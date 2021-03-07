Білоруські силовики розігнали студентський форум у Мінську - затримали близько 30 осіб, чотирьох заарештували
Чотирьох учасників установчої конференції Ліги студентських об'єднань, затриманих у Мінську 5 березня, засудили до 14-15 діб адміністративного арешту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Весна".
Суди відбулись у вихідний день, у неділю. Всіх студентів засуджено за непокору законному наказу чи вимозі посадової особи (ст. 23.4 КоАП РБ).
За інформацією Настоящего Времени, ввечері 5 березня в мінському бізнес-клубі "Імагуру" мала відбутися установча конференція Ліги студентських об'єднань. Її учасники збиралися обрати голову студентської профспілки. Через пів години після початку заходу до залу увірвалися невідомі в масках і затримали близько 30 осіб, зокрема політолога Андрія Єгорова, співголову оргкомітету партії "Білоруська християнська демократія" Віталія Римашевського, главу мінського відділення Вільної профспілки Білорусі Марію Тарадетську, одного з лідерів профспілкового руху Геннадія Бикова.
Засновниця бізнес-клубу "Імагуру" розповіла, що учасників конференції поставили до стінки, після чого вивели з будівлі, посадили в автозаки і повезли. "Ми розцінюємо те, що трапилося, як силове захоплення, яке не має під собою жодного правового підґрунтя. Це нова хвиля репресій, маски-шоу в офісах, яка має за мету залякування та усунення всіх активних і вільнодумних людей", - написала Маринич.
Вранці 6 березня більшість затриманих відпустили з міліції, з ними провели "профілактичні бесіди".
Чотирьох студентів відправили в ізолятор на Окрестіна і судили 7 березня, у вихідний день. За законом їх мали відпустити після закінчення 72 годин, у понеділок. Але 8 березня у Білорусі - вихідний день. Ймовірно, через це суди відбулись у неділю.
Вільна профспілка Білорусі заявила, що разом з адвокатами оскаржуватиме ці рішення, а всю інформацію буде передано в міжнародні організації, зокрема і в Міжнародну організацію праці.
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а кто сказал что Беларусь правовое государство? Лукашенковские омоновцы?
и вообще - нам их уже нужно рассматривать как врага №2 после Московии..
без сантиментов..
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Примерно так выглядит НЕПРОДАЖА суверенности в НЕЗАВИСИМОМ государстве с МНОГОВЕТКОРНОЙ политикой.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
Я Вам говорю то, что есть, а не про то что пишут.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
Вспомните события конца 2013 года, когда мусора детей в Киеве избили.
Вывести 500тыс. человек на улицы Киева за 12 часов не может ни одна организация.
У меня на дворовой футболь больше народу приходит... И никто их не "выводит", заметте.
Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/
Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!
К концу XIX века Галицию стали называть «украинским Пьемонтом», уподобляя её роль той, которое Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. М.Грушевский, который в 1894 г. переехал из Киева во Львов, утверждал, что Галиция являлась «передовой частью украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Украину», что «до сих пор Галичина шла, а Украина стояла или шла за Галичиной». Павел Скоропадский, бывший гетманом Украины в 1918 г., так писал в своих воспоминаниях о галичанах: «…к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей. Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России… Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнётся, что её промышленность никогда не разовьётся, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины - быть населённой каким-то прозябающим селянством».
В Норвегии перепутали гимн Беларуси https://youtu.be/1GP4FbVn-Qs
Это пример того,что ждет проигравших.
Или не высовывайтесь,или идите до конца.
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним"