась, войска отводила и разведку запрещала. Поэтому кровь украинских солдат и на руках В.А.Зеленского
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07.03.2021 20:11 Відповісти
Кореша из российской стороны СЦКК минируют, их партнеры из украинской стороны СЦКК информируют. Одно дело делают, обеспечивают комфорт террористов, что бы в последних не стреляли. А потом вместе в сауну.
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07.03.2021 20:14 Відповісти
Это до тех пор пока Кореша из российской стороны СЦКК не подорвутся вместе с сауной.
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07.03.2021 20:34 Відповісти
Ні о, а наші - розміновують. Все. Своє, чуже.
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07.03.2021 20:15 Відповісти
Почему Цензор пишет о каких то " наёмниках РФ"? Это расийская фашистская армия которая получила по зубам от Украинского Народа.
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07.03.2021 20:26 Відповісти
Та то фсьо фігня, аби бубочка нє взволновалось!) Бо зайва доріжка - то є прівлєчєніє бригади наркологів!)))
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07.03.2021 20:27 Відповісти
не взвалнавалось, бо бубочку зараз бамбить
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07.03.2021 20:34 Відповісти
Ваня сиди в своём денере и не писти
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07.03.2021 20:35 Відповісти
У нас российским террористам разрешено всё!
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07.03.2021 20:31 Відповісти
Мінірувать білі доріжки. Хоча буба ще й досі думає, шо воно є прицездос!)))
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07.03.2021 20:32 Відповісти
...вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности"... Це вже звучить як аксіома, навіть звучить вже як не новина...
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07.03.2021 20:34 Відповісти
Ну факт остаётся фактом = Украинский Народ навалял рассийской терористической армии .
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07.03.2021 20:37 Відповісти
Все? Победа? Враг разгромлен и отступает?
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07.03.2021 22:15 Відповісти
их же дети по пути в школу разминируют, или стада кормильцев идущих за пенсиями ...
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07.03.2021 20:40 Відповісти
війну оголосила першою росія. захопленням Криму.
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07.03.2021 20:52 Відповісти
Вот твой патриотизм и проявился, САША, это не моя черга, это черга гражданина Украины, сдохни, но не дай агрессору пядь своей земли. Вот так и Петя поступил, не его черга, черга ЗЕ. Вот и пожинай. А таких, как ты много, клацать, а на самом деле гнилые., мол мы тут ни причем, он же первым начал.
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07.03.2021 21:39 Відповісти
Воюй и дальше, если воин, то до конца жизни.
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07.03.2021 22:14 Відповісти
Шо ты, "черга гражданина Украины", знаешь про Сашу Паламарчука?!?!? Рот свой захлопни и в курятник, на жордочку здрысни, петух ты ватный!
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07.03.2021 21:48 Відповісти
Я не знаю про Сашу, но тебе отвечу, я родился в Украине, а если я родился, значит здесь моя РОДИНА, и рвать буду без зубов всех, кто придет в мой дом, придатный я или нет. А петух ты, только кукарекаешь, стучишь по клаве, вроде умный. Видал я таких, а если что, то ЧЕРГА других, а ты пушистый и белый, но патриотик.
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07.03.2021 22:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470975 - "рвать буду без зубов всех, кто придет в мой дом, придатный я или нет."

Уже пришли, в 2014-м. Порвал ("рвать буду"), или ждёшь, что кто-то сделает это вместо тебя "патриотик" ?
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07.03.2021 22:21 Відповісти
Спасибо за признание, надеялся на тебя, не получилось, надеялся на Петю , не получилось, НУ, на этого, просто молчу. Шо такэ Я, это ничто, может ты поведешь? Разговор ведь не обо мне, да и о не тебе, Если война, то война, это должны сказать, кто? Петюнька не сказал, этот молчит. А тебя кто послушает?
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07.03.2021 22:37 Відповісти
З тобою все зрозуміло.... якщо стисло - на повірку, ти виявився звичайним сцікуном.

P.S. Ты обычное ватное животное, с четырьмя ногами по углам.
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07.03.2021 22:57 Відповісти
Я рад, что тебе все ЗРОЗУМИЛО. Вот с такими мы так и живем, припеваючи.
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07.03.2021 23:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470975 - "Я рад, что тебе все ЗРОЗУМИЛО. Вот с такими мы так и живем, припеваючи."

Сцикун не тільки визнає себе сцикуном,а ще й вихваляється цим. Боже, який-же ти жалюгідний.
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07.03.2021 23:40 Відповісти
Леша приведи пример после 1945 года в МИРОВОЙ истории когда бы война объявлялась ОФИЦИАЛЬНО. я жду
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07.03.2021 22:19 Відповісти
Кто нападает не объявляет войну, это и раньше было, но кто защищается обращается к народу и объявляет войну, Петя обнимался и было рукопожатие. ДОЖДАЛСЯ. И не делай из себя идиота.
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07.03.2021 22:44 Відповісти
Росіянці так і не наважились до цих пір визнати, що вони воюють проти України. Кому війну оголошувати?
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07.03.2021 23:00 Відповісти
Ну давай ждать, колы вызнають. Не пойму логику, нам срут на голову, а мы ждем. Наше правительство за семь лет вешает лапшу, им это выгодно, делают свои дела, жаль, что ты их поддерживаешь, не этих, так прошлых. Крым ту -ту, Донбасс - ту -ту, НУ да, некому.
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07.03.2021 23:14 Відповісти
так ты и ждешь. ждешь когда тебе такой невъе..ному "патриоту" по радио обьявят "у нас война". а ты типа не в курсе да? чо ты ищешь отмазку себе "мы войну не обьявили поэтому я в домике. а то бы я ух...."
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07.03.2021 23:49 Відповісти
Сашко, нічого не пояснюй цьому сцікуну. По-перше війна - гібридна. По-друге - якщо у 2014-му році оголосити військовий стан, то це означало б закрити Україну від фінансової, технічної, матеріально-технічної та іншого роду допомоги. Навіть наші волонтери та т.зв. "мурашки" не змогли-б з-за кордону нічого отримати (ні повітряним шляхом, ні залізничним, ні водним, ні авто та навіть - пішим), я вже не кажу що можна було б створити хоч якусь міжнародну коаліцію проти *****. Досить згадати коли Порох ввів у 2018 році військовий стан (Керченська протока). Який хай піднявся у ЗМІ.
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07.03.2021 23:28 Відповісти
не надо словоблудия фейкомет
приведи пример ОФИЦИАЛЬНОГ объявления ЛЮБОЙ стороной войны в МИРЕ после 1945 года. я жду
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07.03.2021 23:47 Відповісти
Именно так оно и делается, минируют по науке, а не по х-не , переговорам и никому не нужным конвенциям во время войны.
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07.03.2021 20:50 Відповісти
Как им не стыдно?!
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07.03.2021 20:53 Відповісти
Украинская армия после такого "перемирия" , от которого ежедневно гибнут наши воины или получают ранения и травмы, надо срочно минироваль линию разграничения....Минировать основательно, надолго, на годы.....Агрессия кремля может только нарастать....Надо готовиться к худшему.... К горячей фазе....
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07.03.2021 21:08 Відповісти
Кацапня зробить усе, що б років зі 100 там було будово.
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07.03.2021 21:11 Відповісти
Прямо эпохальное открытие за последнеие 7 лет! Осталось только узнать откуда деньги (мины), Зин?
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07.03.2021 21:45 Відповісти
Если украинский десант перекроет границу, куда валенки чухать будут?
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07.03.2021 22:18 Відповісти
откровения рускомирцев

Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9767
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07.03.2021 22:20 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-pozhar/31138486.html Севастополь: в Гагаринском районе горело заброшенное здание, есть пострадавший - Нужно прокурору Крыма открывать уголовное дело на оккупантов. Интересно ОП Украины даст такое указание.
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07.03.2021 22:24 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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07.03.2021 22:53 Відповісти
Це ті території що бубочка їм подарував як жест доброї волі для окупантів?
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08.03.2021 06:51 Відповісти
 
 