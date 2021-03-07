Українки Магучіх і Геращенко здобули медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
У польському місті Торунь завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні.
Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко вибороли золото і срібло в стрибках у висоту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У своїй найкращій спробі Магучіх стрибнула на 2.00 м і посіла перше місце. Геращенко взяла висоту 1.98 м (найкращий результат у кар'єрі) і завершила змагання другою.
Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце з результатом 1.94 м.
Загалом українські спортсмени здобули три медалі (з них дві золоті) на ЧЄ із легкої атлетики в приміщенні в Торуні.
Нагадаємо, напередодні українка Марина Бех-Романчук здобула золото в стрибках у довжину.
Топ коментарі
+17 Вася Шевченко #371210
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И раз уж тема о спорте, а о достижении в биатлоне статьи, кажется, не было, то...
https://censor.net/ru/user/52374
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.https://champion.com.ua/storage/news/main/regular/66cd2203d193737ab31f744841ed66a2.jpg
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