Українки Магучіх і Геращенко здобули медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

У польському місті Торунь завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли золото і срібло в стрибках у висоту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У своїй найкращій спробі Магучіх стрибнула на 2.00 м і посіла перше місце. Геращенко взяла висоту 1.98 м (найкращий результат у кар'єрі) і завершила змагання другою.

Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1.94 м.

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Загалом українські спортсмени здобули три медалі (з них дві золоті) на ЧЄ із легкої атлетики в приміщенні в Торуні.

Нагадаємо, напередодні українка Марина Бех-Романчук здобула золото в стрибках у довжину.