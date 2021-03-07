Білоруські силовики розігнали студентський форум у Мінську - затримали близько 30 осіб, чотирьох заарештували

Чотирьох учасників установчої конференції Ліги студентських об'єднань, затриманих у Мінську 5 березня, засудили до 14-15 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисний центр "Весна".

Суди відбулись у вихідний день, у неділю. Всіх студентів засуджено за непокору законному наказу чи вимозі посадової особи (ст. 23.4 КоАП РБ).

За інформацією Настоящего Времени, ввечері 5 березня в мінському бізнес-клубі "Імагуру" мала відбутися установча конференція Ліги студентських об'єднань. Її учасники збиралися обрати голову студентської профспілки. Через пів години після початку заходу до залу увірвалися невідомі в масках і затримали близько 30 осіб, зокрема політолога Андрія Єгорова, співголову оргкомітету партії "Білоруська християнська демократія" Віталія Римашевського, главу мінського відділення Вільної профспілки Білорусі Марію Тарадетську, одного з лідерів профспілкового руху Геннадія Бикова.

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Засновниця бізнес-клубу "Імагуру" розповіла, що учасників конференції поставили до стінки, після чого вивели з будівлі, посадили в автозаки і повезли. "Ми розцінюємо те, що трапилося, як силове захоплення, яке не має під собою жодного правового підґрунтя. Це нова хвиля репресій, маски-шоу в офісах, яка має за мету залякування та усунення всіх активних і вільнодумних людей", - написала Маринич.

Вранці 6 березня більшість затриманих відпустили з міліції, з ними провели "профілактичні бесіди".

Чотирьох студентів відправили в ізолятор на Окрестіна і судили 7 березня, у вихідний день. За законом їх мали відпустити після закінчення 72 годин, у понеділок. Але 8 березня у Білорусі - вихідний день. Ймовірно, через це суди відбулись у неділю.

Вільна профспілка Білорусі заявила, що разом з адвокатами оскаржуватиме ці рішення, а всю інформацію буде передано в міжнародні організації, зокрема і в Міжнародну організацію праці.

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